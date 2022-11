PUNTO DE VISTA

"Seguirán ocurriendo en las canchas"

JUAN CARLOS ORTECHO

Editor de Deportes de RPP

“Nuestra gente no es feliz”, dijo Ehsan Hajisafi, capitán de la selección iraní después de que su equipo perdiera 6 a 2 contra Inglaterra en el debut mundialista del equipo persa en Qatar.

Pero Hafsaji no se refería a la derrota futbolística, si no a un hecho que ha conmovido al mundo. En setiembre, Mahsa Amini, ciudadana iraní de origen kurdo, falleció debido a torturas sufridas luego de ser detenida por la llamada “Policía de la Moral” de su país por no cumplir con las regulaciones sobre el uso del velo. Antes del partido, los jugadores de Irán no habían cantado el himno nacional en respaldo a las protestas contra el régimen de Teherán.

Un día después de ese partido, los alemanes se taparon la boca en señal de protesta por vulnerar la libertad de expresión. La FIFA, afanosa de congraciarse con el gobierno de Qatar, no le había permitido utilizar el brazalete arcoíris que utiliza usualmente su capitán, el arquero Manuel Neuer, como símbolo de respaldo a la diversidad y a la comunidad LGTBI.

Los gestos de reivindicación en escenarios deportivos tienen una larga historia. En los Juegos Olímpicos de México en 1968, los atletas norteamericanos Tommie Smith y John Carlos inclinaron la cabeza y levantaron el puño en el que llevaban un guante negro, haciendo el saludo del “Black Power”, un gesto de protesta en alusión a la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En el 2020, el deporte en ese mismo país se paralizó en solidaridad con el movimiento “Black Lives Matter”. En el Perú, nuestros seleccionados se tomaron de los brazos al cantar el himno, simbolizando la unión durante los días de protestas contra el efímero gobierno de Manuel Merino que terminaron con la muerte de dos jóvenes estudiantes.

Si bien la FIFA sugiere a sus federaciones miembro que eviten las manifestaciones "políticas e ideológicas", invocando neutralidad, es evidente que para el ente rector del fútbol mundial evitar tensiones supera en su lista de preocupaciones a la de cualquier derecho de expresión individual o colectiva de sus integrantes. La atención de la que goza la Copa del Mundo la convierte en el escenario ideal para dar a conocer temas que trascienden el deporte, como, por ejemplo, el de los derechos humanos. Como denunció la selección alemana ante la intransigencia de FIFA, no se trata de hacer una declaración política, sino del legítimo derecho a la libertad de expresión. Podemos apostar a que estos seguirán teniendo espacio en las canchas, más allá de cualquier intento de congraciarse con estados autocráticos como el emirato árabe.