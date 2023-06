Ryheem Lumpkins es un estudiante de 16 años que trabaja en Pizza Ranch, un restaurante ubicado en la ciudad de Independence (Missouri, Estados Unidos). Si bien sus manos y brazos nunca se desarrollaron por completo, cumple diversas funciones en el local. Debido a su esfuerzo, hace poco recibió una propina de 2.500 dólares.

Todo fue porque le causó una gran impresión a Robert Samay, un cliente que, de acuerdo a People, el mes pasado le dio una propina de 5 dólares. Como consideró que esa cantidad no era suficiente, regresó el último martes al restaurante.

Aquella vez, le dijo: “Aprecio tu arduo trabajo, tu buena sonrisa, tu buena actitud. No entendemos eso hoy en día, especialmente con los niños pequeños”, según un video viral publicado en YouTube por el canal KCTV5 News.

Mira aquí el video viral

Luego, una amiga de él, comenzó a entregarle a Ryheem varios billetes. No paró de contar hasta que llegó a 2.500 dólares. El joven empleado, que maneja la caja registradora y también se dedica a la limpieza en el local de comida, no pudo evitar emocionarse por el gesto. Él le acabó dando un emotivo abrazo al cliente.

“Para ser honesto, me quedé sin palabras. Nunca en mi vida me había pasado algo así”, recalcó Ryheem, de acuerdo a WSAZ. “Eso justo ahí me mostró que hay más personas en el mundo que realmente se preocupan por mí”, agregó.

“Dios me hizo así por una razón”

Con respecto al hecho de que sus manos y brazos nunca se desarrollaron por completo, el joven indicó: “No lo describo como una condición. Dios me hizo así por una razón. Soy una persona normal. No lo considero una discapacidad. No me impide nada. Si siento que puedo hacerlo, puedo hacerlo”. Él espera algún día ser un orador motivador para niños como él. Se supo que estuvo ahorrando para comprarse su primer auto. A raíz de la propina, espera adquirirlo pronto.