Hace cuatro años Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, para sorpresa de muchos y angustia de otros, luego de una campaña de infarto, que estuvo llena de polémicas e intercambio de calificativos de grueso calibre con su oponente, la demócrata Hillary Clinton.

Por aquellos años, el actual presidente republicano prometía duras medidas contra la migración latina y la construcción de un enorme muro a lo largo de la frontera con México.

El resto de la historia ya se conoce: Hillary Clinton ganó entre la población latina y obtuvo incluso 2.8 millones de votos más que el republicano; sin embargo, debido al sistema electoral indirecto de EE.UU., el que finalmente se quedó con las llaves de la Casa Blanca fue Donald Trump.

Tres compatriotas, que fueron entrevistadas por El Comercio en aquel 2016, cuentan cómo han transcurrido estos años. Una de ellas fue votante del republicano. ¿Qué opina ahora?

“Un mal gobierno”

Gisella Tomasello, vive en Hawái y votó por Clinton en el 2016.

“Ha sido un mal gobierno, Trump ha demostrado no dar soluciones a ningún problema y si las ha dado, ha sido muy tarde. Por ejemplo, con lo de la pandemia, en febrero se venía advirtiendo que afectaría a todo el mundo y él dijo que no nos preocupáramos, que todo iba a estar bien. No tomó ninguna medida a su tiempo. Cuando el virus llegó a EE.UU. se expandió tan rápido que no pudo controlarlo”, comenta Tomasello.

Gisella Tomasello, vive en Hawái y votó por Clinton en el 2016. (Foto: Archivo personal)

“Además, desapruebo sus reformas drásticas en contra de la inmigración: muchos refugiados han sido devueltos a sus países sin explicación. El trato a los indocumentados y las condiciones en las que viven. La separación de niños menores de sus padres para ponerlos en campos de asilo. Hay muchas quejas del mal trato hacia los niños. Es mi opinión personal; reconozco que, aunque no lo crean, hay peruanos que sí lo apoyan”.

¿Qué dijo hace cuatro años? “[Mi voto es por Hillary] porque apoyó la amnistía y el plan de inmigración para los latinos. Además, por sus propuestas con respecto a la salud; ella extenderá el Obamacare. También me agrada que se oponga a enviar tropas a Siria e Iraq. Y lo más importante, a diferencia de Donald Trump, Clinton sí tiene experiencia política”.

“El racismo se salió de control”

Carolina Vargas, vive hace 20 años en California, en el 2016 era demócrata y también votó por Clinton, pero luego de casarse con un republicano, se considera independiente.

“No me gusta para nada el gobierno de Trump. Sin embargo, no cumplió con el muro que dijo que construiría y que México iba a pagar. Quiso quitar el Obamacare, para presentar un nuevo seguro médico, tampoco lo hizo. No he percibido un golpe duro en la economía antes de la pandemia, todo lo contrario, lo que percibí es una mejora”, asegura.

Carolina Vargas, vive hace 20 años en California, en 2016 era demócrata y también votó por Clinton, pero luego de casarse con un republicano, se considera independiente. (Foto: Archivo personal)

“Llegó la pandemia y todo se arruinó porque Trump no quiso escuchar a los especialistas. Muchos negocios pequeños van a irse a la quiebra porque pagar a los trabajadores sale más caro que abrirlos. Muchos perdieron sus trabajos y otros fueron despedidos temporalmente (lo que en Perú se llama suspensión perfecta de labores) para que puedan cobrar el seguro social. Todavía no se sabe cómo va la economía. Muchas compañías han optado por el trabajo remoto permanente y de manera definitiva”.

“En resumen, a mi esposo y a mí no nos fue tan mal, pero si debo reconocer que el racismo se ha salido de control. Hay una guerra constante entre demócratas y republicanos. Sin embargo, opino que con Biden las cosas no mejorarían mucho. El primer debate fue una vergüenza, a los quince minutos apagué mi TV. Ojalá me equivoque en mis predicciones, como hace cuatro años, pero estoy segura que Trump repetirá el plato”, añade Vargas.

¿Qué dijo hace cuatro años? “En un primer momento quería votar por Bernie Sanders, pero ya que eligieron a Hillary Clinton votaré por ella. Aunque no confío 100% en Clinton, la respaldaré porque ha apoyado a los latinos. También propone una reforma migratoria y defiende los derechos de los homosexuales”.

“Continúo apoyando a Trump”

Mercedes Salazar vive desde hace 30 años en Florida y votó por Donald Trump en el 2016.

“Continúo apoyando a Donald J. Trump, principalmente por las mejoras económicas que ha podido llevar a cabo. A pesar del flagelo mundial por el COVID-19 y el poco apoyo de los lideres demócratas, Trump ha cumplido gran parte de su plan como presidente: la reducción de desempleo, la reducción de los precios de los medicamentos, las mejoras en el nivel de vida de las minorías, la reducción de impuestos a pequeños y medianos negocios”, afirma Salazar.

Mercedes Salazar vive desde hace 30 años en Florida y votó por Donald Trump en el 2016. (Foto: Archivo personal)

“Así como también ha mejorado la vida de la gente de clase media, como es en mi caso: los intereses de las hipotecas, el fortalecimiento del dólar, entre otras mejoras. Ello me permite tener la convicción de continuar apoyando su gobierno. Lo que critico al presidente es que no mide sus palabras y sus reacciones agresivas a las personas que lo atacan”.

¿Qué dijo hace cuatro años? “(Votaré por Trump) porque soy más de tendencia conservadora con respecto al tema fiscal y social. Además, porque siento que los demócratas quieren incrementar más el poder del Gobierno en el país. No voto por Trump sino por las ideas conservadoras que siempre ha tenido el Partido Republicano”.

Mercedes vivió la época del terrorismo en el Perú. En el 2016, temía que este tipo de actos se presentaran con más frecuencia en EE.UU. y sentía que los republicanos endurecerían más las acciones contra grupos extremistas como el Estado Islámico.

