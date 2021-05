Conforme a los criterios de Saber más

Es un consenso: la luz al final del túnel de la pandemia es la vacunación. Por eso, miles de personas que aún no reciben el antídoto contra el COVID-19 en sus países siguen volando a Estados Unidos, donde varios estados aplican las codiciadas dosis a los visitantes sin necesidad de acreditar residencia. Pero quien está planeando embarcarse en ese viaje sabe bien que no se trata solo de descubrirse el brazo y esperar la inyección. Saber a dónde ir, conocer las normas vigentes sobre la pandemia y tener en cuenta las recomendaciones para después de la vacunación es tan importante como la visa o el pasaje de avión.

Hasta el momento, Estados Unidos ha vacunado completamente a más del 50% de todos los adultos del país. Mientras la campaña de inoculación continúa -ahora orientada a convencer a quienes se resisten-, el excedente de dosis ha hecho no solo que muchos estados inmunicen a los visitantes sin objeción, sino que incluso los inviten a recibir la inyección, como ocurre en Nueva York.

Según reportes de prensa, el turismo de vacunas ha adquirido especial popularidad entre los latinoamericanos que tienen los recursos suficientes o pueden hacer el esfuerzo de pagar la travesía. A este punto, los estados preferidos son Texas y Florida, donde se observa un flujo mayor de visitantes, algunos de los cuales llegan gracias a agencias de viaje que garantizan vacuna, estadía y comida en un paquete integral.

El médico peruano Luis Chug trabaja en el Memorial Hermann Hospital, en Houston (Texas) y cuenta que personas de todo el mundo siguen llegando a ese estado, entre ellos muchos conocidos y amigos suyos que partieron desde el Perú solo para vacunarse en Estados Unidos.

“Texas es un estado al que han llegado bastantes vacunas. En realidad ahora hay un gran excedente de vacunas en todo el país. Hay más vacunas que personas que quieren recibir las dosis”, dice a El Comercio el especialista de Neumología, Cuidados Intensivos y Medicina del Sueño.

En Florida, que fue el primer estado en volverse objetivo del turismo de vacunas, la avalancha inicial de viajeros obligó a las autoridades a endurecer sus laxas políticas de requisitos a inicios del año, aunque en este momento ya se han relajado las normas y no se exige una prueba de residencia.

Las personas se registran para recibir una vacuna Johnson & Johnson Covid-19 en un centro de vacunación emergente en la playa, en South Beach, Florida. (Foto: Eva Marie UZCATEGUI / AFP).

“Bastantes personas de Latinoamérica vienen a vacunarse a Florida, aunque yo veo que el estado que más visitantes está recibiendo ahora es Texas, muchísimas personas están yendo a Houston. Luego siguen Florida y estados como Carolina del Norte y Carolina del Sur”, dice a este Diario el médico peruano Rodolfo Guevara, que trabaja en el hospital Broward Health North, en Broward, Florida.

Alrededor de 70.000 peruanos han viajado al extranjero para vacunarse contra el COVID-19, informó hace una semana el viceministro de Salud Pública del Perú, Gustavo Rosell. La mayoría de los compatriotas que se han vacunado fuera del país lo han hecho en Estados Unidos.

Si está evaluando viajar por la vacuna o la fecha de su travesía se acerca, considere revisar la información disponible sobre los lugares de vacunación y el estado de la pandemia. A continuación, repasamos los datos esenciales para el trayecto con información de páginas web oficiales, portales de utilidad y las recomendaciones de los médicos Luis Chug (Texas) y Rodolfo Guevara (Florida).

¿Qué es lo primero que se debe saber?

Actualmente hay disponibles tres vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos: la de Johnson & Johnson (una dosis) y las de Moderna y Pfizer/BioNTech (dos dosis). La edad mínima para recibir las dosis de Moderna y J&J es 18 años. Para Pfizer comienza a los 16 años.

El gobierno federal adquirió millones de dosis de vacunas y está proporcionándolas de forma gratuita a todas las personas, independientemente de su estado migratorio o de seguro médico.

