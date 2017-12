Un jurado absolvió al ex dirigente del fútbol peruano Manuel Burga de los cargos por corrupción por los que está juzgado en un tribunal federal de Nueva York, en el marco del caso conocido como "FIFAGate".

Tras siete días de deliberaciones, los miembros del jurado de un tribunal federal del distrito este en Brooklyn acordaron de forma unánime absolver al ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Manuel Burga, según informan medios locales.

El fallo se conoce después de que el pasado viernes el mismo jurado encontrara culpables de varios cargos de corrupción a los ex presidentes del fútbol sudamericano, el paraguayo Juan Ángel Napout y el brasileño José María Marín.



Manuel Burga, al igual que Napout y Marín, se había declarado no culpable de las acusaciones que presentó en su contra la Fiscalía por corrupción y de beneficiarse con la venta de los derechos televisivos de competiciones de la FIFA como la Copa América.



En el caso de Manuel Burga, fue extraditado a Estados Unidos el pasado mes de junio para ser juzgado por uno de los tres cargos de delincuencia organizada en grado de conspiración de los que había sido imputado por la fiscalía.



El ex presidente de la FPF había sido incluido el año pasado entre los 16 nuevos altos cargos y ex directivos de la FIFA acusados por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, de corrupción y de "secuestrar" el fútbol para enriquecerse durante 24 años.



Manuel Burga se encontraba entre los dirigentes sudamericanos acusados de haber recibido sobornos de la empresa Datisa en el proceso de la adjudicación de los derechos de televisión de la Copa América para sus ediciones de 2015, 2016, 2019 y 2023.



Un total de 42 dirigentes del fútbol, entre ellos el ex presidente de Honduras Rafael Callejas (1990-1994) y empresarios de compañías de televisión y márketing fueron acusados en el escándalo que sacude a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA).



Más de veinte se han declarado culpables y algunos han recibido ya una sentencia, mientras que otros aguardan todavía a conocer su condena, como en el caso Napout y Marín, para quienes todavía no se ha fijado la fecha de su sentencia.



Fuente: EFE