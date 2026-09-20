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Resumen

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Varias personas se sientan cerca de una pantalla de televisión que muestra un noticiero con imágenes de archivo de una prueba de misiles norcoreana, en una estación de tren de Seúl el 20 de septiembre de 2026. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
Varias personas se sientan cerca de una pantalla de televisión que muestra un noticiero con imágenes de archivo de una prueba de misiles norcoreana, en una estación de tren de Seúl el 20 de septiembre de 2026. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
/ LILLIAN SUWANRUMPHA
Por Agencia EFE

Corea del Norte lanzó este domingo un segundo misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, apenas tres horas después del primero, y tras criticar en la víspera una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que insta a Pionyang a la desnuclearización.

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