Aunque cada estado administra las vacunas que les entregó el gobierno, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) afirman que “las jurisdicciones no pueden agregar requisitos de ciudadanía de los Estados Unidos o exigir la verificación de la ciudadanía de Estados Unidos como condición para la vacunación”.

Por ello, el médico Luis Chug enfatiza que, si bien quienes administren la vacuna pueden pedir el pasaporte o el DNI para colocarlo en su registro, no pueden exigir ningún documento como requisito obligatorio para aplicar la inyección.

Fransella Kriestel recibe su segunda vacuna de Moderna contra el coronavirus COVID-19 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. (Foto de SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP).

“Estados Unidos tiene bastantes vacunas y el gobierno está dando paso a este turismo de vacunas. Ningún estado tiene prohibido dar vacunas. El gobierno de Joe Biden dijo hace unos meses que se le tiene que ofrecer la vacuna a todos, incluyendo a indocumentados. No hay manera de que alguien niegue o prohíba la vacuna. Te pueden pedir una identificación, pero si no la tienes no te la pueden exigir. No te pueden negar la vacuna en ningún caso”, remarca Chug a El Comercio.

De cualquier modo, puede revisar las posturas de cada estado en los sitios web oficiales que se encuentran en el listado al final de esta nota.

El portal de la CDC indica que el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos para acceder a información sobre las vacunas es vaccines.gov. Ahí podrá conocer datos sobre los tipos de vacunas contra el COVID-19 disponibles, sitios web y números de teléfono que brindan asesoramiento y horarios de operación, así como instrucciones sobre cómo dar el siguiente paso para vacunarse.

Por ejemplo, ahí se indica que quien no hable inglés o español y necesite ayuda para encontrar un proveedor de vacunas o tenga preguntas sobre el tema puede llamar al 1-800-232-0233.

(Captura de pantalla)

¿A dónde ir? ¿Puedo encontrar una vacuna en específico?

Aunque el buscador nacional de vacunas es vaccines.gov (sirve para localizar las inyecciones en clínicas, farmacias y otros locales en todo Estados Unidos) puede que algunas veces la pestaña para localizar direcciones no funcione.

En ese escenario, una herramienta que resulta útil es vaccinespotter.org, un portal web que permite buscar citas en farmacias, supermercados y otros locales filtrando estado por estado. También deja solicitar las ubicaciones de vacunas específicas, ya sea la de Johnson & Johnson, Moderna o Pfizer/BioNTech.

Así, el mencionado portal indica a los visitantes las direcciones de los sitios de vacunación, los horarios de atención y los tipos de vacunas disponibles.

(Captura de pantalla)

Además, los sitios web oficiales de los departamentos de salud de los 50 estados del país también brindan información actualizada sobre los lugares para vacunarse e indican si es necesario sacar cita para hacerlo.

Son miles las farmacias, supermercados, autoservicios y hospitales que están administrando las dosis contra el coronavirus en todo Estados Unidos. El médico Rodolfo Guevara comenta que afirma que visitar este tipo de sitios web antes de la inmunización puede resultar muy útil, especialmente para quienes buscan alguna vacuna en particular.

“Se pueden ver las paginas web de cadenas de farmacias como CVS o Walgreens o de Walmart y ellos te ayudan a sacar cita, no requieren pruebas de residencia. En Florida, por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson se puede encontrar en sitios administrados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), y en las farmacias Publix. Pero no te dan a escoger, tú tienes que buscar en las páginas web qué vacunas están ofreciendo y en base a eso tomas una decisión”, indica el galeno peruano.

* Puede encontrar todos los lugares de vacunación recomendados por las autoridades de cada estado en la lista ubicada en la última parte de esta nota.

¿Dudas sobre el proceso de vacunación?

Según la CDC, es posible que después de vacunarse la persona tenga algunos efectos secundarios. Entre los más comunes están dolor, enrojecimiento e hinchazón en el brazo donde recibió la inyección, así como cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas en el resto del cuerpo. Estos efectos secundarios deberían desaparecer en unos días.

