San Juan. La morgue de Puerto Rico está desbordada de cuerpos sin reclamar en sus instalaciones y en contenedores dispuestos en un solar aledaño, resultado de recortes de personal en este territorio estadounidense debido a la crisis fiscal y el devastador paso del huracán María el año pasado.

En total, el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) tiene bajo custodia 307 cadáveres, cuando su capacidad máxima es para 295, dijo la subsecretaria de la institución, Mónica Menéndez.



Además, 52 cuerpos están depositados desde hace meses en bolsas plásticas en cuatro contenedores refrigerados instalados en una calle vecina al edificio, sin que nadie los reclame y sin adecuada vigilancia.



Más de un tercio de los cadáveres (128) no han sido identificados debido a la falta de especialistas forenses, dijo Menéndez durante una inspección que hizo el viernes en el lugar una comisión legislativa.



"Estamos en época de huracanes, si viniese un fenómeno o se produjera un terremoto estaríamos imposibilitados de seguir recibiendo cadáveres", dijo a la AFP este lunes el diputado Juan Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que realizó la inspección.



Morales Rodríguez explicó a AFP que pidió al NCF un plan dirigido al manejo de los cadáveres que están en los trailers y reclamó que se asigne seguridad "para esos cadáveres que están afuera" y que carecen de vigilancia.



Puerto Rico, de 3,4 millones de habitantes, fue azotado el 20 de septiembre del año pasado por el huracán María, que atravesó la isla con fuerza de categoría 4 de un máximo de 5.



federal, en Washington, era objeto de críticas por la lentitud de su respuesta.



Hoy en día hay aún sectores que siguen sin electricidad y se registran cortes frecuentes que dejan toda la isla sin luz.



- "No queremos llegar a ese punto" -

Morales Rodríguez, del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), añadió que la Comisión de Salud sugerirá que se contrate de urgencia a cuatro o cinco patólogos con el propósito de resolver la crisis actual.



La comisión legislativa también se comprometió a buscar una salida para los cadáveres identificados que no han sido retirados por sus familiares, para sepultarlos por falta de recursos.



"La situación ante el alto volumen de casos pendientes, falta de espacio y de personal especializado requiere acción inmediata", había escrito en Twitter el viernes tras su visita al lugar.



Durante aquel encuentro, Menéndez había respondido a la posibilidad de descartar estos cuerpos sin reclamar: "Nunca habíamos estado en este tipo de situación y no quisiéramos llegar a ese punto".



Menéndez confirmó que el NCF carece del espacio y de los empleados necesarios para mantener estos cuerpos en un lugar más digno.



El tema saltó a la atención de la población después de que algunos vídeos circularan en las redes sociales, lo que motivó la investigación.



La situación se ha vuelto más espinosa después de que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares reiteró que el número oficial de muertes a consecuencia del paso del huracán María se mantiene en 64 personas.



No obstante, un estudio reciente de la estadounidense Universidad de Harvard, en coordinación con la Universidad Carlos Albizu, en Puerto Rico, contabilizó 4.645 decesos.



Se espera que el gobierno de Puerto Rico divulgue nuevamente en los próximos días una cifra oficial.



