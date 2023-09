Enrique Tarrio, de 39 años, fue condenado el martes a 22 años de cárcel por organizar el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. El ahora exlíder de la organización de ultraderecha Proud Boys es quien hasta el momento ha recibido la sentencia más dura por los disturbios perpetrados por los simpatizantes del expresidente Donald Trump.

“Tarrio era el principal líder de esa conspiración”, dijo el juez Timothy Kelly al anunciar la sentencia. “Ese día se rompió nuestra tradición ininterrumpida de transferir pacíficamente el poder”, agregó durante la audiencia en Washington que duró casi cuatro horas.

Los fiscales habían pedido que Tarrio sea condenado a 33 años de prisión.

El asalto al Capitolio. (AFP).

Este hombre nacido en Miami y de padres cubanos no estaba en Washington ese 6 de enero del 2021, pero fue acusado de dirigir el asalto al Capitolio al mando de unos 200 miembros de los Proud Boys.

Él observó toda la acción desde un hotel en Baltimore, a unos 70 kilómetros de distancia del lugar de los hechos.

Tal como lo recuerda la agencia EFE, Tarrio no estaba en el Capitolio porque el 4 de enero había sido arrestado al llegar a Washington desde Miami debido a otro episodio: la quema de una bandera con el lema Black Lives Matter (Las vidas negras importan) en una histórica iglesia de la comunidad afroamericana en la capital de Estados Unidos durante una protesta de simpatizantes de Trump ocurrida en diciembre del 2020.

Cuando fue detenido, la policía encontró en su mochila dos cartuchos de balas para rifles de asalto con el logotipo de los Proud Boys.

Luego fue liberado con la orden de mantenerse alejado de Washington.

Ese 6 de enero del 2021, miles de simpatizantes de Trump marcharon hacia el Capitolio y unas 800 personas irrumpieron en el edificio. Buscaban impedir que el vicepresidente Mike Pence certificara la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre del 2021.

El asalto al Capitolio dejó 5 muertos y cerca de 140 agentes de la policía heridos.

Desde entonces, más de 1.000 personas han sido arrestadas y 350 imputadas por la justicia, según datos oficiales. Muchos ya han sido condenados y otros permanecen como prófugos.

A continuación, la lista de los 10 que han recibido las mayores condenas

1.- Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys, 22 años de cárcel

Fotografía de archivo fechada el 12 de diciembre de 2020 del líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, durante una marcha hacia Freedom Plaza, en Washington. (EFE/ Gamal Diab). / GAMAL DIAB

Enrique Tarrio nació en la Pequeña Habana de Miami. El martes fue condenado a 22 años de prisión por liderar el asalto al Capitolio. El cargo por el que fue sentenciado es el de conspiración sediciosa.

La Fiscalía de Estados Unidos pedía 33 años de cárcel para Tarrio, por considerar que fue el cabecilla de un complot para romper el centro de la democracia estadounidense al dirigir las actividades violentas contra el Congreso el día en el que se tenía que ratificar la victoria de Joe Biden.

Antes de escuchar su condena, Tarrio habló ante el juez Timothy Kelly para expresar su arrepentimiento por lo sucedido y pedir perdón. ”Los eventos del 6 de enero son algo que nunca debería ser celebrado... fueron una vergüenza nacional”, dijo con la voz entrecortada.

Tarrio, vestido con el uniforme naranja de la cárcel, añadió: “Fui mi peor enemigo. Mi arrogancia me convenció de que era una víctima”, dijo sobre el ataque.

Durante parte de su vida Tarrio tuvo varios pequeños negocios en el sector de la seguridad y la vigilancia, según contó él mismo al portal “Ballotpedia” en el 2020.

En los años de presidencia de Donald Trump adoptó al republicano como su ídolo.

Fue director estatal en Florida del grupo Latinos por Trump e hizo un intento de presentarse a las primarias del Partido Republicano para un escaño en el Congreso por Florida, aunque se retiró antes de las elecciones.

De acuerdo con Univisión, Tarrio tiene antecedentes penales por robo y fue informante del FBI. En el 2018, bajo la presidencia de Trump, se convirtió en líder de los Proud Boys, una organización de extrema derecha que promueve la violencia política.

