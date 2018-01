California. "Estamos muy excitados, y un poco nerviosos también. Hay tres veces más gente de lo normal", explica Nicole Salisbury, de 35 años, propietaria de la tienda de marihuana Green Pearl Organics en Desert Hot Springs.



Se trata del primer día de venta y de consumo legal de la marihuana recreativa en California, el estado más poblado del país que, tras ser pionero de la marihuana medicinal desde 1996, se ha convertido de facto en el mayor mercado mundial legal de la pequeña hoja estrellada.



Desde hace varias semanas, el teléfono de Nicole no deja de sonar. Ciudadanos de otros estados llaman para decir: "Voy a ir de vacaciones a la región, ¿vendes marihuana recreativa?", relata esta treintañera de cabellos bancos que viste una falda de leopardo.



Ocho estados estadounidenses, entre ellos Colorado, el estado de Washington y la capital, han legalizado ya la droga blanda, que sigue siendo ilegal a nivel federal.

Este lunes, en todas las partes del "Estado de Oro" los amantes de la marihuana hacían cola en los dispensarios abiertos y habilitados para vender esta droga con fines recreativos.



En Green Pearl Organics, el equipo está en pie desde las ocho de la mañana informando a los clientes sobre los diferentes productos (concentrados, pasteles de hierba, flores de cannabis calmantes, flores de cannabis euforizantes...).



Tras una mañana tranquila, como suele ser habitual al día siguiente de las fiestas, la tienda a mediodía está llena y los stocks de comestibles comienzan a escasear.



Ahora para comprar cannabis solo hay que tener más de 21 años y mostrar un permiso de conducir o un carnet de identidad, aunque sea de un estado donde esté prohibido, y los clientes parten con una bolsa blanca sellada.

Los cultivos en casas no cuentan con restricción de distancia respecto a escuelas o parques, pero queda limitado a seis plantas, y la venta en dispensarios se hará solo a personas mayores de 21 años y solo hasta una onza (28,3 gramos) por cada compra.



- 'Todo el mundo sale ganando' -

​

En la sala de espera de Green Pearl Organics, se codean hombres y mujeres de todas las edades, muchos de ellos ciudadanos de esta región del desierto californiano, situada a dos horas de Los Ángeles.



"Es genial no tener que consultar a un médico", se alegra Andrew Jennings, un texano de 32 años, que explica que en su estado de origen "no existe ni un solo sitio para comprar cannabis legalmente, con o sin permiso medicinal".

"Mucha gente cree que consumir marihuana es quedarse en un sillón viendo la tele, pero según la variedad y la intensidad que uno toma, puede aumentar la concentración", afirma este barbudo sonriente en pantalones cortos que hace la cola acompañado por su novia, profesora de yoga.



"Entiendo que algunos (piensen que es peligrosa), pero si se vende alcohol en este país, entonces se puede vender legalmente marihuana. Además, eso aporta ingresos fiscales. Nosotros conseguimos buena marihuana que ha sido probada, todo el mundo sale ganando", señala.



Christina, una terapeuta de 50 años, ha venido para probar los aceites de cannabis, esperando a que le ayuden a mejorar su equilibrio hormonal y a calmar su ansiedad.



"Pruebo estas medicinas naturales, (pero) no quiero convertirme en una porrera", explica esta madre que no quiere que su hijo de 12 años sepa que compra productos elaborados a partir de marihuana.



Menos "glamour" y rica que la vecina Los Ángeles, Desert Hot Springs espera convertirse en un destino para enamorados o curiosos de la hierba procedentes de todo el país.



Muchos emprendedores compran almacenes para cultivar, como Nicole Salisbury, que cultiva sus plantas en la parte trasera de la tienda mientras trabaja para una red de agricultores.



El ayuntamiento, e incluso la policía, se muestran favorables a esta industria en pleno auge que, según el gabinete de estudios Arcview, debería aportar 5.800 millones de dólares de aquí a 2021 en California.



Para Nicole, que abrió su tienda hace dos años, la legalización llega junto a una victoria personal: "Por fin no me da vergüenza decir qué es lo que hago en la vida. Antes, decirlo era como si fuera una prostituta".



Fuente: AFP