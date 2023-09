Entrevista

Octavio Pescador, analista político y catedrático de UCLA

- ¿Qué efectos tienen las sentencias?

La decisión judicial envía una señal clara a los "herederos" del liderazgo de este grupo, pero sobre todo a otros que en el contexto de la elección venidera pueden tener interés en interrumpir el proceso o interferir en la certificación de victoria. Este caso sentará un precedente y si bien Proud Boys no es considerado un grupo terrorista, sí aplica como un grupo activista político.





- ¿Y ese precedente cómo afectaría al desarrollo de estos grupos?

Al igual que sucedió con Las Panteras Negras, en el caso de los afroamericanos; o a las Boinas Cafés, en el caso de los latinos en los 60, había procesos judiciales e investigaciones del FBI que conllevaron a una atención especial a este tipo de grupos para prevenir cualquier acción bélica. Esa es la preocupación principal en este tipo de casos. El mensaje del Poder Judicial es que a nadie se le puede permitir, por más que sus creencias los hagan moverse en un sentido, que violen la ley y menos que alteren el proceso electoral del país.





- Más allá de lo político, hemos visto que el accionar de estos grupos son un fenómeno social. ¿Es una señal más de la radicalización que sigue a la polarización en un país?

Sí, claro. Es una manifestación contemporánea de lo que ha sido un nativismo y fuerzas reaccionarias que se oponen a la transformación social que ha vivido Estados Unidos en cuestión demográfica. Es decir, el grupo dominante, -siendo este un concepto que ha cambiado con los años, por ejemplo a los italianos e irlandeses no se les consideraba como tal en los 1800- que por mucho tiempo fueron los WASP (Blanco, anglosajón y protestante, por sus siglas en inglés) ha ido integrando distintos grupos dependiendo de su posición política y económica. El grupo dominante blanco que actualmente conocemos, y que se compone como tal desde poco antes de la Gran Depresión, ha ido bajando en su representación dentro de la demografía social. Entonces ahora, en ciertos lugares como California, ya no son la mayoría sino la mitad. Y en otras ciudades son incluso minorías. Eso llevó a que grupos extremistas, como el Ku Klux Klan, quieran reafirmar la supremacía del grupo dominante. Los grupos de ahora han querido hacer lo mismo de una forma más "moderada". Es decir, no sostienen que hay una supremacía de una raza sobre otra pero muchos de los conceptos que manejan y validan se basan en pseudociencias como la eugenesia, que decía que una raza era superior a otra.





- A Trump se le ha vinculado mucho con estos grupos, ¿pero este fenómeno trascendería a la figura del líder republicano?

Por supuesto. Trump aprovechó la existencia de esta corriente y ese sentir entre ciertos grupos. Porque ha sido permanente. En algunas regiones al sur del país es algo muy claro, pero ahora a nivel nacional vemos a este grupo dominante pensando en cómo pierden presencia sin darse cuenta de que hay latinos que generan empresas, que hay indios y paquistaníes que hacen lo propio. Entonces, lo que hace Trump es recordar que estas diferencias existen, que hay gente que se siente excluida y que "a muchos les quitan lo que les corresponde para dárselo a otros". Aunado con el problema de los opioides y la depresión económica que han vivido en el denominado Cinturón del Óxido, saca réditos de ese sentir. Sin decir que el blanco es mejor que el negro, dice que representa a la Gran América, a la del pasado. En 10 o 15 años desaparecerá de escena, pero se generarán otros liderazgos. Antes estaba David Duke, fundador de Los Caballeros del Ku Klux Klan, que postuló al Senado. Yo diría que en los próximos 50 o 70 años seguiremos viviendo este ciclo, cambian los colores pero la ideología es similar.