“Es esperable tener una respuesta inmunitaria que es natural. Estos efectos secundarios generalmente pueden ser tratados con paracetamol si es que uno se siente muy mal después de la vacuna. Para el dolor de brazo se recomienda ponerse hielo si hay dolor y esperar”, indica el doctor Chug.

En esta fotografía de archivo del miércoles 3 de marzo de 2021, un farmacéutico sostiene un frasco de la vacuna Johnson & Johnson contra el coronavirus en un hospital en Bay Shore, Nueva York (Estados Unidos). (AP/Mark Lennihan).

Sobre la necesidad de adquirir un seguro médico para el viaje, el médico peruano indica que es una decisión personal. “Es algo que se debe evaluar según el riesgo que la persona quiera tomar. Si tiene algún problema médico sería bueno tener seguro, pero es una elección de cada uno”, afirma.

Recuerde que si va a recibir una vacuna de dos dosis debe considerar el momento en el que debe acudir a la cita de la segunda dosis. Mientras la vacuna Pfizer/BioNTech se administra en dos dosis con aproximadamente 21 días de diferencia, la vacuna Moderna se administra en dos dosis con unos 28 días de diferencia.

¿Mascarillas y turismo? ¿Qué hacer tras recibir la vacuna?

Tan importante como vacunarse es seguirse cuidando. El médico Luis Chug enfatiza que las personas que están yendo a Estados Unidos no están completamente vacunadas, por lo que “tienen que asumir que no están vacunadas y deben seguir los mismos protocolos de los no vacunados, así se hayan puesto la primera dosis”.

Por ello, el médico insta a seguir usando mascarilla, aún pese a que las autoridades sanitarias de Estados Unidos señalaran la pasada semana que las personas completamente vacunadas ya no necesitan llevar tapabocas en espacios exteriores e interiores.

“Hay que recordar que hay personas que no se han vacunado en Estados Unidos y no están usando mascarillas, entonces, por ahora, yo recomendaría que no necesitas mascarilla en exteriores solo si no hay mucha gente y si estás completamente vacunado. Uno está completamente vacunado dos semanas después de la segunda dosis o si es la Johnson & Johnson dos semanas después de la única vacuna. En espacios interiores es mejor seguir usando mascarilla. Además, los niños, como la mayoría no están vacunados, todavía se pueden infectar. Yo usaría mascarilla en todos lados”, señala.

Jóvenes pasean en el Reino Mágico de Walt Disney World, después de que Disney Co. flexibilizara los requisitos de mascarilla facial. Los visitantes pueden ir sin tapabocas en las zonas exteriores de los parques. (Foto: Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP)

Tanto Chug como Guevara señalan que hacer turismo en el tiempo de visita en Estados Unidos es posible, pero recomiendan extremar las precauciones.

Rodolfo Guevara cuenta que en Florida han abierto más los sitios turísticos como Disney y Universal Studios. “Yo siempre recomendaría usar mascarillas, quizá no fuera, pero sí adentro, en los sitios cerrados. También es importante seguir usando el gel de manos. Si estás en un hotel evita compartir el ascensor con muchas personas, es mejor usar escaleras”, afirma

“Hay que ser precavido, no se puede bajar la guardia porque cuando menos te lo esperas te puede dar la enfermedad”, concluye.

¿Cuál es la situación de la pandemia en cada estado?

Además de conocer los aspectos vinculados a la vacunación, también es importante monitorear el estado de la pandemia, así como la normativa vigente y recomendaciones de las autoridades en el lugar que se planea visitar.

En la siguiente lista podrá encontrar la evolución de la enfermedad, así como los sitios web oficiales para buscar centros de vacunación en todos los estados del gigante norteamericano.

TE PUEDE INTERESAR

El periodista Bruno Ortiz contesta a la pregunta del día, a partir de los resultados de un reciente estudio realizado por el Instituto Carlos III de España.