Turquía aún no sale de la conmoción por el potente terremoto de magnitud 7,8 que devastó el sureste de país y que ha dejado, hasta el momento, más de 2.300 muertos. En Siria, que también se vio duramente afectada por el sismo los fallecidos ya suman más de 500. La preocupación también alcanzó a la comunidad internacional, que ha redoblado esfuerzos para verificar la situación de sus ciudadanos en las zonas colapsadas.

En diálogo con El Comercio, el embajador del Perú en Turquía, César de las Casas, confirmó que, hasta ahora, no se tiene información de peruanos fallecidos o afectados gravemente por el terremoto, que tuvo réplicas de magnitud considerables a lo largo del día. El número de compatriotas registrados en las zonas críticas asciende a nueve.

—¿Cuál es el ambiente en Turquía y cómo se prevé el panorama para los próximos días?

Ha habido más de 100 réplicas. Hay una situación de tensión y preocupación en general. El impacto ha sido muy grande en el país. Obviamente serán varios días en los que habrá incertidumbre hasta poder identificar a los heridos porque es un alto número de afectados, han colapsado hospitales y dependencias del Estado. Aquí en Ankara felizmente no ha habido mayor problema, algunas personas lo sintieron muy levemente, la gran mayoría no. Pero igual la atención y la movilización de parte de las autoridades es muy grande.

Escombros de edificios destruidos por terremoto cerca de Gaziantep, en Turquía.

—¿Cuántos peruanos hay registrados en Turquía?

Hay 207 peruanos registrados, la mayoría vive entre el centro y la parte occidental de Turquía, en ciudades como Estambul, Ankara, etc. Felizmente el terremoto no ha aceptado a esos lugares. Los sitios más afectados son 10 provincias que están al sur y al sureste, en la frontera con Siria.

—¿Hay compatriotas en las regiones afectadas? ¿Cuál es la situación de esos peruanos a este punto?

Nosotros a lo largo del día hemos hecho un seguimiento a todos los peruanos que están registrados y residen en los lugares donde han ocurrido los terremotos. De acuerdo con nuestros registros son nueve peruanos los que viven en esa zona, los hemos contactado y felizmente nos han dicho que no han sufrido ninguna herida y también hemos verificado que no hay fallecidos entre ese grupo. Los peruanos que hemos contactado nos han dicho que no han sufrido daños materiales, por lo menos de consideración. Tienen donde pasar la noche.

—¿Es posible que esto cambie?

Siempre hay posibilidades de que haya algún peruano o peruana, esperemos que no, que no esté registrado y que eventualmente necesite tomar contacto con la sección consular de la embajada a fin de buscar apoyo, entonces estamos difundiendo los números telefónicos del consulado, a los que también se pueden comunicar por WhatsApp, para que quien lo necesite se ponga en contacto con nosotros y podamos ver la mejor forma de apoyarlos. Hay que tener en cuenta de que no todos los peruanos se registran, algunos están de paso, hay viajeros, etc.

—¿Qué detalles se tiene de los peruanos en las regiones afectadas?

Estos nueve ciudadanos peruanos son amas de casa, ingenieros que trabajan para empresas transnacionales y dos connacionales que están cumpliendo pena privativa de la libertad, pero que se encuentran bien porque la prisión en la que están no ha sufrido mayores daños.