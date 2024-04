En diciembre del 2023, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció la realización del operativo contra la corrupción y el narcotráfico más grande en la historia del país, con decenas de allanamientos en siete provincias y el arresto de numerosas personas, entre jueces, fiscales, policías, abogados e individuos relacionados con el crimen organizado. Nacía así el Caso Metástasis, que el jueves de la semana pasada tomó mayor relevancia cuando se conocieron las declaraciones anticipadas de cuatro personajes claves.

El Caso Metástasis gira en torno al presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero, ‘El Patrón’, quien fue asesinado en prisión en el 2022.

Tras su muerte, surgieron indicios de una estructura criminal que operaba dentro y fuera de las cárceles para favorecerlo, y que involucra a las instituciones del Estado, según la Fiscalía.

De acuerdo con la policía de Ecuador, desde la cárcel de Latacunga Norero se encargaba de financiar y auspiciar a Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, entre otras bandas criminales que buscaban desplazar la hegemonía de la criminalidad organizada que ostentan Los Choneros, el grupo más antiguo y grande que opera en el país.

La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, ingresa a la audiencia de acusación contra los investigados por presunto crimen organizado en el caso "Metástasis" en Quito el 14 de diciembre de 2023. (Foto de Cristina Vega RHOR / AFP) / CRISTINA VEGA RHOR

“El Caso Metástasis es una radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”, dijo la fiscal Salazar en diciembre.

Actualmente, dentro del Caso Metástasis hay 52 procesados; mientras que en el Caso Purga, que nace a partir del primero, hay 12 involucrados.

Varios de los investigados han sido señalados por recibir dinero, bienes, autos, joyas y otros artículos a cambio de favorecer a determinadas personas en procesos judiciales y otorgarles beneficios penitenciarios, de acuerdo con un informe de CNN.

El asesinado narco Leandro Norero. (Ecuavisa).

Norero y Correa

Marcelo Lasso Saavedra, testigo protegido del caso y que fue compañero de celda de Norero, reveló el jueves que el jefe mafioso entregó 200.000 dólares que debían llegar a un alto mando policial.

Además, al ser interrogado por la fiscal Salazar, Lasso dijo que presenció conversaciones del narcotraficante Norero con el exlegislador “Ronny Aleaga y con el expresidente Rafael Correa a través de Threema”, una plataforma de conversaciones cifradas que utiliza seudónimos, reseñó la agencia AP.

Lasso sostuvo que Correa y Norero hablaron al menos en dos ocasiones sobre “la libertad de Jorge Glas”, quien fue vicepresidente de Ecuador y cumplía una condena por corrupción, y que para conseguirla el jefe narcotraficante estaba invirtiendo dinero.

“El usuario de Rafael Correa, me parece, era RC5, pues la verdad, hablaron un par de veces. Hablaban de la libertad del señor Jorge Glas por fines políticos. Sabía que eventualmente podía coger fuerza, podía lograr un cargo político y sabían que les iban a servir”, sostuvo Lasso.

Tras conocerse el testimonio de Lasso, Rafael Correa usó sus redes sociales para defenderse.

“Realmente demencial, pero relativamente sencillo de derrumbar. Tienen el teléfono de Norero, confirmen si ahí existe alguna llamada que haya hecho al usuario RC o RC5 de Threema. Más falso que el cuaderno de Hello Kitty”, manifestó Correa en su cuenta de X.

El expresidente ecuatoriano (2007-2017) Rafael Correa habla durante una entrevista con la AFP en el barrio Coyaocán de la Ciudad de México el 13 de abril de 2021. (Foto de ALFREDO ESTRELLA / AFP). / ALFREDO ESTRELLA

Lasso también dijo que Norero dispuso que el general Pablo Ramírez, quien era director del Servicio de Atención de Privados de la Libertad y que después se convirtió en Jefe Antinarcóticos de la Policía, reciba una “donación” 200.000 dólares, los que fueron entregados en efectivo en Guayaquil para no dejar rastro.

A cambio, de acuerdo con Lasso, Ramírez garantizó que Norero permaneciera en la cárcel de Latacunga, que recibiera beneficios y seguridad y que las requisas de armas y elementos electrónicos no pasasen por su celda.

El enlace entre Norero y Ramírez, dijo Lasso, era la comisionada para la pacificación en las cárceles, la colombiana Claudia Garzón.

Por su parte, Helive Angulo, imputado como presunto administrador de bienes de Norero y asesor legal en el caso donde era procesado por lavado de activos, aseguró que el ahora fallecido narco donó dinero para obras públicas al alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, asesinado en julio de 2023, de acuerdo con la agencia EFE.

“Leandro intentaba introducir su dinero en obras estatales o contratos. Lo puse en contacto, vía telefónica, con el alcalde, y le habló de su afán de poder invertir”, relató Angulo.

“En este caso, el señor Leandro Norero entregó como donación un valor en efecto al señor alcalde por 178.000 dólares. Una vez realizado aquello, también se procedió al préstamo de 500.000 hacia el alcalde, con el fin de que el dinero fuera invertido en obra pública”, agregó.

