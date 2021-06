Sin dudas, la científica china Shi Zhengli es la que más sabe sobre el coronavirus y, por eso, está en el centro de la controversia. ¿Ayudó a provocar la pandemia o a terminar con ella?

Las calificaciones éticas sobre el trabajo de la viróloga varían dependiendo de si las fuentes provienen de China o de Estados Unidos. Pero, hoy más que nunca, su nombre ha vuelto a los titulares porque EE.UU. desconfía de ella.

Según “The New York Times”, evidencia obtenida por la gestión de Joe Biden daría cimientos para creerle a su predecesor, Donald Trump, y afirmar que la COVID-19 salió de un laboratorio.

“Algunos científicos dicen que Shi realizó experimentos arriesgados con coronavirus de murciélagos en laboratorios que no eran lo suficientemente seguros”, escribe el medio.

Y agrega: “Otros quieren que se aclaren los informes, que citan a la inteligencia estadounidense sugiriendo que hubo infecciones tempranas de COVID-19 entre varios empleados del Instituto de Virología de Wuhan.”

Antes de sacar conclusiones, habría que recordar quién es Shi Zhengli y la importancia de su trabajo.

UN POSIBLE ORIGEN DEL SARS

En febrero de este año, una misión de la Organización Mundial de la Salud visitó el mercado de Wuhan. Uno de los que comentó los resultados de su visita fue el respetado zoólogo británico Peter Daszak, quien recordó a través de Twitter, que había trabajado con Shi Zhengli.

No era la primera vez que se refería a ella. En un tuit del 2020 la describió como su “colega y amiga”.

“[Ha sido] insultada, amenazada por teóricos de la conspiración de EE.UU. y China. Presionada por su propio gobierno. Viróloga de clase mundial, primera en identificar el SARS-CoV-2 y persona maravillosa y generosa. Debería ser alabada como heroína, no vilipendiada”, escribió.

En efecto, Shi Zhengli -también conocida como la Mujer Murciélago (‘Bat Woman’) por su trabajo de 16 años en cuevas húmedas- logró “desentrañar la composición genética” del coronavirus rápidamente.

Según el “Daily Mail”, solo le bastó tres días para conseguir su objetivo. Pero su descubrimiento fue silenciado. De hecho, el medio dice que el director del Instituto de Virología de Wuhan ordenó que no se divulgara información sobre la enfermedad.

“Shi, subdirectora del laboratorio, admite que cuando la convocaron para investigar, se preguntó si el coronavirus podría haber escapado de su unidad”, agrega el portal.

¿Su investigación con murciélagos sería la responsable?

Un artículo de la revista “Scientific American” relata que Shi venía investigando este virus desde el 2004, cuando se sumó a una expedición para recolectar muestras de “colonias de murciélagos en Nanning”, en China.

“Estas expediciones fueron parte del esfuerzo por atrapar al culpable del brote de SARS, la primera gran epidemia del siglo XXI”, explica el medio.

Pero la expedición no estaba saliendo según lo planeado. Ninguna de las evidencias recolectadas relacionaba a los murciélagos con el material genético del coronavirus.

Hasta que unos científicos amigos les enviaron un kit para detectar si es que esos animales tenían los anticuerpos producidos en las personas luego de sufrir el SARS.

Y coincidieron.

Sobre esto, “Scientific American” escribió: “Los cazadores de patógenos descubrieron cientos de coronavirus transmitidos por murciélagos con una increíble diversidad genética. ‘La mayoría de ellos son inofensivos’, dice Shi. “Pero docenas pertenecen al mismo grupo que el SARS. Pueden infectar células pulmonares humanas en una placa de Petri y causar enfermedades similares al SARS en ratones”.

EL SARS SIEMPRE ESTUVO PRESENTE

En octubre del 2015, Shi y su equipo descubrieron que 6 de 200 residentes cercanos a la caverna que estudiaba tenían los anticuerpos para el SARS aun cuando ninguno tuvo síntomas de alguna enfermedad.

Los investigadores abordaron luego el caso de seis mineros de la zona que habían tenido neumonía, siendo además que dos de ellos habían muerto.

“Después de tomar muestras de la cueva durante un año, los investigadores descubrieron un grupo diverso de coronavirus en seis especies de murciélagos. En muchos casos, múltiples cepas virales habían infectado a un solo animal, convirtiéndolo en una fábrica voladora de nuevos virus”, anota “Scientific American”.

Según la revista especializada, hasta el año pasado se habían codificado más de 4.500 secuencias del genoma del virus, y se había anotado que era muy probable que muchos de ellos ya estuvieran esparcidos y se dieran “pequeños brotes”.

Con eso en mente, valdría trasladarse al mercado de Wuhan, en donde se vendían animales silvestres, como murciélagos, pangolines, cocodrilos, etc., un lugar perfecto para que el virus se saliera de control.

Puede que los humanos se hayan contagiado directamente, pero otra teoría apunta a que los pangolines -en los que también se encontró “coronavirus similares al SARS-CoV-2”- fueron un huésped intermedio.

Por todo esto, Shi Zhengli ha sido acusada como responsable de la pandemia de la COVID-19. Para su mala suerte, probar su inocencia es imposible.

“¿Cómo se supone que ofrezca evidencias de algo cuando no hay evidencias? No sé cómo el mundo ha llegado a esto, a ensuciar constantemente a una científica inocente”, declaró ella misma a “The New York Times”.

