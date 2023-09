Tras el accidente del moderno avión de combate F-35B Joint Strike Fighter, ocurrido el fin de semana en Carolina del Sur, Estados Unidos, han surgido interrogantes que giran en torno a cómo pudo haber volado la nave sin piloto durante 60 millas (100 kilómetros) antes de estrellarse, por qué perdió comunicación, cómo puede afectar este hecho a la futura producción de la costosa nave. En esta nota respondemos esas y otras inquietudes.

Las autoridades militares de Estados Unidos reportaron como perdido al caza F-35 el domingo por la tarde, después de que el piloto fuera eyectado de la nave.

Luego, pidieron a los ciudadanos ayuda para localizar la moderna aeronave. El mensaje publicado en redes sociales decía que cualquiera que tuviera información al respecto llamara a una línea telefónica.

Finalmente, los restos del avión fueron encontrados el lunes. Los escombros del caza F-35B estaban en el condado de Williamsburg, en Carolina del Sur, específicamente a dos horas de la Base Conjunta de Charleston (JBC).

En esta foto tomada el 18 de noviembre de 2022, un avión de combate F-35 de la Fuerza Aérea de Corea del Sur lanza una bomba guiada por láser. (Foto de Handout / Ministerio de Defensa de Corea del Sur / AFP). / HANDOUT

¿Qué es lo que se sabe hasta ahora del caso?

El avión F-35B, fabricado por Lockheed Martin y operado por la Infantería de Marina desde el 2015, despegó de la Base Conjunta de Charleston el domingo por la tarde. Era uno de los dos aviones involucrados en un vuelo de entrenamiento de rutina, dijo a los periodistas el portavoz militar capitán Joe Leitner.

Poco antes de las 2 de la tarde, uno de los pilotos cayó en paracaídas en el patio trasero de una casa en Charleston, dijeron dos funcionarios de defensa. El piloto, que no fue identificado, fue trasladado a un hospital en condición estable.

A las 5 pm, la Base Conjunta Charleston publicó en las redes sociales que un “piloto fue expulsado de manera segura” luego de un “percance” que involucró a un F-35. Las autoridades dijeron que buscaban la nave en un par de lagos al norte de la base.

“Si tiene alguna información sobre el paradero del F-35, llame a nuestro Centro de Operaciones de Defensa de la Base”, escribieron los funcionarios.

Recién a las 6:30 pm del lunes la base anunció que se había localizado el avión en el condado de Williamsburg.

Un avión F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de EE.UU. es reabastecido de combustible por un avión KC-10 Extender sobre Polonia el 24 de febrero de 2022. (AFP). / JOSEPH BARRON

¿Por qué se eyectó el piloto?

Cuando el piloto fue eyectado, el avión estaba a una altitud de solo 300 metros (1.000 pies) y a unos 2 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional de Charleston, en una zona poblada, por lo que el militar cayó en paracaídas en el patio de una residencia, de acuerdo con la agencia AP.

NBC News dijo que los funcionarios militares todavía no explican por qué el piloto se lanzó en paracaídas, pero los expertos y ex pilotos del F-35 manifestaron que tal decisión no se puede tomar a la ligera.

“La expulsión es una decisión de último momento”, dijo David Berke, quien se desempeñó como oficial al mando en el primer escuadrón de F-35 del Cuerpo de Marines en Carolina del Sur del 2012 al 2014.

La agencia AP explicó que la variante del F-35 de la Infantería de Marina se diferencia de las versiones de la Fuerza Aérea y de la Armada en que puede despegar y aterrizar como un helicóptero, lo que le permite operar en buques de asalto anfibio. Pero también es diferente porque es la única de las tres variantes que tiene una función de expulsión automática en su asiento eyectable, según el fabricante del asiento Martin-Baker.

En julio del 2022, la Fuerza Aérea suspendió temporalmente sus F-35A por preocupaciones sobre los asientos eyectables. Si bien el F-35A de la Fuerza Aérea no tiene una función de expulsión automática, se descubrió que algunos de los cartuchos que inician la expulsión tenían problemas, lo que provocó la puesta a tierra.

