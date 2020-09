El príncipe Andrés será excluido de todas las grandes celebraciones que la corona británica proyecta para 2021, entre ellas, el cumpleaños número 100 de su padre Felipe, duque de Edimburgo y el aniversario de los 70 años de permanencia en el trono de su madre, la reina Isabel II. La familia real busca de ese modo desvincularse del escándalo de Jeffrey Epstein, el fallecido empresario cercano al duque de York vinculado a una red de trata de menores.

El proceso de gradual desaparición comenzó en noviembre del año pasado cuando Andrés fue obligado a abandonar sus compromisos como miembro de la corona.

Buckingham ya ha comenzado a organizar las celebraciones del centenario del príncipe Felipe, esposo de Isabel y padre de Andrés, que se realizarán en junio de 2021. Entre ellas, una exposición de fotos de la que el duque de York será sutilmente eliminado. De acuerdo con el Daily Mail, la reina ha ordenado incluir la menor cantidad de imágenes de su segundo hijo.

La prensa británica no ha confirmado si se retocarán las fotos, aunque se especula que lo más sensato es que su rostro sea breve porque “tampoco se puede borrar el pasado”, le aseguró una fuente a The Sun. “No se trata de blanquear la historia, pero no se le dará mucha importancia a la relación de Felipe con su hijo Andrés”, agregó.

El duque de York no participará de las grandes celebraciones del 2021: el centenario de su padre y los 70 años de su madre en el trono. (Foto: AFP).

El príncipe Felipe, que se casó con la reina en noviembre de 1947, celebrará su cumpleaños número 100 el 1 de junio del próximo año. Debido a su avanzada edad, el duque ya ha renunciado a sus deberes como miembro de la realeza, pero se sabe que sigue siendo uno de los consejeros más importantes de Isabel. Los rumores aseguran que, incluso, la pareja se ha vuelto mucho más cercana durante el aislamiento.

Se estima que Andrés también participará desde lejos de los 95 años de su madre y de su jubileo de platino por sus 70 años de reinado. De hecho, no se publicaron imágenes suyas del casamiento secreto de su hija la princesa Beatriz. En las únicas fotos que se dieron a conocer solo aparece la pareja de novios y sus abuelos los reyes, pero no reveló ninguna con su madre ni mucho menos con su padre.

El periódico The Sunday Times aseguró el año pasado que Andrés debió alejarse de la realeza después de que su madre viera la entrevista de la BBC en la que se le preguntaba por su relación con Epstein. El príncipe, además, se muestra poco dispuesto a colaborar con la investigación de los crímenes del multimillonario.

_________________

VIDEO RECOMENDADO

Ghislaine Maxwell: Arrestan en Estrados Unidos a exnovia de Jeffrey Epstein y la acusan de seis carg