El congresista demócrata por California, Juan Vargas, se pronunció luego de vivir de cerca el asalto al Capitolio de los Estados Unidos ocurrido la semana pasada. Además, fue muy enérgico al condenar el accionar del presidente Donald Trump.

En entrevista con “Univisión Los Ángeles”, el congresista que representa al Distrito 51 manifestó que aquel 6 de enero se sentía con mucho coraje y que jamás pensó realmente que esas escenas de violencia iban a suceder en el país.

“Me sentí con mucho coraje porque este presidente estaba atacando al gobierno. Él mismo. Entonces, eso no debe pasar en una democracia. Yo tenía ahí gracias a Dios algo para defenderme, pero muchos de mis colegas no”, declaró Vargas.

“Ni pensar que esto iba a pasar en nuestro país. No somos así normalmente. Entonces, tenía mucho coraje”, agregó.

Por otro lado, Vargas señaló que no le sorprendió que congresistas republicanos se hayan unido a las filas de los demócratas para pedir un segundo juicio político a Donald Trump.

“No, esta destitución es realmente necesaria. Creo que esos políticos republicanos dijeron ya basta. Él ha destruido nuestras leyes. No ha seguido nada de lo que debe de seguir”, afirmó Vargas.

“Ahorita está fuera de mente, no sabe lo que está haciendo. Tenemos que hacer algo para proteger el país, la democracia y el mundo porque esta persona es muy peligrosa”, puntualizó.

Los partidarios de Donald Trump chocan con la policía en las afueras del Capitolio. (Foto de Joseph Prezioso / AFP).

La violencia contra el Capitolio tuvo lugar después de un encendido discurso de Trump a sus seguidores, y mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Joe Biden.

Los legisladores tuvieron que ser evacuados o encerrados en el hemiciclo de la Cámara Baja, mientras los partidarios del presidente saliente hacían destrozos y saqueos en las oficinas.

La Cámara de Representantes acusó el miércoles a Trump de “incitar a la insurrección”.

Acusado ya en diciembre de 2019 por presiones al presidente de Ucrania con miras a perjudicar a su entonces rival Biden, el magnate inmobiliario se convirtió en el primer presidente estadounidense en caer bajo la infamia de un “impeachment”.

Su juicio político debe tener lugar ahora en el Senado y no comenzará hasta el 20 de enero, fecha de la toma de posesión de Biden.

Poco después, los demócratas tendrán la mayoría en el Senado, con el ingreso de dos nuevos senadores de Georgia, cuyas victorias deben ser certificadas en ese estado antes del 22 de enero.

Fuente: con información de AFP

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Kim Jong Un tacha a Estados Unidos de "mayor enemigo" de Corea del Norte 10/01/2020

TE PUEDE INTERESANTE