2.- Stewart Rhodes, líder de Oath Keepers, 18 años de cárcel

Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers, habla durante un mitin frente a la Casa Blanca en Washington, el 25 de junio de 2017. (Foto AP/Susan Walsh, archivo).

Stewart Rhodes, de 57 años, es el fundador del grupo extremista Oath Keepers. Él fue condenado a 18 años de prisión por conspiración sediciosa debido a su papel en el asalto al Capitolio.

“Usted representa una amenaza persistente y un peligro para el país”, dijo el juez federal Amit Mehta al justificar la severidad de la pena contra Rhodes.

“La conspiración sediciosa es uno de los delitos más graves que puede cometer un estadounidense”, añadió.

“Lo que no podemos tener de ninguna manera es un grupo de ciudadanos que, porque no les gustó el resultado de una elección, o porque no creyeron que la ley se siguió como debería ser, fomentaron la revolución”, argumentó el juez. “Eso es lo que usted ha hecho”.

Según la justicia de Estados Unidos, los Oath Keepers participaron en el asalto al Capitolio con un arsenal de armas.

Durante el juicio, el fiscal sostuvo que Stewart Rhodes y otros miembros de su milicia tenían armas de fuego en un hotel de Virginia el 6 de enero del 2021 y estaban dispuestos a usarlas.

Los acusados negaron los cargos, pero la fiscalía mostró grabaciones en las que Rhodes lamentaba no haber llevado sus armas al asalto al Capitolio y decía que podría haber colgado de una farola a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, según el diario español “El País”.

El juez Mehta aceptó el argumento de la Fiscalía de que el plan de los Oath Keepers para impedir violentamente que Biden se convirtiera en presidente se asimilaba al terrorismo.

La Fiscalía había solicitado 25 años de prisión contra Stewart Rhodes.

Antes de escuchar su sentencia, Rhodes se mostró desafiante al defender sus acciones.

“Soy un preso político”, dijo. “Mi único crimen es oponerme a quienes destruyen nuestro país”, agregó.

3.- Ethan Nordean, líder de Proud Boys, 18 años de cárcel

Ethan Nordean, de 33 años, es líder de Proud Boys en Seattle. Está condenado a 18 años de prisión por el asalto al Capitolio.

En el pasado mes de mayo había sido declarado culpable de conspiración sediciosa, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para impedir que los oficiales federales cumplieran con sus deberes y destrucción de propiedad gubernamental.

En ausencia de Enrique Tarrio el 6 de enero de 2021, Ethan Nordean, fue quien condujo a los Proud Boys al Capitolio ese día.

La fiscalía había solicitado 27 años de cárcel contra él. A Nordean, también conocido como Rufio Panman, se le vio encabezando con un megáfono a un grupo de manifestantes poco antes de que comenzara la revuelta.

Univisión citó a expertos y estudiosos de grupos radicales que indicaron que Nordean se destacaba por su activismo extremista y violento.

En el 2018 apareció en redes sociales golpeando a un contramanifestante de Antifa en la cara y tumbándolo durante un evento neo-fascista en Portland. Las imágenes se hicieron virales y fueron un arma de reclutamiento de los Proud Boys.

Según Devin Burghart, presidente del Instituto de Investigación y Educación sobre Derechos Humanos, su entrada al liderazgo de esta organización fue clave en la radicalización del grupo y en que este haya tomado un camino cada vez más violento.

4. Joseph Biggs, líder de Proud Boys, 17 años de cárcel

Un juez condenó a Joseph Biggs a 17 años de cárcel por el asalto al Capitolio. (FOTO: AP).

Joseph Biggs, otro líder de Proud Boys, ha sido condenado a 17 años de cárcel.

Un jurado de Washington lo halló culpable de varios cargos, incluido el de conspiración sediciosa para intentar impedir por la fuerza la transferencia pacífica del poder en Estados Unidos.

La fiscalía había pedido 33 años de cárcel para Bigss por ser artífice del complot organizado para impedir de forma violenta que Joe Biden llegara a la Casa Blanca.

