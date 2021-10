A menos de un mes para que Chile celebre sus elecciones presidenciales, las encuestas muestran a dos candidatos de tendencias totalmente opuestas como las principales opciones.

Este 21 de noviembre, casi 15 millones de chilenos estarán habilitados para asistir a las urnas y elegir al sucesor del actual mandatario Sebastián Piñera para los próximos cuatro años.

El último sondeo, publicado el lunes por Plaza Pública de Cadem, da como favorito al candidato de extrema derecha José Antonio Kast, del Partido Republicano, con 23% de intención de voto. La cifra representa un aumento del 2% respecto al mes anterior.

Sin embargo, otra encuesta realizada por Criteria posiciona como líder de intención de voto al exlíder estudiantil y representante de la coalición Frente Amplio, Gabriel Boric, con el 26% de apoyo.

La democratacristiana Yasna Provoste y el candidato del oficialismo Sebastián Sichel disputan la tercera posición. Mientras que el representante de la izquierda radical Eduardo Artés, el progresista Marco Enríquez-Ominami y el economista liberal Franco Parisi figuran también entre los favoritos pero con menor apoyo popular.

Por el momento, ningún candidato parece tener posibilidades de obtener más del 50% de votos necesario para imponerse en primera vuelta. El eventual balotaje entre los dos favoritos se celebraría el 19 de diciembre.

¿Quiénes son estos candidatos y qué ideas defienden?

A menos de un mes de las elecciones del 21 de noviembre, se comienzan a perfilar los favoritos para tomar la posta de Sebastián Piñera en la presidencia de Chile. En imagen, de izquierda a derecha: Gabriel Boric, Sebastian Sichel, José Antonio Kast y Yasna Provoste. (Foto: Claudio REYES / AFP)

José Antonio Kast

Abogado, exdiputado y candidato presidencial en los comicios del 2017. El representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha conseguido un significativo crecimiento de apoyo político respecto a las elecciones pasadas, donde apenas obtuvo el 7,9% de los votos al presentarse como independiente.

A sus 55 años, el político hijo de migrantes alemanes ha ejercido como concejal de la ciudad de Bluin y diputado de la República, primero por el distrito 30 (2002 - 2014) y luego por el distrito 24 (2014 - 2018).

Fue parte de la Unión Democrática Independiente hasta el 2016, en el 2018 pasó a liderar el movimiento Acción Republicana y un año más tarde fundó el Partido Republicano que actualmente preside.

Pese a no definirse como de extrema izquierda, el discurso de Kast ha centrado sus propuestas en hacer frente a la ola de migración que afronta Chile cerrando las fronteras y deslizando la idea de construir un muro en el borde norte del país.

Otras propuestas referidas a derechos humanos, solución a la crisis del conflicto indígena y el medio ambiente han llevado a que se le compare con el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro.

El último sondeo, publicado el lunes por Plaza Pública de Cadem, da como favorito al candidato de extrema derecha José Antonio Kast, del Partido Republicano. (Foto: Claudio REYES / AFP)

Gabriel Boric

Egresado de Derecho de la Universidad de Chile y actual diputado por el distrito 28, Gabriel Boric es el representante de la izquierda chilena con mayores posibilidades de llegar a La Moneda en el 2022.

De padre croata y madre catalana, Boric nació y creció en Punta Arenas, fue educado en el colegio The British School y posteriormente se trasladó a Santiago de Chile para seguir estudios universitario.

Inició su carrera política desde muy joven, siendo uno de los fundadores de la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arenas y posteriormente, en el 2011, convirtiéndose en presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En el 2018 fundó Convergencia Social, parte de la coalición Frente Amplio.

A sus 35 años, Boric ha sido diputado por el distrito 60 por el partido Izquierda Autónoma en el 2014, pero dos años más tarde se desligó del partido por diferencias con sus dirigentes. Su elección como diputado del distrito 28 en el 2017 fue bajo la bandera del Frente Amplio.

Fue una de las sorpresas en las primarias celebradas en julio por tratarse de un rostro relativamente nuevo en la política nacional. Sus propuestas giran en torno a la justicia social, la descentralización, el feminismo y la sostenibilidad ambiental, además de implementar un modelo “que apunte a la superación del neoliberalismo”.

otra encuesta realizada por Criteria posiciona como líder de intención de voto al exlíder estudiantil y representante de la coalición Frente Amplio, Gabriel Boric. (Foto: Claudio REYES / AFP)

Yasna Provoste

Profesora de educación física, gobernadora, intendenta, diputada, senadora y ministra en dos ocasiones. Yasna Provoste, de ascendencia diaguita, figura como otra de las favoritas al sillón presidencial, bajo la bandera de la coalición de centroizquierda Nuevo Pacto Social.

