Pese a los esfuerzos de la defensa legal de Donald Trump por detener la publicación de un libro que lo enfrentó a su ex asesor Steve Bannon, "Fire and Fury" ("Fuego y Furia") de Michael Wolff saldrá a la venta este viernes en Estados Unidos, cuatro días antes de lo previsto.



La editorial responsable de la publicación, Henry Holt & Company, permitirá que varios mayoristas comiencen a vender la obra este viernes en lugar del próximo 9 de enero, la fecha prevista, según informaron la cadena de televisión CNN y el diario The Wall Street Journal.



"Debido a una demanda sin precedentes, cambiamos la fecha de venta para todos los formatos de 'Fire and Fury', de Michael Wolff, al viernes 5 de enero a las 9 de la mañana en la costa este" de EE.UU., dijo un portavoz de la editorial a la cadena CNN.



La noticia llega horas después de que varios medios informaran de que un abogado de Trump, Charles Harder, pidió a Wolff y a su editorial que "cesen y desistan de cualquier publicación, revelación o diseminación" del nuevo libro, del que este miércoles fueron divulgados algunos extractos en la revista New York Magazine.



"Estamos investigando numerosos comentarios falsos y sin base que ha hecho usted sobre el señor Trump", informó el abogado del presidente al autor de la obra.



El libro, basado en entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca, asegura que el objetivo de Trump no era llegar a ser presidente e imponerse a la candidata demócrata Hillary Clinton, sino potenciar su marca; y detalla el caos en el Ala Oeste durante los primeros meses de Gobierno del mandatario.

Es también en ese libro en el que el ex estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, tacha de "traición" la reunión con rusos que mantuvo en 2016 el hijo de Trump, Donald Jr.; unas declaraciones que llevaron este miércoles al presidente a asegurar que su ex asesor había "perdido la cabeza".



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no quiso aclarar hoy si el equipo legal del presidente planeaba demandar al autor del libro o a la editorial, aunque afirmó que esperaba que la obra no se publicara.



"Este libro es una completa fantasía, lleno de cotilleo propio de los tabloides" y de "alegaciones falsas y fraudulentas", aseguró Sanders en su conferencia de prensa diaria.



Agregó que a Wolff nunca se le permitió entrevistar a Trump para su libro, y que se le negaron "más de 30 peticiones de información" porque veían el tipo de periodista que era y "no había razón para hacer perder el tiempo al presidente".



No obstante, la polémica entre Trump y Bannon parece haber aumentado el interés por el contenido del libro, cuya demanda se ha disparado en las librerías, según el Wall Street Journal.



Fuente: EFE