“Nuestra Constitución y nuestras leyes te otorgan muchos derechos importantes por los que los estadounidenses han luchado y muerto y que incluso tú mismo te pones un uniforme para defenderlos”, dijo el juez de distrito Timothy Kelly al dictar la sentencia. “Gente de todo el mundo daría cualquier cosa por esos derechos”.

Antes de conocer su sentencia, Biggs pidió clemencia. Vestido con un traje naranja de prisionero, hizo un apasionado llamamiento al juez donde dijo: “Sé que tengo que ser castigado y lo entiendo... Por favor, dame la oportunidad, te lo ruego, de llevar a mi hija a la escuela y recogerla”.

“Sé que cometí un error ese día, pero no soy un terrorista”, dijo entre lágrimas. Biggs sostuvo que fue “seducido” por la turba y que “simplemente siguió adelante”.

“Quería ver qué sucedería... Mi curiosidad se apoderó de mí y tendré que vivir con eso por el resto de mi vida”, manifestó.

El juez dijo que Biggs estaba sujeto a penas más severas por terrorismo interno porque derribó una cerca en los terrenos del Capitolio durante el motín. Esa cerca separaba a los agentes del orden de la turba, y la acción de Biggs la acercó en su propósito de irrumpir en el Capitolio.

Biggs se ha descrito a sí mismo en varios espacios como un veterano de guerra, nacido y criado en Charlotte, Carolina del Norte.

5.- Zachary Rehl, líder de Proud Boys, 15 años de cárcel

El ex presidente de Philadelphia Proud Boys, Zachary Rehl, encabeza una multitud hacia el Capitolio el 6 de enero de 2021. (Carolyn Kaster/AP).

Zachary Rehl fue condenado a 15 años de cárcel. Este hombre de 37 años era líder de Proud Boys en Filadelfia. La Fiscalía pedía para él 30 años de prisión.

Fue uno de los cabecillas del grupo que asaltó el Capitolio. Estaba acusado de conspiración sediciosa y otros cargos relacionados con los sucesos del 6 de nero del 2021.

Según el diario “The Philadelphia Inquirer”, Rehl lloró al conocer la sentencia, pidió perdón a su familia y afirmó que ya no quiere tener nada más que ver con la política.

“Ya he terminado con todo esto. Ya no más vender mentiras para otras personas que no se preocupan por mí”, señaló.

Rehl es veterano de la Marina e hijo y nieto de agentes de policía de Filadelfia.

De acuerdo con Univisión, el día del asalto al Capitolio estaba con una gorra de Make America Great Again y llevaba una mochila de Temple Owls.

Rehl grabó y emitió varios videos con su teléfono. En uno de ellos se le ve diciendo “¡Asalta el capitolio!”, en otro se le ve ya dentro del edificio, fumando y desordenando la oficina del senador demócrata de Oregon Jeff Merkley, indica Univisión.

Rehl también roció un irritante químico a agentes de la policía del Capitolio.

6.- Peter Schwartz roció a los agentes con spray de gas pimienta, 14 años de cárcel

En esta imagen tomada por la cámara corporal de un policía se ve a Peter Schwartz en el círculo rojo cuando usa un recipiente de aerosol pimienta contra policías el 6 de enero de 2021. (Departamento de Justicia vía AP)(Uncredited / Associated Press).

Peter Schwartz, un hombre de Kentucky, fue sentenciado a 14 años de prisión por atacar a la policía con un spray de gas pimienta y una silla mientras irrumpía en el Capitolio.

Los fiscales habían recomendado una pena de 24 años y 6 meses de cárcel para Schwartz, un soldador de 49 años con una larga lista de antecedentes criminales.

Antes de conocer su sentencia, Schwartz se dirigió brevemente al juez y dijo: “Lamento sinceramente el daño que el 6 de enero ha causado a tantas personas y sus vidas”.

El juez manifestó que no creía en la declaración de Schwartz y señaló su falta de remordimiento, pues día después del asalto al Capitolio, el hombre escribió en Facebook que lo sucedido era la “apertura de una guerra”.

