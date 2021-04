Conforme a los criterios de Saber más

Página web. Facebook. Twitter. Para los peruanos que están esperando obtener la visa para viajar a Estados Unidos, monitorear los canales oficiales de las embajadas y consulados de ese país es un ritual diario. Muchos llevan más de un año aguardando por el permiso que les permita visitar, estudiar o trabajar en el gigante norteamericano, mientras que otros, más recientemente, han empezado a ver esa visa como el camino más eficaz para obtener otro tipo de sueño: la codiciada vacuna contra el COVID-19.

Pero para la mayoría no hay novedades. El 16 de marzo del 2020, la Embajada de Estados Unidos en el Perú suspendió las citas regulares de visas de inmigrantes y no inmigrantes debido a la pandemia. Por estos días, ha reanudado ciertos servicios de visas de no inmigrantes y atiende algunas solicitudes de emergencia, pero para gran parte de las consultas aún no hay respuesta.

“Yo deseo conseguir la visa de estudiante, mi pedido no tiene nada que ver con el turismo de vacunas. No he postulado aún porque entiendo que no hay citas por la pandemia. Reviso las páginas de la embajada en Chile, donde me encuentro actualmente, y la de Perú. Si me responden en Lima viajaría inmediatamente para asistir a una cita, pero ninguna de las embajadas está priorizando las visas de estudiante y todavía no hay una solución al respecto”, cuenta a El Comercio Rodrigo, ingeniero electrónico de 27 años que se encuentra en San Pedro de Atacama.

María, peruana de 46 años, ya cuenta con visa, pero está esperando que le otorguen la Green Card pues está casada con un ciudadano estadounidense. “Esas citas tampoco las están aprobando, no están dando nada. Mi caso está aprobado desde enero del 2020, pero no me llaman. Cuando me comunico con la Embajada de Estados Unidos en Perú me dicen que no saben, nadie nos da razón. Esa es la frustración que tenemos”, dice a este Diario.

Agrega que ella y muchos compatriotas monitorean la situación constantemente. “Reviso la cuenta de Facebook, la misma página web de la embajada. También hay un chat de personas que estamos en la misma situación. En ese grupo hay de todo, peruanos que quieren sacar la visa por primera vez, los que quieren ir por estudios, etc.”, comenta.

A continuación, repasamos el estatus actual de los trámites de nuevas solicitudes de visas, renovación y citas de emergencia que otorga la Embajada de Estados Unidos en el Perú.

1. Sin citas para obtener visa por primera vez

Las citas para obtener una visa por primera vez no están disponibles en este momento y aún no hay una fecha estimada para la reanudación de los servicios de visa de rutina o para las entrevistas en la embajada en esos casos. Todo depende de la evolución de la pandemia.

Esa medida se ha adoptado “para garantizar la salud y la seguridad de los solicitantes y del personal consular”, indica la Embajada de Estados Unidos en el Perú en su página web.

El 2 de enero de este año, la embajada anunció que ya había reanudado las citas de visa limitadas para estudiantes y casos de visa de emergencia. Sin embargo, detalló que “los solicitantes continuarán experimentando un aumento en los tiempos de espera mientras la embajada trabaja diligentemente para restaurar todas las operaciones rutinarias de visas de la manera más rápida y segura posible”.

Muchos peruanos buscan obtener una visa para viajar a Estados Unidos.

En su cuenta oficial de Facebook, la legación estadounidense responde las consultas sobre la reanudación de las citas para nuevas visas alentando “a todos los solicitantes de visa a que continúen monitoreando el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos (https://pe.usembassy.gov/visas/) y las plataformas de redes sociales para obtener la información más reciente sobre nuestras operaciones de visa”.

También indica que la tarifa de solicitud de visa (MRV) sigue siendo válida y puede usarse para programar una cita para una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Lima hasta el 30 de setiembre del 2022.

Para iniciar su solicitud de visa -y obtener una cita a futuro- debe completar el formulario DS-160 en este enlace y seguir los pasos indicados en el sitio web oficial de asistencia para visas de ciudadanos no inmigrantes (temporales) de la Embajada de los EE.UU. en Perú.

