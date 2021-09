La tensión se apoderó otra vez de la península coreana. Pero esta vez no solo fue el belicoso vecino del norte quien decidió lanzar misiles, sino que también lo hizo Corea del Sur, un gesto poco usual que muestra una escalada en la región que, hasta el momento, parece estar lejos de resolver sus diferendos.

Seúl anunció que probó un misil balístico disparado desde un submarino (SLBM), convirtiéndose en el primer país sin armas nucleares en desarrollar un sistema similar. El hecho ocurrió horas después de que Corea del Norte lanzara dos misiles que aterrizaron en el mar, frente a su costa este.

“Corea del Sur quiere dar un mensaje político a Pyongyang y China”, explicó a El Comercio el experto en Corea del Norte, Ramón Pacheco Pardo, profesor de Relaciones Internacionales del King’s College London y dirige el Korea Chair en la Escuela de Gobierno de la Universidad Libre de Bruselas.

—No es usual que Corea del Sur dispare misiles. ¿Por qué esta vez sí lo ha hecho? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar?

Yo no creo que Corea del Sur hubiera planeado el lanzamiento justo después de que lo hiciera Corea del Norte porque suele haber una ventana de días para ello y se da de acuerdo a las condiciones meteorológicas. Lo que ha cambiado esta vez es que Seúl lo ha anunciado de manera pública, pues muchas veces en que ha realizado ensayos no lo ha hecho. Esta vez han señalado que el presidente estuvo presente y que es un nuevo tipo de tecnología pues lo han lanzado desde un submarino. Se trata más de un mensaje político para Corea del Norte de que no es el único que tiene misiles, y que los misiles surcoreanos están al mismo nivel tecnológico y que dentro de poco incluso los superarían pues tienen más dinero y mejor tecnología. El mensaje de Corea del Sur es que, aunque no tenga armas nucleares, puede responder a cualquier provocación de Corea del Norte.

El submarino surcoreano Dosan Ahn Chang-ho lanza el misil balístico durante un ensayo. Corea del Sur no tiene armas nucleares. REUTERS

—Corea del Sur ha anunciado que está desarrollando un misil supersónico. ¿Está avanzando en su carrera armamentista? ¿Cuál es su estrategia?

Hasta hace unos meses, Corea del Sur tenía un acuerdo con Estados Unidos que le limitaba el desarrollo de su programa de misiles. Ahora con la administración Biden decidieron que el acuerdo no se mantenía en pie, por lo que Corea del Sur puede desarrollar su armamento de manera autónoma sin ninguna restricción. Se sabía que tenía la capacidad de desarrollarlo rápidamente, y es lo que están haciendo, no solo por Corea del Norte sino también por China, que es la otra gran amenaza que tiene Corea del Sur. Ese también es el mensaje que están dando: que están preparándose para tratar con Corea del Norte y también con China.

—¿Qué respuesta se podría esperar ahora de Corea del Norte?

Yo creo que habrá un ensayo más de Corea del Norte, imagino que responderá porque es lo que suelen hacer y no podrían quedarse de brazos cruzados.

Ciudadanos surcoreanos ven imágenes de archivo de una prueba de misiles de Corea del Norte, en una estación de tren en Seúl el 15 de septiembre de 2021. (Jung Yeon-je / AFP).

—Las tensiones parecían haber bajado y esto ocurre en un contexto en el que Kim Jong-un aparece poco. ¿Cuál es la estrategia ahora de Corea del Norte, sobre todo ahora que el foco internacional se volcó hacia Afganistán?

Yo imagino que Corea del Norte seguirá con las fronteras cerradas debido a la pandemia. Kim Jong-un hace tiempo que no lanza tantos mensajes, sino lo hace más su hermana o algún otro dirigente norcoreano. De hecho, ha sido su hermana la que ha comentado esta vez que el lanzamiento surcoreano ha sido una provocación. Sin embargo, se sigue dejando la puerta abierta para una posible nueva ronda de negociaciones entre las dos Coreas y Estados Unidos, porque en algún momento se sentarán a hablar en los próximos meses.

—¿Se podría retomar el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos?

Sí. La administración Biden ha dado a entender que están dispuestos a dialogar y el gobierno de Corea del Sur también, entonces depende de Corea del Norte. Ellos tendrían que acceder ya sea abriendo sus fronteras o a través de una videoconferencia. Aún no se se sabe en qué momento van a querer sentarse a negociar.

—Siempre se especula sobre la salud de Kim Jong-un. ¿Por qué este secretismo alrededor de él últimamente?

Sus apariciones van y vienen. En algunos momentos ha salido con más frecuencia y ha lanzado más mensajes, y en otros momentos se ha desaparecido. Así ha sido la dinámica en estos años. Parece ser que sus apariciones esporádicas recientes están conectadas con su salud, porque está más flaco de lo que estaba anteriormente, pero se trata de especulación.