“Estuve allí y ya sea que la gente lo reconozca o no, ahora estamos en guerra”, dijo Schwartz.

Esa publicación fue considerada como un agravante en el juicio a Schwartz.

7. Kelly Meggs, de Oath Keepers, 12 años de cárcel

Kelly Meggs.

Kelly Meggs, de 54 años, fue sentenciado a 12 años de cárcel tras ser hallado culpable de conspiración sediciosa y otros cargos. Los fiscales habían pedido 21 años de prisión.

Era el líder de Oath Keepers en Florida. Según las autoridades, lideró la infame formación de “pila” de estilo militar de la agrupación dentro del Capitolio el 6 de enero del 2021.

Kelly Meggs y su abogado pidieron clemencia antes de que se dictara la sentencia, bajo el argumento de que él no estaba en el Capitolio para causar violencia y que simplemente era alguien que se dejó llevar por los acontecimientos de ese día.

Antes del asalto al Capitolio, Meggs había buscado organizarse y ponerse de acuerdo con otros grupos como Proud Boys para interrumpir la certificación electoral.

8. Dominic Pezzola rompió la primera ventana del Capitolio, 10 años de cárcel

Dominic Pezzola, miembro de los Proud Boys, rompió con un escudo policial robado una ventana por la que los manifestantes entraron al edificio del Capitolio. Está condenado a 10 años de cárcel.

Fue condenado por agredir, resistirse y obstaculizar a la policía, robar el escudo policial, entre otros delitos. La justicia lo exoneró del cargo de conspiración sediciosa, por el que la Fiscalía había pedido 20 años de cárcel.

Las acciones de Pezzola “demostraron más allá de toda duda que había tenido la intención de influir o afectar la conducta del gobierno mediante intimidación o coerción, o de tomar represalias contra la conducta del gobierno”, dijo la Fiscalía cuando recomendó 20 años de prisión.

El día de su condena, el juez Timothy Kelly le dijo: “Usted fue quien rompió esa ventana y permitió que la gente comenzara a ingresar al edificio del Capitolio y amenazar las vidas de nuestros legisladores. Es algo que jamás hubiera soñado que vería en nuestro país”.

“Usted fue realmente, en cierto modo, la punta de lanza”, dijo el juez.

En una declaración escrita leída en voz alta por los fiscales durante el juicio, el exoficial de la Policía del Capitolio Mark Ode, quien fue agredido por Pezzola, relató haber sido atacado por la turba y sentir que su vida abandonaba su cuerpo.

Ode escribió que lo atormentaba el recuerdo de haber sido “inmovilizado por múltiples agresores, inmovilizado con todo su peso, y al mismo tiempo ser asfixiado por la barbilla de mi casco”.

Pezzola, vestido de naranja, se dirigió al tribunal, mientras su esposa, madre, hija y un amigo que sirvió con él en el Ejército estaban sentados en la sala del tribunal.

“Necesito extender mis sinceras disculpas al oficial Ode”, dijo Pezzola, “y si estuviera aquí, lo miraría a los ojos para disculparme por todo el dolor que le causé”. Pezzola también se disculpó con su esposa e hijos y con el país, y agregó que “los acontecimientos del J6 (en referencia al 6 de enero) han desmoronado la reputación de la nación a la que serví en la infantería de Marina”.

Entre las evidencias en su contra, los fiscales presentaron un video en el que se le ve en el interior del Capitolio y se le escucha insultar a Joe Biden y decir que sabía que podían acabar con él si se “esforzaban lo suficiente”.

9.- Jessica Watkins, miembro de Oath Keepers, 8 años y medio de prisión

(Foto: NBC)

Jessica Watkins es una veterana de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y miembro de Oath Keepers. Particpó en el asalto al Capitolio y fue condenada a ocho años y medio de prisión.

Watkins, originaria de Woodstock, Ohio, y quien es una persona transgénero, fue absuelta del cargo de conspiración sediciosa, pero el jurado la halló culpable de obstrucción y conspiración para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

Durante la lectura de la sentencia, el juez Amit Mehta dijo que, si bien Watkins no fue una cabecilla como Stewart Rhodes, ella fue algo más que “un simple soldado”, ya que otros tres acusados no habrían estado ahí si ella no los hubiera reclutado.