2. Citas de emergencia

Actualmente, la Embajada de Estados Unidos en Perú solo está dando citas para nuevas visas de emergencia, lo que incluye a aquellos que puedan demostrar que tienen citas médicas o hayan sufrido la muerte de un familiar cercano que no tenga otro pariente en el país norteamericano.

“Los solicitantes con una emergencia y que necesiten viajar a Estados Unidos deben acceder a su cuenta en el sitio web del Servicio de Citas de Visas de EE.UU., luego seleccionar la opción de adelanto de cita y proporcionar una justificación para su solicitud”, indica la embajada.

Detalla que la necesidad de emergencia considera los “viajes urgentes relacionados con una vida o muerte u otra emergencia médica del solicitante y/o familiar cercano”. Enfatiza también que los viajes por turismo no se consideran una necesidad de emergencia y que la aprobación de una solicitud de cita de emergencia nunca está garantizada.

“Debido a las condiciones locales resultantes de la pandemia de COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos en Lima solo acepta un número limitado de citas de emergencia para visas de no inmigrante”, indicó la legación en los últimos días a través de su cuenta de Facebook.

Toda la información sobre el proceso y requisitos para solicitar adelanto de cita por emergencia se encuentra en https://pe.usembassy.gov/es/visas-es/nonimmigrant-visas-es/.

La legación aclara que, debido a la pandemia en curso, todas las citas futuras, incluso para emergencias, dependen de condiciones favorables de salud y seguridad en el momento de la cita confirmada.

3. Renovación de visas

El último 26 de marzo, la embajada estadounidense anunció que las personas cuyas visas han expirado en los últimos 48 meses pueden renovarlas sin necesidad de una entrevista.

🚨Servicios Consulares🚨 ¿Tu visa ha expirado en los últimos 48 meses? Tu podrías ser elegible para renovarla sin... Publicada por Embajada de Estados Unidos en Perú en Viernes, 26 de marzo de 2021

El beneficio alcanza a quienes tienen visas en las categorías B1, B2, B1 / B2, C1 / D, F1, J1,H2A y M1, y cuya visa no esté perdida o haya sido robada.

“Alentamos a los solicitantes que renuevan visas (B-1/B-2, C-1/D, F-1, H-2A, algunos programas J-1 y M-1) que expiraron dentro de los 48 meses anteriores a que presenten su solicitud de renovación. En la mayoría de los casos no requerirán una entrevista personal”, indican.

Alentamos a los solicitantes que renuevan visas (B-1/B-2, C-1/D, F-1, H-2A, algunos programas J-1 y M-1) que expiraron... Publicada por Embajada de Estados Unidos en Perú en Miércoles, 7 de abril de 2021

Los solicitantes que califiquen pueden completar la aplicación online en este link. Podrán pagar los derechos de visa, y dejar la documentación requerida frente a la embajada en Lima, en oficinas de DHL en Barranco, San Isidro, Callao, así como en sedes de esta empresa de paquetería en Arequipa, Chiclayo o Trujillo. La lista de direcciones está disponible en este link.

El procesamiento de solicitudes puede tomar entre 14 y 21 días útiles. En caso tengan un viaje urgente, la embajada pide solicitar una cita contactando al Servicio de Citas en este link: https://ais.usvisa-info.com/en-pe/niv/.

4. Revisar solo canales oficiales

Es importante que todos los interesados en obtener una visa o hacer un trámite en la embajada lo hagan a través de los canales oficiales de la legación.

El miércoles, la Embajada de Estados Unidos en Perú alertó a los usuarios de que existen páginas web que ofrecen programar citas a cambio de dinero, pero recalcó que la única página oficial para hacerlo es https://ais.usvisa-info.com/es-pe/niv.

🚨 ¡Que no te estafen! 🚨 La Embajada te recomienda no confiar en páginas web que te ofrecen programar tu cita a cambio de... Publicada por Embajada de Estados Unidos en Perú en Miércoles, 28 de abril de 2021

“¡Que no te estafen! La Embajada te recomienda no confiar en páginas web que te ofrecen programar tu cita a cambio de dinero. Muchas veces, estas páginas tratan de engañarte utilizando imágenes con la bandera de Estados Unidos, el Capitolio, la Casa Blanca o la Estatua de la Libertad”, dijo la legación.

Sus canales oficiales son los siguientes:

