La “nueva normalidad” exige que todo el mundo (o al menos la mayoría) use mascarillas al salir de casa para evitar el contagio y propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, algunas personas se encuentran en contra de esta medida y no dudan en hacer pública su protesta pese a las cifras que hay sobre el COVID-19 a nivel mundial. Así sucedió cuando a fines de junio, Amber Lynn Gilles difundió en Facebook una queja contra un empleado que se negaba a atenderla por no portar mascarilla en un local de Starbucks ubicado en San Diego, California.

“Conozcan a Lenen (sic) de Starbucks que se negó a servirme porque no estoy usando una mascarilla. La próxima vez esperaré a la policía y presentaré una exención médica”, escribió la enojada mujer en su Facebook junto a la foto de Lenin Gutiérrez.

Minutos antes de esta publicación en la red social, Gutiérrez había rechazado a la mujer por no usar mascarilla. Ella creyó que hallaría aliados en Facebook, pero lejos de obtener el consuelo de los internautas logró que el joven se volviera “él héroe de la mascarilla”.

De esta forma, Gilles no solo fue rechazada por este trabajador, sino que también por miles de personas que se aliaron en internet para recaudar propinas para el joven hispano. Este milagro sucedió gracias a que un hombre llamado Matt Cowan, inició una campaña en GoFundMe en favor de Gutiérrez.

La campaña fue sumamente exitosa y por eso se llegó a juntar US$100.000. El dinero ya fue entregado al joven barista de Starbucks, quien ha manifestado que tiene la intención de usarlo para cumplir su sueño de estudiar para ser bailarín profesional.

Ante tal éxito, Gilles quiere cobrar la mitad de lo obtenido. “Fue discriminación y todos están de acuerdo con eso y permiten y recompensan este tipo de comportamiento”, dijo la joven acusadora a la televisora KGTV durante una entrevista que le realizaron el pasado martes.

Según Gilles ,ella tendría problemas de salud que le impedirían el uso normal de mascarillas. La mujer compartió dos documentos en KGTV, mediante los cuales buscaba probar sus supuestos problemas médicos. El primero fue un examen pélvico de 2015, en el que se podía apreciar que los resultados señalan que se halló un “probable fibroma exofítico que surge de la pared anterior del útero que mide un tamaño de 2,9 cm” y “un quiste ovárico izquierdo simple de 2,5 cm”.

Por su parte, el segundo papel que Gilles compartió era una nota a mano hecha por un quiropráctico. Según el especialista en columnas vertebrales, la mujer tiene “condiciones respiratorias subyacentes que le impiden usar una máscara o cualquier tipo de cobertura facial. Por favor contáctenme en caso de preguntas”.

Tras esta aparente prueba, Guilles fue cuestionada respecto al hecho de que un quiropráctico se ocupara de problemas respiratorios. “Porque están dedicados a brindar atención y tratamiento personalizado no invasivo. Ellos son verdaderos doctores”, respondió la mujer.

“Tengo dificultad para respirar, mareos y el latido de mi corazón se desordena. También tengo asma, y me provoca acné. Así que están sucediendo varias cosas y no sólo eso, sino que ni siquiera funcionan”, detalló Guilles sobre sus aparentes síntomas por el uso de mascarillas.

Añadió que no se disculpará con el joven hispano, ya que ella habría sido discriminada. “Yo soy la que necesita la disculpa. He sido discriminada, soy la que está enferma”, dijo Guilles. Explicó que peinsa demandar a Cowan y que ahora ella ha abierto su propia página para juntar dinero y financiar los honorarios de sus abogados.

