La emotiva carta que dedicó la madre de Gabriel Cruz por el Día de la Madre

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño que fue asesinado presuntamente por Ana Julia Quezada, envió un emotivo mensaje a su hijo por el Día de la Madre en España.

La madre de Gabriel decidió escribirle una carta en el primer día que la pasa sin él para contarle cuán presente lo tiene. En ella cuenta los momentos que pasaron a solas, sus conversaciones, sus muestras de cariño. En ella confiesa su deseo de creer en los milagros para poder vivir a su hijo "un minuto más".

"Ahora suena (...) 'Gloria a ti' de Rosarillo. La escucho y de repente a mi cabeza se me viene confesarte que sé que tengo que vivir con tus recuerdos. Pero hay una parte de mí que espera volver a verte, escucharte, sentirte, más allá, en un milagro. ¡Dios! Cómo me gustaría creer en los milagros y vivirte un minuto, sólo un minuto más", reza la carta que fue enviada a diversos medios españoles.

La madre de Gabriel reconoce que si ese milagro sucediese quedaría "atónita" y cuenta cómo reaccionaria tuviera nuevamente a su hijo frente a sus ojos.

"Imagino cómo te abrazarías y seguro que te encogerías como un paquetito entre mis brazos y me hablarías, primero triste, diciéndome lo que me echas en falta y lo que esperas que haga por ti”.



En la carta Patricia Ramírez le asegura y promete a la vez que seguirá protegiéndolo a él y su "sonrisa eterna".

"Sé que te alegraría saber que, junto con papá, nos estamos encargando de que no se mencione a la bruja mala, y haremos todo lo posible porque no pueda hacer daño nunca más", escribe Ramírez. "Sabemos que prefieres ver gestos de alegría y amor en los que tu esencia se vea reflejada", agrega.

Patricia Ramírez Y Ángel Cruz , padres de Gabriel, denunciando la desaparición de su hijo. (Foto: EFE)

- Su último día de la Madre-



Patricia Ramírez recuerda en la carta cómo pasó el día de la madre el año pasado y confiesa que aún lleva puesta "pulserita negra" que le regaló su hijo. También mencionó que encontró el retrato de Gabriel que le hizo pensar que "hay personas que brillan en la oscuridad".

"No estoy sola, mi niño, hay mucha buena gente que nos ayuda desde diferentes lugares, te ayudan a ti y así nos protegen a todos. Seguro que después de todo lo que te he contado ya no te extraña que se escuche tanto la canción de Girasoles. Queda tranquilo y descansa. Está todo bien y mañana será un buen día, mi niño. Nos vemos en nuestros sueños", finaliza.

-Caso Gabriel Cruz-

A fines de Febrero, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, los padres de Gabriel Cruz, denunciaron la desaparición de su hijo iniciando así una gran cruzada de ayuda y búsqueda del menor que movilizó a cientos de personas.

La noticia del hallazgo del cadáver del pequeño conmocionó a España, después que las autoridades hallaron el cuerpo del menor escondido en el auto de Ana Julia Quezada, que en ese entonces era pareja de su padre.

Ana Julia Quezada, entonces pareja del padre de Gabriel, Ángel Cruz. (Foto: EFE)

Según las investigaciones, Quezada asesinó al niño, enterró el cuerpo e inició un engaño con el que, durante varios días, logró evadir las sospechas.

Ella fue arrestada cuando trasladaba el cuerpo del niño de ocho años en la maletera de su auto.