Mayra Salazar es testigo protegida de la Fiscalía de Ecuador.

Mayra Salazar, el testimonio más esperado

El testimonio más esperado fue el de Mayra Salazar, una comunicadora de 35 años que admitió haber sido amiga de Norero, con quien se comunicaba a través de la aplicación Threema. Ella también ha sido relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas.

De acuerdo con el portal Infobae, Salazar habló sobre cómo funcionaba la red de corrupción, las conexiones entre los procesados en el Caso Metástasis y pidió, con la voz entrecortada, perdón por sus actuaciones.

La mujer ratificó que el narcotraficante Norero “mantenía una buena relación con el señor Pablo Ramírez”, entonces responsable del sistema penitenciario, lo que le permitía “poder ingresar ciertos tipos de objetos al centro donde se encontraba recluido”.

Mayra Salazar, que según la Fiscalía ejercía de operadora de la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo, después de que le llevase la campaña para acceder al cargo con fondos del ahora exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, comentó que se vinculó con los narcotraficantes tas conocer a la esposa de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Raquiña’, el líder de Los Choneros asesinado a finales del 2020.

Luego empezó a relacionarse con el narco Leandro Norero, quien le pidió que se comunicaran solo por la aplicación Threema. El usuario de Salazar era “Así es mejor”, indica Infobae.

Mayra Salazar manifestó que ayudó a una amiga que estuvo presa por un día y ella le entregó una agenda donde habría información de los operadores de Xavier Jordán, cercano a Norero y acusado en el Caso Metástasis.

“Ahora que estoy privada de la libertad he entregado esa agenda”, dijo Salazar el jueves. Al ser cuestionada por la Fiscalía, indicó que la amiga que le dio la agenda con los nombres de los operadores de Xavier Jordán fue Carolina Jaume, una actriz y personalidad de la farándula ecuatoriana, conocida por sus escándalos amorosos, precisó Infobae.

Salazar también mencionó a un ex policía que le comentó que trabajaba con el hijo del narco mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Chapo Guzmán.

Confirmó que cuando trabajaba en la Corte Provincial del Guayas el ex legislador Pablo Muentes pagaba su salario de 2.500 dólares. Ella cobraba los pagos en la casa de Muentes, en un sector exclusivo de Guayaquil.

Indicó que su trabajo incluía atacar con cuentas trol en Twitter a Ricardo Noboa, abogado del Banco del Pacífico; a María Josefa Coronel, entonces directora de la Judicatura del Guayas; y al periodista Guillermo Lizarzaburu.

Mayra Salazar confirmó que como parte de la manipulación de la justicia, los magistrados que no fallaban en favor de los pedidos de Gallardo o Muentes, como castigo eran trasladados a otras salas de la corte.

Además, sostuvo que la jueza Fabiola Gallardo recibió un collar, flores y un pago de 6.000 dólares a cambio de favorecer con una acción judicial a otro capo del narcotráfico actualmente prófugo de la justicia, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros.

Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, mientras era trasladado al complejo de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, Ecuador, el 12 de agosto de 2023. (Foto de Fuerzas Armadas de Ecuador / AFP) / -

“Señor juez, también debo manifestarle que Fabiola Gallardo me pidió que le haga un acercamiento con Adolfo Macías Villamar, alias Fito, porque el Tribunal conformado por Fabiola Gallardo, Reinaldo Cevallos, y la doctora Carmen Vásquez, conocerían la apelación al traslado de la Regional a La Roca de alias Fito”, relató.

“Mientras yo me encontraba tratando de realizar dicho acercamiento con expersonas privadas de su libertad al mismo tiempo Fabiola Gallardo se encontraba realizando el mismo acercamiento y, quien interviene aquí es el abogado Wilson Sánchez, quien lleva al abogado Ronald Cantos a la casa de Fabiola Gallardo, ubicada en Samborondón”, agregó.

“Ronald Cantos la pone en contacto y en línea directa a través de una videollamada con alias Fito. Al día siguiente, Gallardo me pide dar un paso al costado y me pide ya no hacer el acercamiento porque ya tenía ella línea directa con Fito. Al día siguiente, Fito le envió un ramo de flores, una cadena con una esmeralda en el centro y 6.000 dólares para que le ayuden en esta diligencia”, indicó.

Salazar mencionó que Muentes le reclamó por el acercamiento con alias Fito. “¿Cómo Muentes se enteró...?”, preguntó Salazar. “Esto significaría que Muentes tiene acercamientos con varios líderes de bandas”, apuntó.

Al final de su intervención, Salazar lloró y volvió a reconocer que cometió errores y que su vida cambió desde su detención el 13 de diciembre del 2023 en el megaoperativo del Caso Metástasis.

“Mis actuaciones no fueron las correctas. Mi vida tomó otro rumbo. Esa Mayra murió el día que entró al centro de privación de libertad. Yo le agradezco señora fiscal por hacer esta investigación porque más que seguro yo habría seguido teniendo contacto con estas personas que no aportaron en nada a mi vida. Mi fin habría sido la muerte. Ojalá con el apoyo de la justicia en algo pueda enmendar los errores que he cometido”, dijo Salazar.