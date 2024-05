Once de los veinte tripulantes de un pesquero sudafricano se encuentran desaparecidos después de que su embarcación naufragara en el Atlántico, a 30 millas náuticas del Cabo de Buena Esperanza, informaron el sábado los servicios de salvamento marítimo.

El pesquero emitió el viernes una señal de socorro, pero las autoridades locales afirmaron que no han perdido la esperanza de encontrar a los once marineros desaparecidos, aunque las búsquedas aéreas y marítimas no dieron resultados hasta el momento.

“Rezo junto a las familias de los que siguen desaparecidos en el mar”, declaró el alcalde de Ciudad del Cabo, Geordin Hill-Lewis.

El Instituto Nacional de Salvamento Marítimo de Sudáfrica indicó que el buque envió una señal de socorro el viernes por la tarde.

Otros pesqueros de la zona rescataron entonces a nueve tripulantes, que se encontraban a bordo de una balsa salvavidas.

Se puso en marcha una operación de rescate en la que participan embarcaciones de salvamento marítimo, helicópteros y aviones.