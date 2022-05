El sábado, el adolescente Ian Spendlove visitó el Parque Estatal Coral Pink Sand Dunes, en Utah, junto a su familia para, como tantas otras, deslizarse sobre la arena, conducir vehículos todoterreno y acampar; sin embargo, el plan que debía ser solo de diversión terminó en tragedia con su muerte al quedar atrapado bajo una montaña de arena mientras jugaba.

El accidente ocurrió poco antes de las 5:30 de la tarde, cuando los servicios de emergencia del parque fueron alertados sobre un derrumbe. Los encargados del lugar acudieron al llamado de un familiar de Ian que presenció todo el hecho, se sumaron policías locales y un guardabosques y, ayudados con palas, cavaron hasta encontrarlo, aproximadamente 23 minutos después de la petición de rescate y a seis pies de profundidad (casi dos metros).

Ian Spendlove fue rescatado tras un derrumbe de arena en un parque estatal de Utah, lo trasladaron al hospital en helicóptero pero no logró sobrevivir. / stateparks.utah.gov

Ian tenía pulso cuando los rescatistas lo sacaron de la arena, recibió los primeros auxilios y fue trasladado a través de Life Flight, el servicio aéreo de emergencias, primero al St. George Regional Hospital y después enviado al Primary Children’s Hospital en Salt Lake City, en donde murió al día siguiente al no recuperar la actividad cerebral.

Los encargados del parque relataron estos hechos en un comunicado, creen que el adolescente cavaba un túnel junto a una duna cuando fue sorprendido por un derrumbe y la arena lo sepultó. Además de enviar sus condolencias, informaron que la investigación del incidente sigue en curso.

La arena no es considerada una zona de riesgo cuando se hacen planes de entretenimiento, pero lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en un parque de dunas de arena o en la playa. En agosto de 2020, un niño de 11 años murió al quedar atrapado bajo una montaña de arena en Lake Superior, Michigan, mientras cavaba. Al igual que en el caso de Ian Spendlove, el personal de rescate logró sacarlo del derrumbe y transportarlo hasta un hospital, pero no consiguió salvar su vida.

Tom Gill, vocero de la Asociación de Salvamento de los Estados Unidos, declaró en un incidente similar sucedido en 2009, cuando una niña murió mientras hacía un hoyo en la arena junto a sus hermanos, que las personas no comprenden la complejidad de un accidente de esta magnitud porque al intentar ayudar podrían retrasar el rescate: “Es difícil porque la arena sigue derrumbándose en el agujero y cuanta más gente se reúne alrededor, más difícil es”.

Un adolescente de 13 años murió tras quedar atrapado bajo una duna de arena en un parque estatal de Utah. Imagen ilustrativa del parque. / Captura de Utah Division of State Parks

El Parque Estatal Coral Pink Sand Dunes cuenta con una extensión de 13 kilómetros, está ubicado muy cerca de la frontera entre Utah y Arizona, es un sitio popular para practicar sandboarding entre las dunas de arena rosada con antigüedad de entre 10 mil y 15 mil años. “Cambiadas por los vientos, estas montañas y colinas de arena pueden moverse hasta 50 pies por año”, describen en el sitio oficial del parque.

Aunque los encargados del lugar dicen que se trata de un sitio seguro para las actividades recreativas, reconocen la necesidad del uso de equipo de seguridad y recomiendan recorrer la zona acompañado en todo momento.