Nacida en 1969 en Villamar, Provoste estudió en la Escuela N.º 2 de Vallenar y el Liceo Santa Marta antes de asistir a la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, en Valparaíso.

Durante su paso por la universidad alternó su pasión por la gimnasia artística con su interés por la política, siendo dos veces presidenta del Centro de Alumnos y miembro de la mesa de la Federación de Estudiantes. También ocupó la vicepresidencia nacional de la Red de Estudiantes de Educación Física.

Desde los 14 años militó en el Partido Demócrata Cristiano. Fue gobernadora de la Provincia de Huasco, intendenta de la región de Atacama, ministra de Planificación y Cooperación durante el gobierno de Ricardo Lagos y de Educación durante la administración de Michelle Bachelet. Este último cargo lo abandonó tras ser destituida por la Cámara de Diputados y el Senado ante una acusación constitucional por irregularidades en el pago de subvenciones escolares.

En el 2013, luego de expirar el impedimento en su contra de ocupar cargos públicos, Provoste fue electa diputada por el distrito 6. En el 2017 se convirtió en senadora por la región de Atacama y en marzo de este año la eligieron como presidenta del Senado, cargo que mantuvo hasta agosto luego de ganar la consulta organizada por la Unidad Constituyente para definir a su candidato presidencial.

Su plan de gobierno gira principalmente en torno a mejoras laborales, como el fortalecimiento de los sindicatos, y el apoyo al acceso de las mujeres al trabajo remunerado, fortaleciendo el subsidio al empleo femenino.

Además, plantea crear un nuevo ministerio de Seguridad Pública, una Comisión para la Verdad y la Reparación, reformar el sistema de pensiones y crear un fondo universal de salud, entre otros.

Yasna Provoste, de ascendencia diaguita, figura como otra de las favoritas al sillón presidencial, bajo la bandera de la coalición de centroizquierda Nuevo Pacto Social. (Foto: Claudio REYES / AFP)

Sebastián Sichel

Quizás sea el actual candidato que más ha recorrido el espectro político chileno. Comenzó su carrera política como militante del partido de centroizquierda Democracia Cristiana, pasó al pacto centrista Ciudadanos, trabajó para el Gobierno de Michelle Bachelet y luego se convirtió en ministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera.

Con 43 años, Sebastián Sichel es el candidato más joven de la derecha para los comicios de noviembre. Pese a ello, se ha presentado como candidato independiente -por no pertenecer a ninguno de los dos partidos tradicionales- y se autodefine como “de centro”.

Es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el 2018 lideró la Corporación de Fomento de la Producción. Tras su paso como ministro, presidió el Banco Estado.

Sus propuestas apuntan a una mejor en los procesos judiciales, fomento de la actividad productiva en las regiones y un crecimiento en el apoyo a los emprendimientos y el deporte.

Con 43 años, Sebastián Sichel es el candidato más joven de la derecha para los comicios de noviembre. (Foto: Claudio REYES / AFP)

Eduardo Artés

Profesor, miembro histórico del Partido Comunista Acción Proletaria y fundador del partido Unión Patriótica.

A sus 69 años, Eduardo Artés es considerado el representante de la extrema izquierda chilena. Ha tentado la presidencia en el 2017, aunque el 0,51% de votos que consiguió le sirvió para alcanzar apenas la penúltima posición.

Su vida política comenzó a los 14 años participando de diferentes movimientos sociales impulsados por el Partido Comunista Revolucionario. Trabajó como profesor en la comuna Cerro Navia por 31 años. En el 2015 fundó Unión Patriótica, 10 años después de haberse alejado del Partido Comunista luego de que apoyaran a Michelle Bachelet en las elecciones del 2005.

Las principales críticas en su contra se han dado por su apoyo abierto a las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela y de Kim Jong-un en Corea del Norte.

Entre sus propuestas resaltan la conversión de la actual Convención Constitucional por una Asamblea Constituyente, la refundación de las Fuerzas Armadas y la nacionalización de “monopolios de interés estratégicos para la patria”, según el portal Redgol.cl.

A sus 69 años, Eduardo Artés es considerado el representante de la extrema izquierda chilena. (Foto: Claudio REYES / AFP)

Marco Enríquez-Ominami

Cineasta, profesor y exdiputado. Marco Enríquez-Ominami vuelve a tentar la presidencia chilena tras haber quedado en tercer lugar en dos comicios.

