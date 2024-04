Landy Párraga, excandidata a Miss Ecuador 2022, asistió la noche del sábado al matrimonio de unos amigos en la ciudad de Quevedo, en Ecuador. Lo hizo en compañía de su novio, un cirujano plástico. Al día siguiente, cuando estaba una cevichería, fue asesinada a tiros por dos sicarios que irrumpieron en el lugar. El execrable crimen cobra mayor relevancia porque la joven de 23 años había sido mencionada en el Caso Metástasis, una amplia investigación fiscal sobre corrupción y crimen organizado que involucra a jueces, policías, políticos y narcotraficantes.

La mujer residía en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo con el portal Primicias EC, ella había llegado el fin de semana a Quevedo, en la provincia de Los Ríos, como invitada a la boda de su gran amiga, la exviceprefecta Jhoa Chong-Qui.

La exreina de belleza publicó fotos y videos de la boda en su cuenta de Instagram. Además del baile y de demostraciones de amor con su novio, en las imágenes de la celebración se ven hasta fuegos pirotécnicos.

Landy Párraga tenía 23 años. (Instagram de Landy Párraga).

En la mañana del domingo, Landy Párraga y su novio acudieron a una popular cevichería recientemente inaugurada en el Centro Comercial La Quadra. Ella había compartido su ubicación en sus redes sociales posteando una foto de la comida, lo hizo unos 20 minutos antes del ataque.

En un video de una cámara de seguridad, se ve a Landy y su pareja de pie, cuando ven entrar a dos sujetos; ella se da cuenta y voltea la cara, como tratando de que no la vieran. Pero uno de los sicarios va directamente contra la joven y la asesina a tiros. Luego, ambos sicarios siguen disparando cuando Landy ya estaba en el piso. Su novio salió ileso.

De acuerdo con las autoridades, la joven recibió un disparo en la cabeza y otros cinco en el cuerpo.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) informó el lunes que los vehículos utilizados por los sicarios involucrados en el asesinato de Landy Párraga fueron identificados, según Ecuavisa.

La policía dijo que los sicarios llegaron en un auto y que otros individuos iban en dos motocicletas.

Ecuador cerró el 2023 con más de 7.600 muertes violentas,

lo que representa más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de la región, de acuerdo con cifras de la policía.

¿Quién era Landy Párraga?

Landy Párraga durante su participación en el Miss Ecuador 2022. (Foto: Instagram de Landy Párraga).

Comunicadora social de profesión, Landy Párraga fue virreina de Quevedo en el 2019.

La modelo también fue reina de la parroquia Venus del Río Quevedo, Señorita Turismo de Quevedo 2019 y Miss Mesoamérica Ecuador 2022. Además, participó en el certamen Miss Ecuador 2022.

En Instagram contaba con más de 163.000 seguidores. En esa red social solía compartir sus fotos y videos de viajes por varias partes del mundo, rutinas de ejercicio y recetas de cocina.

Trabajó como voluntaria en el Centro Gerontológico de Quevedo. Además, formó parte del personal que recolectó pallets para la construcción de refugios solidarios en Manabí, después del terremoto de 2016, indicó Primicias EC.

En su biografía de Instagram, Landy se describía como CEO de la Importadora Lanmi Store y de Lanmi Fit, enfocada en ropa deportiva.

Según contó ella, Importadora Lanmi Store comenzó con la venta de zapatos deportivos y meses después expandió su oferta con todo tipo de productos, entre ellos maquillaje, artículos para bebé, electrodomésticos, productos de oficina, maletas, juguetes, relojes, sillas de ruedas, entre otros.

“Poco a poco pude seguir creciendo, primero inicié con venta de zapatos, tuve mucha ayuda de mi novio, mi familia”, dijo en una publicación en redes sociales.

Sin embargo, sus emprendimientos no habrían tenido un origen lícito.

Ecuavisa informó que según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), Landy Párraga no registra pagos de impuestos en ningún año. Pero sí contaba con un RUC activo para la venta al por mayor de artículos de bazar en general.

Landy Párraga junto a un vehículo que estaba a su nombre. (Facebook de Landy Párraga).

Mencionada en el Caso Metástasis

En enero de este año se conoció que Landy Párraga había sido mencionada en los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Heliver Angulo, alias ‘Estimado’, que fueron publicados como parte del Caso Metástasis, donde están implicadas unas 50 personas.

La reina de belleza habría tenido una relación sentimental con ‘El Patrón’, como se conocía a Norero.

Según Primicias EC, Angulo le dijo a Norero que en las investigaciones Landy Párraga apareció como dueña de una importadora y que por ahí la querían vincular al caso de Norero por lavado de activos. Este respondió que esa importadora no era de ella. Además, el narco repitió varias veces que el nombre de la modelo no podía aparecer relacionado con él, ya que “el mundo se me viene encima”.

La preocupación del capo era que el nombre de Landy Párraga llegara a oídos de su esposa.

Según el narcotraficante, Párraga fue quien le presentó a César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional, y a unos generales.

‘Estimado’ le dijo a Norero que hablaría con los policías para que respondan a la Fiscalía que no encontraron nada relacionado con Landy Párraga. No volvieron a hablar del tema.

El asesinado narco Leandro Norero. (Ecuavisa).

Leandro Norero fue detenido en mayo de 2022 en Samborondón. Luego lo recluyeron en la Cárcel de Latacunga, donde fue asesinado el 3 de octubre de ese año.

Tras el asesinato de Norero, recuerda Ecuavisa, Párraga publicó varios videos en su cuenta de TikTok lamentando la pérdida de alguien y expresó su dolor con las palabras “jamás aprenderé a vivir sin ti”.

“Esta semana perdí mi otra mitad”, respondió a una de sus seguidoras.

Primicias EC informó que el nombre de Landy Párraga volvió a aparecer en otros chats de Norero, esta vez con Mayra Salazar, quien era relacionista pública del capo y de la Corte del Guayas, y actualmente es testigo protegida de la Fiscalía de Ecuador.

Según la tesis de la Fiscalía, Párraga recibía pagos a nombre de Norero.

Una de las evidencias tiene que ver con las declaraciones de Mayra Salazar. Ella estaba trabajando para pagar sobornos a José Luis Segovia y Santiago Zumba, jueces de Cotopaxi que estaban viendo un habeas corpus para liberar a la hermana de Norero.

El 31 de julio del 2022, Salazar le informó a Norero que el fallo favorable no iba a ser posible. Entonces, el narco le instruyó para que pidiera a los jueces que devolvieran los 6.000 dólares que ya les habían pagado como parte del soborno.

Minutos después, Mayra Salazar le pidió a Norero un número de cuenta para hacer los pagos. 2.000 dólares fueron depositados a una cuenta a nombre de una persona de apellidos Núñez Carvajal y otros 2.000 dólares fueron a parar en la cuenta de Landy Párraga, detalla Primicias EC.