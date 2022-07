Bill Gates anunció este miércoles que donará 20.000 millones de dólares, una de las entregas filantrópicas más grandes de la historia, a su fundación para que pueda aumentar su gasto anual, preocupado por el “importante sufrimiento” causado por los contratiempos mundiales, entre ellos la pandemia del COVID-19.

La donación, combinada con la donación el mes pasado de US$ 3.100 millones del miembro de la junta directiva de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, eleva la dotación de la Fundación Bill y Melinda Gates a aproximadamente US$ 70.000 millones, lo que la convierte en una de las más grandes, si no la más grande del mundo, dependiendo de las valoraciones diarias de las acciones.

En un ensayo en el sitio web de la fundación, Gates dijo que espera que “otros en posiciones de gran riqueza y privilegio den un paso adelante también en este momento”.

Con este enorme aporte, la Fundación Bill y Melinda Gates tiene previsto aumentar su presupuesto anual en un 50% respecto a los niveles anteriores a la pandemia, hasta alcanzar unos 9.000 millones de dólares en 2026. La organización espera que el aumento del gasto mejore la educación, reduzca la pobreza y restablezca el progreso mundial hacia el fin de las enfermedades prevenibles y la consecución de la igualdad de género que se ha detenido en los últimos años.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 71 millones de personas se han visto empujadas a la pobreza desde la invasión rusa de Ucrania en febrero, principalmente debido al aumento de los precios de los alimentos y la energía. Los hogares de los Balcanes, la región del mar Caspio y el África subsahariana se han visto especialmente afectados. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informa que el número de personas con hambre aguda ahora es de 345 millones, un 25% más desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

“A pesar de los grandes contratiempos globales de los últimos años, veo un heroísmo y un sacrificio increíbles en todo el mundo y creo que es posible progresar”, dijo Bill Gates, copresidente de la fundación, en un comunicado. “Pero las grandes crisis de nuestro tiempo requieren que todos hagamos más... Espero que al dar más, podamos mitigar parte del sufrimiento que enfrentan las personas en este momento y ayudar a cumplir la visión de la fundación de brindar a cada persona la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva”.

La copresidenta Melinda French Gates dijo que el gasto adicional ayudará a proporcionar una “recuperación más justa e inclusiva”.

“La filantropía tiene un papel único que desempeñar para ayudar a las personas de todo el mundo a recuperarse de la pandemia y reconstruir los sistemas subyacentes que, para empezar, dejaron a tantos tan vulnerables”, dijo French Gates en un comunicado.

En la web “Hunger Pains: The Growing Global Food Crisis”, el Director General de la Fundación Gates, Mark Suzman, dijo que dos décadas de avances se han visto frenados por la actual crisis mundial generada por la invasión rusa. Sin embargo, el crecimiento de la productividad agrícola en todo el mundo se mantiene en su mayor parte.

“Tenemos las herramientas. Tenemos la ciencia. Tenemos los conocimientos”, dijo Suzman. “Lo que necesitamos es la voluntad política y los recursos”.

Esos recursos incluyen donaciones de organizaciones filantrópicas. La Fundación Gates invierte mucho en conectar los avances agrícolas con los países adecuados, ofreciendo semillas de maíz resistentes a la sequía o arroz resistente a las inundaciones a las zonas que más pueden utilizarlas, dijo Suzman.

Sin embargo, la filantropía tiene sus limitaciones, añadió. Suzman dijo que la respuesta de los países más ricos del mundo no sólo se ha quedado corta respecto a lo que se necesita actualmente, sino que incluso se ha quedado corta respecto a lo que el mundo aportó hace una década durante una crisis similar. “Esta es nuestra área de oportunidad más crítica para la solidaridad humana”, dijo. “Eso realmente tiene efectos en cadena para proporcionar una mejor estabilidad política y un crecimiento económico más amplio, que es lo que creo que todo el mundo quiere ver”.

En su ensayo, Bill Gates escribió que la polarización en Estados Unidos hace más difícil la lucha contra las crisis mundiales. “La división política limita nuestra capacidad política para el diálogo, el compromiso y la cooperación, y frustra el audaz liderazgo que se requiere tanto a nivel nacional como internacional para hacer frente a estas amenazas”, escribió. “La polarización nos obliga a mirar hacia atrás y a luchar de nuevo por los derechos humanos básicos, la justicia social y las normas democráticas”.

Aunque el logro de la igualdad de género ha sido durante mucho tiempo una de las principales áreas de inversión de la fundación, en su ensayo, Bill Gates señaló la anulación de Roe v. Wade (del derecho al aborto) por parte del Tribunal Supremo como “un enorme retroceso para la igualdad de género, para la salud de las mujeres y para el progreso humano en general”.

“El potencial de un retroceso aún mayor es aterrador”, añadió. “Pondrá en peligro la vida de las mujeres, de la gente de color y de cualquiera que viva en los márgenes”.