Estudió en París, luego de que huyera de Chile con su madre tras el asesinato de su padre, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, a inicios de la dictadura de Augusto Pinochet. Completó la secundaria en Santiago y estudió Literatura y Filosofía en la Universidad de Chile.

Desarrolló una prolífica carrera como cineasta, documentalista y catedrático, en este último punto incluye una etapa como profesor en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Durante su etapa universitaria dio inicio a su carrera política, siendo vicepresidente del Centro de Alumnos de Filosofía de la Universidad de Chile, candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y posteriormente trabajando para candidatos en México, Perú y de su padre adoptivo Carlos Ominami en las parlamentarias de 1993, 1999 y 2001. También ha trabajado con el expresidente Ricardo Lagos en sus campañas de 1999 y la municipal del 2004.

En el 2005 se unió al Partido Socialista y llegó a ser diputado por el distrito 10. En el 2009 renunció a la agrupación política y se presentó como independiente a las presidenciales de ese año, quedando tercero en el proceso que ganó Piñera.

Un año después fundó el Partido Progresista y vuelve a tentar la presidencia en el 2013, quedando nuevamente tercero y resultando electa Bachelet.

En el 2016 tentó por tercera vez la presidencia, aunque en dicha oportunidad quedó en sexto lugar con el 5,70% de los votos. Tras ello anunció un retiro temporal de la política.

En agosto de este año, tras un fallo del Tribunal Constitucional que anulaba una orden del Servicio Electoral en su contra que le impedía postular, anunció que volvería a tentar la presidencia.

Entre sus propuestas destaca su intención de llevar adelante un gobierno de transición que colabore con la Convención Constitucional. En ese tiempo, Enríquez-Ominami señala que “construiremos una fuerte ofensiva en obras públicas, crearemos 90 mil viviendas, realizaremos las obras públicas pendientes, como los techos solares que también darán empleo, haremos del cuidado del medioambiente un negocio”, según un artículo de La Tercera.

Marco Enríquez-Ominami vuelve a tentar la presidencia chilena tras haber quedado en tercer lugar en dos comicios. (Foto: Claudio REYES / AFP)

Franco Parisi

Economista, investigador y político. Franco Parisi aparece en escena siendo tildado de populista y uno de los más polémicos en la palestra chilena, entre otras cosas por no haber pisado el país durante los últimos dos años.

Nacido en Santiago hace 54 años, Parisi se educó en la Escuela Experimental Salvador Sanfuentes, asistió a la Escuela Militar y luego al Instituto Nacional. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile y un doctorado en administración en la Universidad de Georgia. Ha sido profesor en diversas universidades de Chile y Estados Unidos.

Fue asesor de gobierno en la década de los 90 y en el 2010 lo designaron consejero de la Comisión Chilena del Cobre. Desde el 2011 incrementó su presencia en distintos medios de radio y televisión, hablando principalmente de políticas económicas.

Un año más tarde fue precandidato independiente para las elecciones presidenciales del 2013, pero resultó noveno en los comicios. En el 2015 anunció que volvería a tentar la presidencia en el 2017, pero su candidatura se cayó por falta de apoyo.

Se mantuvo alejado de la política hasta las protestas del 2019, cuando su nombre comenzó a figurar en los sondeos de intención de voto. Este año formalizó su candidatura bajo la bandera del Partido de la Gente, que cofundó hace dos años.

Ha sido criticado principalmente porque no ha pisado Chile en dos años, ni siquiera durante su campaña, la misma que ha sostenido con transmisiones en directo a través de sus redes sociales. Las razones por las que no lo hace, además, son diversas y confusas, yendo desde motivos laborales que no puede dejar pendientes en Estados Unidos, donde reside actualmente, hasta sospechas por procesos judiciales en su contra.

No ha planteado propuestas claras, centrando sus discursos principalmente en atacar a los otros candidatos. Pero lo que sí acumula son acusaciones en su contra.

En el 2013 se le acusó de adeudar 500 millones de pesos (US$600 mil) a trabajadores de colegios que había representado legalmente, además de recaudar firmas falsas para su campaña del 2013. Un año más tarde el servicio electoral rechazó la rendición de gastos que presentó y en el 2016 se conoció una denuncia por acoso sexual sentada por una alumna de la Texas Tech University donde Parisi era profesor visitante.

Franco Parisi aparece en escena siendo tildado de populista y uno de los más polémicos en la palestra chilena, entre otras cosas por no haber pisado el país durante los últimos dos años. (Foto: Martin BERNETTI / AFP / Archivo)

