Cuál es el futuro de Facebook y su negocio tras el escándalo de privacidad

En pocos días Facebook perdió US$58.000 millones.



El valor de la red social más grande del mundo cayó estrepitosamente después de que se destapó a principios de esta semana un escándalo sobre fallas en los controles de privacidad.



Investigaciones periodísticas revelaron que la firma de marketing político Cambridge Analytica obtuvo la información de 50 millones de usuarios de Facebook para usarla en campañas de propaganda política.



La noticia sacudió a la red social, la cual fue criticada por la falta de controles para evitar que los datos que comparten los usuarios sean obtenidos por terceros.



Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook, se disculpó, pero sus palabras no evitaron que los inversionistas de la red social vendieran sus acciones.



El valor de la compañía cayó de US$176,80 a US$159,30 entre el lunes y el viernes de esta semana. También los anunciantes amenazaron con retirar sus gastos en publicidad si no se mejora la confianza.



Y en las propias redes sociales surgió un movimiento que llamaba a los usuarios a eliminar sus cuentas de Facebook.

¿Se recuperará del golpe?



Cuando Facebook salió a cotizar en la bolsa de valores en 2012 comenzó con un precio por acción de US$38, lo que llevó a que la compañía digital alcanzara un valor de US$104.000 millones.



En poco más de una década, Facebook se convirtió en la red social más usada en el mundo.

Con el crecimiento de hasta 2.000 millones de usuarios y un dominio monstruoso del mercado de la publicidad digital, el precio por cada un de las acciones de Facebook creció hasta US$190 este año.



Brian Wieser, un analista de la consultora Pivotal Research, no ve un buen panorama para la compañía ante los eventos recientes.

"Para el 2018 yo veía un precio de US$152 para Facebook, pero eso fue antes de los eventos de esta semana", dijo el experto a la BBC.



La caída mostró que los inversionistas desconfían, sobre todo, de que haya cambios en los controles de la red social. Sin embargo, no es un panorama totalmente oscuro para la red social que Zuckerberg fundó en 2007.



"Existe poco riesgo de que los anunciantes abandonen Facebook. ¿A dónde irían?", señaló.

El escándalo de Cambridge Analytica hizo caer las acciones de Facebook en casi 7% el lunes cuando se destapó el caso.

El analista Laith Khalaf, de Hargreaves Lansdown, no dudó en calificar lo que ocurrió esta semana como un "episodio dañino" en la historia de la compañía.



"Uno de los secretos del éxito de Facebook ha sido que mientras más gente lo usa, más fundamental se vuelve para sus clientes. Desafortunadamente para Facebook la misma dinámica se aplica en la dirección opuesta si se van los usuarios".

¿Qué dicen los anunciantes?



El director fundador de la firma de publicidad M&C Saatchi, David Kershaw, aseguró que las acusaciones contra la red social ya han provocado una reacción negativa entre las empresas que se anuncian allí.



"Los clientes han llegado al punto, con toda razón, de decir 'ya basta'", dijo Kershaw.

Mozilla y Commerzbank suspendieron el miércoles sus campañas publicitarias en Facebook.



El viernes, el influyente empresario Elon Musk aseguró que las páginas de Facebook de sus negocios, Telsa y SpaceX, estaban siendo eliminadas

Christopher Wylie, un científico de datos y exempleado de Cambridge Analytica, afirmó a la BBC que la firma usó un test para recabar información de los usuarios.

"No se equivoquen: Facebook es un medio increíble desde el punto de vista del anunciante debido a la precisión de su orientación, que proviene de los datos", dijo Kershaw



"Pero creo que esas grandes compañías están muy nerviosas de estar asociadas con un medio donde se abusa de los datos, particularmente en un contexto político".



El experto dijo a la BBC que cualquier cambio en la política de protección de datos seguramente vendría acompañada de retiros de "buenas sumas de dinero de los anunciantes".



Tomará algún tiempo antes de que quede claro si la insatisfacción de la industria publicitaria con Facebook lleve a los anunciantes a retirar su dinero.

Facebook prometió incrementar los controles para que no haya mal uso de los datos que sus usuarios comparten.

¿Zuckerberg ha calmado a la gente?



El fundador de Facebook trató de tranquilizar a los usuarios diciendo que "las acciones más importantes para evitar que esto que pasa hoy vuelva a suceder ya las tomamos hace años".



Sin embargo, Eileen Burbidge, una inversionista en tecnología de Passion Capital, dijo que la tranquilidad para los usuarios de Facebook y sus clientes podría tardar en restablecerse.



"Fue demasiado el hecho de que (Zuckerberg) tardara cinco días en emitir una declaración, la cual fue justa, sensata y completa", dijo Burbidge.

El director ejecutivo de Facebook publicó su declaración en su cuenta de la red social.

Ya que Cambridge Analytica está siendo investigada para determinar si utilizó los datos personales de millones de usuarios de Facebook para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016 y en la votación del Brexit del Reino Unido, algunos creen que es un caso de "manipulación política", señaló Burbidge.

¿Qué harán los usuarios de Facebook?



La experta en tecnología Kate Bevan dijo que los eventos de la semana han puesto en alerta a muchos usuarios de Facebook sobre el hecho de que los juegos y aplicaciones de la plataforma podrían aprovechar sus datos para propósitos indeseados.



"Esta semana me parece un verdadero momento en el que se encendió la bombilla sobre las personas y están entendiendo que no solo dan un 'me gusta' en Facebook, sino que eso implica dar información", explicó Bevan.



El sentimiento fue compartido por la comisionada para la Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Unión Europea, Vera Jourova, quien dijo que las acusaciones a Cambridge Analytica habían sido "una gran llamada de atención" para los usuarios de Facebook sobre sus datos.



"El tigre ha salido de la jaula", advirtió Jourova.