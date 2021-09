Corea del Norte y Corea del Sur son vecinos que viven en guerra desde hace más de 70 años. En 1950, el primero invadió al otro apoyado por la URSS, mientras que la respuesta vino con el espaldarazo de Estados Unidos.

La guerra nunca acabó, sigue en pie, pero, de vez en cuando, hay acercamientos de ambos lados.

Desde el sur, por ejemplo, todos se canalizan a través del Ministerio de Unificación, que en los últimos días ha vuelto a cobrar notoriedad.

Luego de la que pudo ser una crisis causada por las maniobras militares que se llevaron a cabo ambos países, Corea del Norte sostuvo que “está dispuesta a considerar una cumbre” con su vecino.

Específicamente, fue la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, quien tomó la palabra. Kim Yo-jong sostuvo que esta sería posible si es que se garantiza el “respeto” entre ambas naciones.

Según “CNN”, así fue la respuesta: “Corea del Sur acogió la perspectiva [...]. El Ministerio de Unificación dijo que esperaba entablar rápidamente conversaciones con Pyongyang. Además, insistió en la necesidad de restablecer una línea telefónica directa entre ambos”.

La dos #Coreas intercambian mensajes positivos sobre restablecimiento de comunicación y Ministerio de Unificación del Sur pidió retomar el dialogo, después de que alta dirigente del Norte Kim Yo Jong agobó por debate constructivo e incluso celebración de una cumbre intercoreana pic.twitter.com/OTBIKYtwMB — Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) September 27, 2021

Pero no es que esta cartera no esté dispuesta a criticar a su propio gobierno.

A inicios de agosto, un funcionario declaró a la agencia de noticias Yonhap que lo mejor era que se suspendieran los “ejercicios militares” y reiteró la “necesidad de interactuar con Corea del Norte”.

PAZ Y AMISTAD ENTRE NACIONES

El Centro de Unificación Nacional se formó el 1 de marzo de 1969 con el objetivo de “recopilar las discusiones sobre la unificación” que se han dado luego de la Revolución de Abril (sucedida entre el 11 al 26 de abril de 1960).

La idea es que, desde esa cartera, se establezcan “políticas de unificación, diálogo intercoreano, intercambios, cooperación y ayuda humanitaria” y más entre ambas naciones.

Gracias a ella, en la década de los 90, se promulgó la Ley de Intercambio y Cooperación Intercoreana, Ley de Protección y Apoyo al Asentamiento de Refugiados Norcoreanos, etc.

Ya en 1998, la organización pasó a llamarse Ministerio de Unificación.

Y no todos los surcoreanos están de acuerdo con su existencia.

En julio de este año, Lee Jun Seok, líder del Partido del Poder del Pueblo, cuestionó su trabajo y sostuvo que debía pasar a ser parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para mejorar su eficiencia.

En respuesta, el ministro Lee In Young respondió que había una falta de “conciencia histórica”. De igual forma, la agremiación de trabajadores de la institución sostuvo en un comunicado: “Desmantelar o no el Ministerio no es una cuestión debatible”.