En ese momento, todos los asientos eyectables del F-35, incluidas las variantes de la Armada y la Infantería de Marina, fueron inspeccionados, algo que continúa hasta ahora, dijo la Oficina del Programa Conjunto del F-35 en un comunicado a la agencia AP.

Un Lockheed Martin F-35 Lightning II estadounidense se exhibe durante la Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE) en Santiago de Chile el 5 de abril de 2018. (Foto de Martín BERNETTI / AFP). / MARTIN BERNETTI

¿Por qué el avión perdió comunicación?

NBC News indicó que los F-35 están equipados con transpondedores que permiten rastrear la aeronave. Pero los oficiales inicialmente dijeron que el transpondedor de la nave perdida parecía no estar estar funcionando, pero no saben por qué.

JJ Gertler, analista senior de Teal Group, una firma consultora de defensa, dijo que el mecanismo de expulsión del asiento eyectable pudo haber “cocinado la electrónica, los cables, cortaron la energía al transpondedor, entre otras cosas”.

Agregó que otra posibilidad es que el transpondedor no haya sido activado porque la nave perdida estaba volando junto con otro F-35 líder, y que por ello habría tenido apagado dicho aparato para evitar que el ruido adicional interfiera con el controlador de aproximación.

El caza F-35. (AFP).

¿Cómo el avión siguió volando?

Los oficiales militares también tratan de saber cómo el avión logró seguir volando por 100 kilómetros en lugar de estrellarse casi de inmediato.

Jeremy Huggins, portavoz de la Base Conjunta de Charleston, dijo a NBC News que el avión estaba volando en modo de piloto automático cuando el piloto fue expulsado.

En cuanto a la dificultad para localizar la aeronave, Huggins manifestó al Washington Post que el F-35 “cuenta con diferentes revestimientos y diferentes diseños que lo hacen más difícil de detectar que un avión normal”, y que el dispositivo localizador del avión no estaba operativo por una razón que sería determinada por la investigación.

Un avión de combate F-35 noruego durante el ejercicio de la OTAN 'Cold Response' el 22 de marzo de 2022. (Foto de John THYS / AFP). / JOHN THYS

Testigos: El avión volaba de forma invertida

Una pareja de Carolina del Sur que el domingo estaba celebrando el séptimo cumpleaños de su hijo dijo a NBC News que pudieron ver que el avión volaba sobre ellos en posición “invertida”.

“Nuestros hijos siempre hacen un pequeño saludo, así que dijimos: ‘Mira el avión. Dios mío, está muy bajo’”, manifestó Adrian Truluck. “Y probablemente estaba a 100 pies por encima de las copas de los árboles, y casi al revés”.

“Pudimos ver la capota del avión”, dijo su esposo, Stephen Truluck.

La pareja agregó que escucharon un sutil ruido de “estruendo” después del avistamiento del avión, pero supusieron que era un trueno por el clima tormentoso de ese momento.

Tras enterarse de la pérdida del avión, los Truluck llamaron al ejército el lunes por la tarde para informar lo que habían visto el domingo.

F-35. (Foto: USAF)

¿Qué pasará ahora?

El F-35 es el avión de combate más avanzado del arsenal estadounidense. Hay un total de 972 aeronaves construidas y planes para producir más de 3.500 para su venta. La prensa estadounidense calcula que cada avión cuesta unos 100 millones de dólares. Está destinado a ser el principal avión de Estados Unidos y de sus aliados.

Lockheed Martin ha entregado 190 variantes del F-35B al Cuerpo de Marines.

Tras lo ocurrido en Carolina del Sur, todos los aviones del Cuerpo de Marines dentro y fuera de Estados Unidos fueron puestos en tierra el lunes y martes para permitir que las unidades “discutieran cuestiones de seguridad de la aviación y mejores prácticas”, dijo el Pentágono.

Dan Grazier, miembro senior de políticas de defensa del Proyecto de Supervisión Gubernamental, un organismo de control federal sin fines de lucro, sostuvo que el accidente de alto perfil justificaba una investigación completa para determinar si fue provocado por una cuestión simple o apuntaba a un problema más de fondo de la nave.

Indicó que un informe preliminar sobre un accidente como el de la nave suele tardar unos 90 días, pero un informe completo podría demorar un año.