Este lunes se dieron a conocer los resultados de la más reciente Encuesta Plaza Pública Cadem para las elecciones presidenciales en Chile, cuando ya quedan solo 27 días para que se lleven a cabo los comicios del 21 de noviembre.

En ese contexto, al igual que en el análisis anterior, esta semana figura liderando el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien amplió su ventaja llegando al 23% en intención de voto, superando a Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, quien se mantiene en un 20%.

Ahora, si mayores cambios, en tercer lugar aparece Yasna Provoste, con un 12%, seguida de Sebastián Sichel con 7%. Luego están Franco Parisi con 6%, Marco Enríquez Ominami con 5% (+1pto) y Eduardo Artés con 1% (-2pts).

En tanto, un 26% de los encuestados afirmó que no votaría por ninguno de los candidatos, no sabe o no responde.

Por otra parte, en cuanto a expectativas, el 33% (-3pts) cree que el candidato del Frente Amplio será el próximo presidente de Chile, seguido por Kast con 26% (+6pts), Provoste (13%, -3pts), y Sichel con 7% (-2pts).

Igualmente, respecto al nivel de adhesión de los candidatos, 46% (+6pts) dice que tiene decidido o podría votar por Provoste, 45% (+6pts) que lo haría por Boric, 42% (+10pts) por Kast, 41% (+4pts) por Sichel, 28% (+8pts) por Enríquez Ominami, 25% (+4pts) por Parisi y 17% (+6pts) por Artés.

Mientras, el nivel de rechazo de todos los candidatos continúa siendo superior al 50%.

Evaluación presidencial

Por otra parte, como es tradicional el sondeo también consultó por la aprobación a la gestión del Presidente Sebastián Piñera, revelando que subió 2 puntos, llegando a un 18%.

En tanto, su desaprobación cayó en tres puntos porcentuales, situándose en un 76%.

Igualmente, un 69% aprueba la gestión del Mandatario en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Cabe señalar que este sondeo se llevó a cabo entre el miércoles 20 y el viernes 22 de octubre y contó con un muestreo probabilístico, con selección aleatoria, de 1.007 casos y una cobertura total de 209 comunas.

En tanto, el 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural.