“Su papel ese día fue más agresivo, más asaltante y quizás más resuelto que el de otros”, le dijo el juez.

El juez también le reprochó no haber mostrado desde el inicio arrepentimiento o culpa por lo ocurrido, sino que todo lo contrario, pues hizo comentarios de “celebración” sobre el ataque a la sede del Congreso mostrando una falta total de sentido sobre la gravedad de lo que había hecho, detalló la agencia EFE.

Durante la lectura de su sentencia, Watkins lloró y pidió disculpas. Condenó la violencia de los insurrectos que atacaron a la policía, pero dijo saber que su presencia en el Capitolio “probablemente inspiró a esa gente en cierta medida”. Sostuvo que fue “una idiota más correteando por el Capitolio” el 6 de enero.

La fiscal Alexandra Hughes le dijo al juez Mehta que Watkins no estaba realmente arrepentida.

Hughes citó una llamada telefónica de enero desde la cárcel, en la que supuestamente Watkins dijo de los oficiales en el Capitolio: “¡Ay, ay, los pobres policías, tienen trastorno de estrés postraumático!”.

En el juicio, los fiscales mostraron pruebas de que Watkins fundó y dirigió una pequeña milicia en Ohio y el 6 de enero movilizó a su grupo en coordinación con Oath Keepers hasta la ciudad de Washington. Watkins y sus compañeros finalmente marcharon con un equipo táctico al Capitolio y animaron a otros amotinados a empujar a la policía fuera del Senado.

10.- Richard Barnett, irrumpió en la oficina de Nancy Pelosi, 4 años y medio de cárcel

Richard Barnett, un partidario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sienta dentro de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

Richard Barnett, un hombre de Arkansas, está condenado a cuatro años y medio de prisión por el asalto al Capitolio.

La foto de Barnett, con los pies sobre un escritorio del despacho de la entonces presidenta de la Cámara de Reprersentantes Nancy Pelosi, fue una de las más llamativas de aquel 6 de enero del 2021. Gracias a esa imagen, la policía pudo identificarlo y detenerlo con facilidad.

A Barnett, de 63 años, no le bastó con sentarse en el escritorio del despacho de Pelosi. También le escribió un mensaje: “Le dejé una nota en su escritorio que dice ‘Nancy, Bigo estuvo aquí, perra’”, dijo a los periodistas, usando su apodo.

Además, usó un megáfono para presumir sus acción ante la multitud: “Tomé la oficina de Nancy Pelosi”, manifestó una vez que estuvo en la calle.

El Gobierno aseguró que el hombre buscó “monetizar su popularidad y su conducta criminal”, vendiendo fotos suyas autografiadas e incluso registrando bajo copyright la frase que dejó en el escritorio de Pelosi.

“Quería vender productos con esa frase, glorificando aún más el 6 de enero y sembrando la falta de respeto por la ley”, aseguraron los fiscales.

Barnett fue condenado por ocho cargos, incluidos obstrucción de la certificación de las elecciones por parte del Congreso, ingreso ilegal al Capitolio y alteración del orden público con un arma peligrosa: un dispositivo eléctrico paralizante que simulaba ser un bastón.

Los fiscales habían pedido al juez Christopher Cooper una pena de siete años de prisión. Argumentaron que Barnett llegó a Washington en enero del 2021 desde su casa en Arkansas, a más de 1.600 km de distancia, preparado para la violencia.

Durante el juicio, Barnett declaró que fue empujado al Capitolio durante los disturbios y que buscaba un lugar para ir al baño dentro del edificio, admirando todas las obras de arte por el camino, de acuerdo con la cadena CNN. Además, defendió sus acciones argumentando que eran un ejercicio de su derecho constitucional a protestar.

Durante su testimonio ante el juez, se describió como “hiperactivo”.

Según los documentos judiciales, Barnett es un partidario de la teoría de la conspiración QAnon.