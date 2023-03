De manera preliminar, los responsables de Fort Hood atribuyen el fallecimiento Basaldua a un suicidio, según explicó la familia a Telemundo. Pero los parientes desconfían de esa primera versión y quieren saber lo que en realidad ocurrió.

“Tristemente, la Primera División de Caballería perdió a la trooper Ana Basaldua Ruiz, una ingeniera de combate que sirvió en la división los últimos 15 meses. La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte. La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella”, dice un comunicado de la base militar que fue remitido a Telemundo.

Fotografía divulgada por la familia Basaldua donde aparece la soldado hispana Ana Fernanda Basaldua Ruiz, quien fue encontrada sin vida el lunes en la base militar de Fort Hood, Texas. (EFE), / Familia Basaldua

La madre de Ana, Alejandra Ruiz Zarco, conversó con Univision Noticias. Dijo que el lunes 13 de marzo a la 1:10 de la tarde recibió una llamada donde se le informó del deceso de su hija.

“Estos días son espantosamente horribles”, dijo la madre por teléfono a Univisión desde Tacámbaro, Michoacán, a unos 400 kilómetros al oeste de la Ciudad de México.

Ella contó que el militar estadounidense que la llamó le dijo que la causa del fallecimiento fue un aparente suicidio.

“Me niego a pensar que fue eso. Ella no era así. No acepto eso. No me checa, por las características de mi hija. Cuando ella se fue [a Estados Unidos], me regaló una taza impresa”, manifestó.

La taza tiene una foto de Ana Fernanda (o “Fernandita”, como le dice su madre), de su hermana Natalie y de su madre. Las tres sonríen. También una leyenda: “No viajamos para escapar de la vida, viajamos para que la vida no se nos escape”, detalla Univisión.

Ana Fernanda Basaldua Ruiz era de origen mexicano.

En Estados Unidos desde el 2019

Según Univisión, Ana Fernanda Basaldua Ruiz salió de su natal Tacámbaro el 5 de diciembre del 2019. Su padre, Baldo Basaldua, es ciudadano estadounidense y fue así que ella pudo nacionalizarse y enlistarse en el ejército de Estados Unidos.

Basaldua Ruiz se enlistó en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el 2020. Debido a la pandemia de coronavirus, comenzó su entrenamiento militar un año después.

Estaba destacada en la base militar de Fort Hood desde hace 15 meses, según la cadena de televisión local KWTX.

Era ingeniera de combate de la 1ª División de Caballería.

La madre de Ana le dijo a Univisión que su hija “tenía unos meses un poco triste” y recuerda que estaba bajo “tratamiento psicológico”.

Ella iba a cumplir su contrato de tres años en las Fuerzas Armadas en agosto, pero, según indicó su padre, Ana le había dicho recientemente que “ya no estaba a gusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir”.

Telemundo informó que el padre, Baldo Basaldua, vive en California y que habló con su hija por última vez el sábado. El domingo ella ya no le contestó sus mensajes.

“Al día siguiente [lunes 13 marzo] le mandé mensajes y ya no le llegaron, ya no apareció el entregado y me fui a buscar su ubicación [satelital] y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo no más le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia, por no saber nada de ella”, dijo Baldo Basaldua a Telemundo.

Contó que a las 11 de la mañana del lunes, representantes de la base militar acudieron al restaurante en el que trabaja para informarle del fallecimiento de su hija.

Ana Fernanda Basaldua Ruiz era víctima de acoso sexual en Fort Hood.

Había dicho que era víctima de acoso sexual

La madre de Ana le dijo a Telemundo que su hija le había comentado hace algunas semanas que un superior del Ejército “la estaba acosando” y que presuntamente recibía constantes propuestas sexuales de otras personas en la base.

“Me dijo ‘mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pend**jos”, explicó la mujer.

Ruiz recordó a Telemundo que habló con su hija por última vez el 8 de marzo. “Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo”.

“[Me dijo] que quería verme, que quería abrazarme, y quería que la abrazara mucho, como cuando estaba chiquita”, dijo la madre.

“Por favor, escriba que su madre la ama, vuela alto hija, sigue siendo libre y brillante. Sigue conquistando corazones adonde vayas”, manifestó la madre a Telemundo.

Agregó que el Gobierno de Estados Unidos le está tramitando una visa humanitaria para viajar a Texas.

Vanessa Guillén tenía 20 años. (Ejército de Estados Unidos).

El caso de Vanessa Guillén

El caso de Ana Fernanda Basaldua Ruiz se suma a una larga lista de muertes y hechos violentos en Fort Hood, entre los que destaca el asesinato de la soldado Vanessa Guillén ocurrido en el 2020.

El crimen de Vanessa Guillén, de 20 años, destapó una realidad de acoso y abuso sexual en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De acuerdo con Telemundo, sólo en el 2020 se registraron 23 muertes en la base de Fort Hood, donde hay un total de 36.500 soldados.

Según datos del 2021, la división de investigaciones criminales del Ejército (CID), investigó más de 50 suicidios y 11 homicidios en Fort Hood en los últimos cinco años.

Vanessa Guillén fue asesinada a martillazos por un compañero que luego sacó su cuerpo y lo descuartizó antes de enterrarla en un lugar remoto de la base miltar.

El presunto asesino, Aaron David Robinson, de 20 años, se suicidó luego de que la policía lo confrontara después de que aparecieran restos humanos de Guillén, a casi dos meses de su desaparición.

La pareja de Robinson, Cecily Ann Aguilar, fue acusada de complicidad por ayudar a esconder los restos de la soldado cerca del río León, en Killen, Texas.

Vanessa Guillen pertenecía a una unidad militar que reparaba armas en el Tercer Regimiento de Caballería en Fort Hood.

Velas y flores decoran un monumento improvisado para la especialista del Ejército de Estados Unidos Vanessa Guillén en el gimnasio Power House el 14 de agosto de 2020, en Houston, Texas.(Foto de Mark Félix / AFP). / MARK FELIX

Desapareció al mediodía del 22 de abril del 2020. Había sido visto por última vez en el estacionamiento de esa base militar.

Su auto y sus llaves, su tarjeta de identificación y su cartera fueron encontrados en la sala de armas donde había estado ese día.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército inició la búsqueda en mayo, a la que luego se sumaron los Rangers de Texas, el FBI y la policía local.

Luego de semanas sin indicios de su paradero, un portavoz militar informó que recibieron un aviso de la posible ubicación, cerca del río León, a unos 48 km de Fort Hood. Los restos de Vanessa Guillén estaban en una fosa.

Desde su desaparición, los familiares de Vanessa Guillén dijeron de manera reiterada que ella fue acosada sexualmente en la base militar.

“Tenía miedo de denunciarlo”, dijo su hermana Lupe a la cadena ABC News. “Informó a sus amigos. Informó a su familia. Incluso informó a otros soldados en la base”, aseguró.

Sin embargo, Lupe Guillén, señaló: “pero ella no quería hacer un reporte formal porque tenía miedo de represalias y ser excluida, y, como la mayoría de las víctimas, solo trató de lidiar con eso ella misma”.