Un hombre de China secuestró a su propia nieta para poder pagar una deuda. El individuo, de apellido Yuan, tenía una fuerte adicción al juego y cometió el crimen para poder mantenerla.

El medio South China Morning Post señala que el sujeto, de 65 años, recogió a su nieta de cuatro años de la escuela. Como si se tratara de un secuestrador, amenazó a su propia hija con matar a la nieta y le exigió 500 mil yuanes (72 mil dólares). De lo contrario, “no la volvería a ver”.

La madre de la pequeña llamó de inmediato a la policía y los agentes procedieron a arrestar al hombre. Posteriormente, Yuan fue encarcelado por el delito de extorsión.

Mientras estaba en prisión, el individuo intentó librarse de la acusación culpando a su hija. “Tengo 65 años y mi hija me está demandando. Ella nunca quiere que me mejore. Ella solo me quiere muerto”, indicó.

Yuan también tildó a su hija de “desgraciada”, pues pensaba que el asunto era un tema “familiar” y no “legal” y que por eso no debería haberlo llevado ante la justicia.

El caso generó conmoción entre los usuarios de China

Según el Shanghai Law Journal, el hombre realizó una huelga de hambre en prisión y tuvo problemas con sus compañeros de celda. Su exesposa y su hija tuvieron que trabajar con la policía y, mediante una carta de entendimiento, recién comenzó a comenzó a colaborar con las autoridades.

Un video que resume el caso ha sido visto más de 3 millones de veces en la red social Weibo. Los comentarios, como era de esperarse, expresaron su rechazo por lo sucedido.

“¡Qué inútil es un padre así!”; “¡Él no cambiará hasta que muera!”; “¡La hija debería cortar su relación con él!”, escribieron las personas.

Otro internauta señaló que “la extorsión y la violencia son delitos y definitivamente no son ‘asuntos de familia”.

¿Cómo actuar ante un secuestro?

El secuestro no solo tiene repercusiones en la víctimas, sino también en sus familiares. Las autoridades hacen hincapié en cómo se debe actuar ante un secuestro.

