Meta explica que si bien entiende la importancia del intercambio de ideas y la necesidad de la ciudadanía de escuchar a sus mandatarios, Trump superó los límites de “lo que la gente puede decir” en su plataforma al elogiar “a las personas involucradas en la violencia”. “La democracia es desordenada y la gente debería poder hacer oír su voz. Creemos que es necesario y posible trazar una línea entre el contenido dañino y debe eliminarse, y el contenido que, por desagradable o inexacto que sea, es parte de la vida agitada de una sociedad libre”, sostuvo Nick Clegg, su presidente de Global Affairs.

¿Qué sucederá si Trump vuelve a las andadas? Clegg explicó que la reincidencia del exmandatario, así como la de otras personas “relacionadas con disturbios civiles”, será penalizada con mayor severidad. Dependiendo de la gravedad, el contenido y la cuenta se eliminarán entre un mes y dos años.

Como se recuerda, Donald Trump también fue castigado por Twitter -que recientemente levantó la sanción-, por lo que decidió crear su propia red social. Desde Truth Social se defendió de estas suspensiones alegando que ninguna persona debía padecer lo mismo.

El portal chileno “Bio Bio” apunta que su vínculo con dicha plataforma supone exclusividad, y de allí que no haya publicado nada más que en ese espacio. Sin embargo, dicho acuerdo se renueva en junio de este año.

¿Aceptará la invitación?

Para el internacionalista Octavio Pescador, la decisión de Meta podría ser vista como una victoria comercial y política para Donald Trump. La primera responde al simbolismo de levantar una sanción: Facebook e Instagram ven valor en reintegrarlo y por eso le abren sus puertas. La segunda tiene que ver con la posibilidad de utilizar los datos de la plataforma -tal como lo hizo antes Cambridge Analítica- para seguir a los núcleos conservadores y diseminar información durante el proceso de precampaña electoral.

“Por el momento él es el único contendiente republicano. Ningún otro ha formalizado su intención, tanto por cuestiones de presupuesto como porque nadie quiere ser avasallado por Trump. Sin embargo, Truth Social no permea a lo largo y ancho de todas las estructuras de comunicación del país. Facebook sí lo hace. Terminar con la suspensión de sus cuentas es como darle tanques pesados a Ucrania [para su guerra contra Rusia], un arsenal con el que puede someter a cualquiera que se oponga a su nueva carrera presidencial”.

Pescador cree que, por el momento, Trump evitará dar más detalles sobre el asunto. “Pero no me queda duda de que utilizará estos medios para fines comerciales personales de largo plazo, para redimirse, controlar los daños y reedificar su marca; y para fines políticos específicos”.

¿Volverá a ser bloqueado? El analista radicado en Los Ángeles (EE.UU.) recuerda que “hasta que no hubo violencia, y una ola comercial y universal para condenarlo, no lo sacaron de las redes sociales”. Compartir información falsa -como la que apunta a que las elecciones de Estados Unidos del 2020 fueron fraudulentas- parecería ser válido. ¿Esa es la línea que no debe cruzar?

“Antes de ser expulsado ya había precedentes de declaraciones que incitaban a la violencia y a la condonación de la violencia. Pero no hubo consecuencias. En todo caso, creo que ahora no se va a exponer, por lo menos no hasta que sean las elecciones. Ahora puede capitalizar la oportunidad de llegar a todas las audiencias, así que no cometerá el mismo error”.