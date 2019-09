Yuriy Lutsenko aseguró que, de hecho, cualquier investigación sobre Biden y su hijo, Hunter Biden, tendría que comenzar en Estados Unidos.

“No conozco ninguna razón para investigar a Joe Biden o a Hunter Biden según la ley ucraniana”, afirmó.

La transcripción de una llamada de Donald Trump el pasado 25 de julio sugiere que el mandatario estadounidense presionó al nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigara a Biden y su hijo por supuestas actividades de corrupción.

Esto provocó que la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., Nancy Pelosi, anunciara el inicio de las investigaciones para realizar un juicio político contra Trump al considerar que “traicionó su juramento al cargo” y que sus acciones “violaron la Constitución”.

Trump y sus aliados sugieren que Biden, como vicepresidente de Barack Obama, alentó el despido del que era entonces fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, porque había estado investigando a la compañía ucraniana de gas natural Burisma, que empleó a Hunter Biden.

Hunter Biden se convirtió en director de Burisma en 2014, mientras que su padre desempeñó un papel clave en la política estadounidense hacia Ucrania.

Biden es actualmente el candidato demócrata favorito para enfrentar a Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

¿Qué dijo el exfiscal Lutsenko?

En declaraciones al corresponsal de la BBC en Kiev, Jonah Fisher, el exfiscal Lutsenko, quien sucedió a Shokin y se retiró el pasado mes de agosto, dijo que no había ningún plan para abrir una investigación sobre Burisma, y ​​que cualquier investigación sobre Hunter Biden tendría que comenzar en EE.UU.

“Es la jurisdicción de EE.UU.”, dijo, y agregó que cualquier “posible malversación de fondos” en Burisma “ocurrió dos o tres años antes de que Hunter Biden se convirtiera en miembro de la junta”.

Lutsenko también dijo que había conocido a Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump, quien le había preguntado si era posible investigar a los Biden en su país.

“Le dije lo mismo que te digo: no es mi jurisdicción”, señaló. “Es probable que sea la jurisdicción de EE.UU. Si me envía una solicitud, sí, le daré toda la información oficial, pero no es la jurisdicción de Ucrania, esa fue mi respuesta”, declaró el exfiscal.

Presionado por nuestro corresponsal para responder sobre cualquier evidencia que Ucrania pudiera tener contra los Biden, Lutsenko contestó que no podía “hacer nada [en un caso] que no estuviera relacionado con la ley ucraniana”.

¿De qué trata la investigación del juicio político?

En una denuncia presentada en agosto, un informante de la comunidad de inteligencia comunicó como un asunto urgente su preocupación por la posibilidad de que el presidente hubiera utilizado su cargo para “solicitar interferencia de un país extranjero” en las elecciones estadounidenses de 2020.

La investigación del juicio político iniciada este martes se centra específicamente en la llamada de Trump al presidente ucraniano sobre las acusaciones desacreditadas contra Biden.

Los demócratas acusan a Trump de buscar ilegalmente ayuda extranjera con la esperanza de manchar a Biden.

También lo señalan por supuestamente utilizar la ayuda militar para Ucrania como una herramienta de negociación.

Trump ha calificado el juicio político como un “engaño” y “otra cacería de brujas”. Este sábado acusó a los demócratas de “acoso presidencial” y los calificó de “salvajes”.