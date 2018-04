El ex director del FBI James Comey dijo en una entrevista con ABC News el domingo que el presidente estadounidense, Donald Trump, es un líder peligroso, que "no es moralmente apto" para ocupar el cargo y hace "un gran daño" a las normas institucionales.



"No creo que él esté médicamente incapacitado para ser presidente. Creo que está moralmente incapacitado para ser presidente", dijo Comey de Trump, según una transcripción de la ABC.



"No me compro estas cosas de que él sea mentalmente incompetente o que tenga etapas tempranas de demencia", añadió el ex 'número uno' del Buró Federal de Investigaciones.

La entrevista, de la cual ya se habían divulgado diversos extractos a lo largo de los últimos días, había levantado una gran expectación por algunas de las declaraciones de James Comey, como aquellas en las que compara al mandatario con un jefe de la mafia.



"Esa cultura de liderazgo me viene constantemente a la mente cuando pienso en la Administración Trump", dijo Comey en referencia a los comienzos de su carrera cuando combatía el crimen organizado en Nueva York.



"Nuestro presidente debe encarnar respeto y adherirse a los valores que están en el corazón de este país. Lo más importante es ser sincero. Este presidente no es capaz de hacer eso", indicó.



"Una persona (...) que habla y trata a las mujeres como si fueran pedazos de carne, que miente constantemente sobre asuntos grandes y pequeños e insiste en que el pueblo estadounidense le cree, esa persona no es apta para ser presidente de Estados Unidos, por motivos morales. Y esa no es una declaración política", dijo.



Donald Trump despidió a James Comey en mayo de 2017, argumentando el comportamiento que tuvo durante la investigación a la demócrata Hillary Clinton y su indagatoria sobre la posible colusión de la campaña del actual presidente con Rusia para inclinar el resultado de la elección de 2016.



Solo 11 días antes de esa elección, Comey anunció que el FBI reabriría una investigación sobre el posible mal uso que hizo Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, de un servidor de correo privado, un movimiento que ella ha dicho que influyó para que perdiera ante Trump.



El presidente envió el domingo temprano una serie de tuits diciendo que la investigación sobre el correo fue manejada de manera "estúpida" y llamó a Comey "canalla".

El corresponsal de ABC News George Stephanopoulos en entrevista con el ex director del FBI James Comey. (Foto: AP/Ralph Alswang) AP



"Tuvimos impacto en las elecciones"

Actualmente, el despido de Comey es investigado como un posible intento de obstrucción a la justicia por parte del fiscal especial Robert Mueller, que tras la expulsión de Comey pasó a liderar las pesquisas sobre los supuestos lazos entre el Kremlin y Trump.



Durante la entrevista, que forma parte de la campaña de promoción del libro autobiográfico "A higher loyalty" ("Una lealtad superior"), que saldrá a la venta esta semana, Comey volvió a insistir que Trump le exigió lealtad, al igual que hizo cuando fue llamado a declarar ante el congreso en junio del año pasado.



"Puede que hubiera sido mejor darle una contestación más explícita, tipo 'señor, no puedo prometerle lealtad'. Pero en ese momento, francamente, no se me ocurrió. Y a lo mejor no tuve el valor de hacerlo. Quería terminar la conversación sin verme comprometido", explicó.



De hecho, según contó el ahora escritor, la posible connivencia entre la campaña del ahora presidente y Moscú ha sido una sombra que se cernió en la relación entre ambos desde el mismo día en que se conocieron.



De acuerdo con el ex director del FBI, durante ese primer encuentro, en el que según bromeó le llamó la atención el laborioso corte de pelo del mandatario, ambos debían abordar dicha investigación.



Uno de los puntos de más complicados de tratar con el presidente, dijo, era el contenido del llamado expediente Steele, resultado de una investigación del ex espía británico Christopher Steele, financiado por el Partido Demócrata y en el cual se afirmaba que Trump había recurrido a los servicios de prostitutas en Moscú en 2013.



"Me preguntó: '¿acaso te parezco el tipo de persona que necesita contratar prostitutas?'", sostuvo Comey, quien aseguró no saber si es cierto otro de los puntos más controvertidos del dossier, aquel en el que se afirma que Trump instó a las meretrices a orinar sobre la cama del hotel por ser la misma en la que había dormido Barack Obama tiempo atrás.



Cuestionado sobre si considera que su decisión de anunciar la reapertura de la investigación sobre Clinton pudo ayudar a Trump a alzarse con la victoria elecciones presidenciales de 2016, Comey fue claro:



"Pienso, ¡dios mío!, tuvimos algún papel en eso, tuvimos algún impacto en las elecciones".



Fuente: Agencias