Conforme a los criterios de Saber más

Por ley, el jefe del Estado Mayor Conjunto es el oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el principal asesor militar del presidente del país. Entre sus funciones está dirigir las reuniones y coordinar los esfuerzos del Estado Mayor Conjunto, que reúne a los principales generales del Ejército. Por ello, las revelaciones de que el general Mark Milley, hoy a cargo del mando militar, tenía listo un plan para evitar un ataque nuclear del exmandatario Donald Trump han caído como una bomba y están impulsando preguntas sobre si Milley fue demasiado lejos.

Extractos recientemente publicados de “Peril”, el último libro de los periodistas de “The Washington Post” Bob Woodward y Robert Costa, detallan los movimientos secretos de Milley para manejar los riesgos de seguridad nacional que él percibió que Trump planteaba en los últimos días de su presidencia.

Según el libro, Milley organizó al Pentágono y a la comunidad de inteligencia y ordenó a sus colaboradores no actuar inmediatamente en caso de que Trump diera algún paso para usar el arsenal nuclear. Todo esto para resistir cualquier eventual paso de Trump para escalar las tensiones con China tras perder las elecciones presidenciales y clamar fraude en noviembre del 2020.

Además, Milley llamó dos veces a su homólogo chino, el general Li Zuocheng. La primera fue el 30 de octubre del 2020, días antes de las elecciones, y la segunda fue el 8 de enero del 2021, dos días después de que partidarios de Trump asaltaran el Congreso de Estados Unidos. En esas llamadas Milley buscó asegurarle a China que la retórica de Trump no devendría en acciones militares.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general del ejército Mark Milley, durante una sesión informativa en el Pentágono en Arlington, Virginia, el último 18 de agosto. (Foto: Reuters)

El general Milley, que había mostrado cada vez más preocupación por el creciente poder militar de Beijing y la posibilidad de un movimiento mal interpretado para desencadenar el combate entre las potencias mundiales, incluso le prometió a Li que le alertaría en caso de un ataque de Estados Unidos.

“Supongo que lo juzgarán por traición porque habría estado tratando con su homólogo chino a espaldas del presidente”, dijo Trump en un comunicado tras conocer las revelaciones de “Peril”.

CARRERA FRONDOSA

Mark Milley, de 63 años, es un general de cuatro estrellas. Ha servido como ranger y en Fuerzas Especiales del Ejército y ha comandado tropas en Irak y Afganistán.

Tiene más de 40 años de servicio militar, pero también es bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Princeton, de donde se graduó en 1980. Además, el general Milley tiene una maestría en relaciones internacionales de la Universidad de Columbia y una del US Naval War College en seguridad nacional y estudios estratégicos. También es egresado del Programa de Estudios de Seguridad Nacional del XXI Seminario del MIT.

Milley felicita a la capitana Kristen Griest, de Orange, Connecticut, en la graduación de la escuela de Rangers en Fort Benning, en Columbus, Georgia, el 21 de agosto del 2015. (Foto: Reuters)

Según el sitio web del Pentágono, los despliegues operativos del general Milley incluyen la Fuerza Multinacional y Observadores, en Sinaí, Egipto; la Operación Causa Justa, en Panamá; la Operación Defender la Democracia, en Haití; la Operación Joint Endeavour, en Bosnia-Herzegovina; la Operación Libertad Iraquí, en Irak; y tres giras durante la Operación Libertad Duradera, en Afganistán. También se desplegó en Somalia y Colombia.

Tras haberse desempeñado como Jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general se convirtió en el 2019 en el jefe del Estado Mayor Conjunto, una tarea que en ese momento implicaba ser el principal asesor militar de un mandatario voluble. Sucedió al general Joseph F. Dunford Jr., quien fue designado por el presidente Barack Obama.

El general Milley y su esposa, Hollyanne, han estado casados por más de 34 años y tienen dos hijos.

EL GENERAL Y TRUMP

El general Milley no fue la primera opción para ser el principal asesor militar de Donald Trump. En el 2018, el entonces secretario de Defensa, Jim Mattis, había pensado para el cargo en el tranquilo y cerebral general David L. Goldfein, de la Fuerza Aérea. Pero luego de que el presidente se enojara con Mattis la recomendación de Goldfein quedó fuera de la mesa.

Según el diario “The New York Times”, Milley fue finalmente designado por Donald Trump gracias a su experiencia militar y a que maridaba la relación con el republicano “con bromas y charlas amistosas intercaladas con intercambios sobre cómo controlar los costos militares inflados”.

Amigos y personas cercanas al general Milley dicen que la capacidad que mostró para llevarse bien con Trump era un reflejo de la exuberante personalidad del general. A diferencia de Dunford, que era más reservado, “el general Milley nunca conoció a nadie que no le agradara, al menos al principio”, indica el medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace una declaración sobre Irán junto al jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general James McConville, y el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Mark Milley el 8 de enero del 2020. (Foto: Reuters)

“Él habla. Y habla. Es un ávido estudiante de historia en general y de historia militar en particular. Cita a San Agustín, Tomás de Aquino y Henry David Thoreau en una conversación, y no lo haga comenzar con la Batalla de Kasserine Pass, la debacle de la Segunda Guerra Mundial en Túnez cuando las tropas estadounidenses no preparadas fueron superadas por las fuerzas alemanas. (Tiene una maestría en relaciones internacionales de la Universidad de Columbia)”, agrega.

Como principal asesor militar del presidente, Milley no está en la cadena de mando, pero durante el gobierno de Trump tuvo algunos momentos en los que entró en la batalla política.

Uno de los momentos más criticados en ese aspecto tuvo lugar durante las masivas protestas del 2020 por la muerte del afroamericano George Floyd. Vestido con uniforme militar, Milley acompañó al presidente Trump a tomarse fotos frente a la iglesia de Saint John en Washington D.C., para la que la policía desalojó violentamente a cientos de manifestantes frente a la Casa Blanca.

“No debería haber estado allí [...] Mi presencia en ese momento y en ese clima creó la percepción de que el Ejército está implicado en la política interna”, se lamentó el alto militar días después.

Desde entonces Milley empezó a marcar más distancia de Donald Trump. Según “The New York Times”, en los días posteriores a la sesión de fotos, Milley le dijo al jefe de Estado que estaba enojado por lo que había sucedido. “Los dos ya habían intercambiado palabras duras días atrás, cuando el general Milley entabló una acalorada discusión en la Oficina Oval con el presidente sobre si enviar tropas en servicio activo a las calles”, reportó el medio en ese entonces.

Meses después, en octubre del 2020, Milley se negó a respaldar el cronograma de retiro de Afganistán de Donald Trump.

_______________