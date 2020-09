Un personaje polémico y mediático, el anuncio de la revelación de secretos, intrigas y traiciones, y un intentó judicial para evitar que estos sean publicados. Todo ello se combinó en “Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J Trump”, libro de Michael Cohen que está sacando canas verdes al mandatario estadounidense, quien en dos meses tentará la reelección.

Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca, señaló: “Michael Cohen [el autor] es un criminal caído en desgracia y un abogado inhabilitado que mintió al Congreso. Ha perdido toda su credibilidad y es sorprende ver su último intento de sacar provecho de sus mentiras”.

Y eso que el libro todavía no ha sido publicado.

“The Washington Post” obtuvo un ejemplar y, desde entonces, ha venido adelantando su contenido.

“Tramposo, mentiroso, fraude, matón, racista, depredador, estafador”. A Cohen le faltan adjetivos para describir a Trump, pero no es lo que más ha llamado la atención.

“Nunca obtendré el voto hispano. Como los negros, son demasiado estúpidos para votar por Trump. No son mi gente”, habría dicho Trump, según Cohen. Y las joyas continúan: el mandatario habría cuestionado la inteligencia de Barack Obama, insultado a otras minorías y alabado la forma en la que Vladimir Putin lidera Rusia.

Pasajes más truculentos también son incluidos en el libro. Allí está la visita de Trump junto a los oligarcas Aras y Emin Agalarov, a un club de Las Vegas, en donde presenciaron un show de desnudistas que terminaba cuando una de ellas orinaba sobre la otra.

EL GUARDIÁN

Detrás de todo hombre de poder existe una persona encargada de solucionar sus problemas. No importa lo sucios que sean, esta deberá impedir que cualquier golpe hiera a su defendido, sin importar lo que tenga que hacer. En el caso de Donald Trump, ese hombre fue Michael Cohen.

Michael Cohen en el ojo de la tormenta. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

Según el portal “Biography”, ambos entablaron buenas relaciones cuando Cohen ayudó a Trump con un problema legal con la junta de propietarios de uno de sus edificios. El empresario quedó impresionado con el trabajo del abogado y su conocimiento sobre el negocio inmobiliario, y decidió contratarlo en su Trump Organization. Pronto, lo convirtió en su consejero personal.

Fue recién durante la campaña presidencial del 2016, que Cohen empezó a llamar la atención, principalmente por denunciar a medios de prensa o escritores que ventilaban secretos de su jefe o su familia.

Desde entonces, se dedicó a cimentar el camino de Trump, sin temor a aplanar cualquier obstáculo que se le pusiera en el camino. “Soy el tipo que recibiría una bala por el presidente”, anotaría Cohen.

Stormy Daniels, supuesta amante de Donald Trump. (AP).

El año pasado, el portal de “Expansión” publicó un artículo de opinión de una de las víctimas de Cohen, titulado “Yo fui una de los 500 amenazadas”. “En el 2015, él hizo conmigo una mala imitación de un mafioso que trata de silenciar a un testigo; yo estaba terminando una biografía de Trump, el empresario y estrella de TV. […] Le preocupaba que revelara información desagradable sobre el pasado de Trump, incluidas sus bancarrotas y traiciones a sus esposas”, escribió Michael D’Antonio, autor de “Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success”.

Algo similar vivió Stormy Daniels, actriz de películas para adultos que afirmó haber tenido una aventura con Trump. Ella denunció que Cohen había iniciado “de manera insidiosa un procedimiento de arbitraje falso” para hacerla dudar sobre exponer el affaire.

Ellos, por supuesto, no fueron los únicos que fueron intimidados por el abogado. “Soy el tipo que detiene las filtraciones. Soy el tipo que protege al presidente y a su familia”, dijo a “Vanity Fair”.

EL ARREPENTIMIENTO

“Yo estoy aquí bajo juramento, para enmendar y responder con la verdad y compartir con el pueblo estadounidense lo que sé sobre el presidente Trump. Jamás me hubiera imaginado, cuando acepté trabajar con él en el 2007, que un día se postularía para la presidencia, que lanzaría una campaña basada en el odio e intolerancia, y ganaría. Lamento el día en que le dije que sí, la ayuda y el respaldo que le di. Me avergüenzo”.

Michael Cohen, exabogado personal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplirá prisión domiciliaria. (Foto: AFP/Andrew CABALLERO)

Cohen se presentaba frente al Comité de Inteligencia del Senado dominado por demócratas. A diferencia de la primera vez que declaró ante el Estado sobre su relación con Trump y su trabajo, él no mintió. La razón: “he pedido que se proteja a mi familia de amenazas presidenciales”.

Al reconocer sus delitos, Cohen fue sentenciado a tres años por violar las leyes de financiación de campañas electorales (él utilizó ese dinero para callar a las mujeres que afirmaban haber sido amantes de Trump), evadir impuestos y hacer declaraciones falsas a un banco.

Al respecto, Trump anotó: “Es una persona débil. Está intentando reducir su sentencia, así que está mintiendo”.

__________________

VIDEO RECOMENDADO

Donald Trump califica de “terrorismo doméstico” protestas contra la policía en Kenosha

TE PUEDE INTERESAR