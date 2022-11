Un caso insólito ocurrió en Washington, Estados Unidos, que tuvo como protagonista a una mujer que logró salvar su vida gracias a su Apple Watch luego de ser atacada por su exmarido.

Young Sook An, de 42 años, había sido atada y amordazada por Chae An, su expareja, quien la enterró viva luego de atacarla con un cuchillo. “¿Podés escucharme?”, dice la operadora en la conversación que fue difundida por Fox News. La mujer intenta contestar pero al tener la boca tapada no logra hacerse entender correctamente. “¿Qué está pasando ahí? Voy a conseguir ayuda para ti. Me quedaré en la línea contigo”, continuó la operadora. Young parece querer decir “¡Ayuda! ¡Ayuda!” cuando se escucha a un perro ladrar.

Chae arrastró a su esposa a una camioneta y la encerró allí, luego la llevó a un bosque alejado donde la apuñaló en el pecho y la enterró viva en un agujero poco profundo. La mujer relató que durante las horas que estuvo allí, pudo respirar retorciéndose para evitar que la tierra la sofocara. “Finalmente logró arrancar la cinta, se dirigió a una casa cercana en Lacey, a unos 100 kilómetros al suroeste de Seattle, donde golpeó la puerta y suplicó ayuda”, dijo la policía.

El hombre de 53 años fue reportado por la Policía de Lacey como principal sospechoso (Foto: Policía de Lacey, Washington).

El martes, Chae, quien ya tenía una orden de restricción contra su expareja, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato en primer grado, secuestro por violencia doméstica en primer grado y agresión por violencia doméstica en primer grado.