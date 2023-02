POUR AVOIR DANSÉ ensemble sur la place Azadi (Liberté) de Téhéran, Astiaj Haghighi et Amir-Mohammad Ahmadi, couple de blogueurs, viennent d’être condamnés chacun à 10 ans et demi de prison, apprend-on des médias @VOAfarsi et @RadioFarda_.

Crédit : @Tavaana pic.twitter.com/SI9Iwv5thK