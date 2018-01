- / -

"Tocó los lugares más inocentes de mi cuerpo ese día. Cuando todo terminó, estaba tan confundida. Fue horrible y vergonzoso. Me fui y guardé para mí la desagradable cosa que me acaba de pasar". declaró Jessica Thomashow frente a Larry Nassar. "Lo que me hiciste fue tan retorcido. Me manipulaste a mí y a toda mi familia. No tenías derecho a hacerlo. Me has causado tanto dolor en la vida". (Foto: AFP)