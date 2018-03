Facebook no sabe cuánta gente siguió a "trolls rusos" en Instagram

Una reciente revelación publicada en la revista Wired ha puesto en duda las declaraciones hechas por la red social Facebook sobre cuánta gente siguió a trolls rusos en las redes sociales.

Según Jonathan Albright, investigador del Tow Center for Digital Journalism de la Universidad de Columbia, Facebook omitió información valiosa sobre el número de personas que siguieron a trolls rusos en Instagram, esto tras el estudio de una declaración escrita de Facebook en la que solo se menciona que 1,8 millones de personas habían seguido al menos una página de dicha red social asociada con el grupo de propaganda ruso Internet Research Agency (IRA).

En otro momento, Facebook también señaló que había eliminado 170 cuentas de Instagram vinculadas al IRA. Albright logró encontrar 27 de esas cuentas eliminadas y utilizando un recurso que permite brindar información sobre cuentas de Instagram, pudo ver que estas páginas tenían casi 2.2 millones de seguidores combinados.

"Si una fracción tan pequeña del total de las cuentas de Instagram tenía 2.2 millones de seguidores, ¿cuántos seguidores tenían los trolls rusos en Instagram?" se especula en la publicación.

La revista cuestionó al vocero de la red social por qué no especificó a la justicia cuántas fueron las personas afectadas por Instagram, a lo que Facebook respondió que no lo mencionó porque no se le había preguntado.

Si bien Facebook cumplió con entregar el número de seguidores de estas cuentas de trolls a la Justicia. No se sabe a ciencia cierta quienes de este grupo son personas reales y no robots.