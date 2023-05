La de Belgorod es la incursión más grave en territorio ruso desde que empezó el conflicto en Ucrania el 24 de febrero del 2022.

Este miércoles, el gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, dijo que los ataques con drones de ese día dañaron vehículos, casas y edificios públicos. No hubo víctimas.

Ataques en Belgorod. (AFP).

Mientras que entre el lunes y martes, los paramilitares atacaron Belgorod con tiros de artillería y de drones que obligaron a los habitantes de varios pueblos a huir. Nueve civiles que resultaron heridos continúan hospitalizados, tres de ellos en cuidados intensivos, según las autoridades.

Un vehículo militar blindado en la región de Belgorod. (AFP). / HANDOUT

Una casa dañada en la región de Belgorod. (AFP). / HANDOUT

El gobernador Gladkov dijo que hay 500 personas en “centros de alojamiento temporal en el distrito de Graivoron, en Staryi Oskol, Rakitnoye, Ivna y Stroitel”.

Agregó que todavía no se ha restablecido totalmente el suministro eléctrico en algunos distritos, en particular en el de Graivoron.

Un helicóptero sobrevuela la región rusa de Belgorod. (Astrapress/Telegram).

En Moscú, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró el martes que las tropas rusas liquidaron a todos los participantes en la incursión, unos 70 paramilitares.

Pero al día siguiente, el Cuerpo de Voluntarios Rusos (CVR), uno de los dos grupos que participaron en la incursión, negó ante los medios de comunicación haber tenido bajas.

Die Soldaten der russischen Opposition, die nach Belgorod einmarschiert waren. Nach 24 Stunden wurde die Operation beendet, sagen sie uns, 2 Tote, 10 Gefallene habe es gegeben. Weitere Missionen werden folgen. „Putin wird uns fürchten“, so der Kommandeur. @welt TV pic.twitter.com/cRKyA329XA — Steffen Schwarzkopf (@S_Schwarzkopf) May 24, 2023

¿Quiénes son estos dos grupos que están atacando en Rusia?

Se trata del Cuerpo de Voluntarios Rusos (CVR) y la Legión Libertad para Rusia.

Cuerpo de Voluntarios Rusos (CVR)

El Cuerpo de Voluntarios Rusos fue fundado en agosto del 2022 por un ciudadano ruso de extrema derecha identificado como Denis Nikitin. Está integrado por rusos que han estado luchando en Ucrania contra su propio país.

Denis Nikitin, de 39 años, es un exluchador de artes marciales con vínculos con grupos neonazis occidentales, de acuerdo con BBC Mundo.

Tenía una marca de ropa y Rusia lo califica de “terrorista”.

En marzo se atribuyó un ataque en la región rusa de Briansk en el que murieron dos civiles.

Tras la incursión en Briansk, Denis Nikitin le dijo al Financial Times que sus combatientes con base en Ucrania demostraron que podían violar las fronteras más fuertemente custodiadas de Rusia.

Denis Nikitin, a la izquierda.

“Lo principal fue recordar a los rusos que no tienen que vivir con grilletes, aguantar y participar en la guerra de otra persona cumpliendo la voluntad de otra persona”, dijo Nikitin. “Puedes y debes tomar las armas. Apoyaremos a todos los que quieran sacar del poder a estos usurpadores del Kremlin”, agregó al Financial Times.

Nikitin confirmó que 45 hombres estuvieron involucrados en el ataque en Briansk y dijo que muchos de ellos eran parte de una red clandestina con sede en el interior de Rusia.

A mediados de mayo, apareció un mensaje en el canal de Telegram del CVR en el que se señalaba que, pese a sus divergencias, había acordado con la Legión Libertad para Rusia “combinar sus esfuerzos y participar juntos en el combate”, según BBC Mundo.

De acuerdo con Reuters, la agencia de inteligencia militar de Ucrania dice que el CVR es un grupo clandestino independiente dentro de Rusia que también tiene una unidad en la Legión Extranjera de Ucrania. Pero la Legión Extranjera dice que no tiene nada que ver con la CVR.

Un video publicado por el CVR el lunes mostró a dos hombres que afirmaban haber capturado un vehículo blindado de transporte de personal ruso. Reuters pudo identificar a uno de los hombres como Ilya Bogdanov, un ciudadano ruso que recibió la ciudadanía ucraniana en el 2015 después de luchar por Kiev contra las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania.

Miembros del Cuerpo de Voluntarios Rusos junto a un vehículo blindado en esta fotografía sin fecha obtenida por Reuters el 23 de mayo de 2023. (REUTERS).

Andrei Goryanov, del Servicio Ruso de la BBC, dijo que muchos de los participantes en el reciente ataque en Belgorod abandonaron Rusia hace tiempo por diversas razones y les une su desacuerdo con el gobierno de Vladimir Putin.

Algunos de ellos son exempleados del propio Servicio de Seguridad Federal de Rusia, indicó BBC Mundo.

Uno de sus combatientes, conocido bajo el pseudónimo de ‘Fortuna’, indicó en marzo a la AFP que su agrupación coordina sus acciones con el ejército de Ucrania cuando está en territorio ucraniano, y actúa en solitario en Rusia.

Legión Libertad para Rusia

La Legión Libertad para Rusia asegura que se formó en marzo del 2022 “por el deseo de los rusos de luchar en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la banda armada de Putin”.

Tiene como emblema un puño cerrado y está considerada como grupo “terrorista” por las autoridades rusas.

Según la agencia AFP, su líder político es el ex diputado ruso Ilia Ponomariov, el único que votó contra la anexión de Crimea por Moscú en el 2014, y que luego se instaló en Ucrania.

El exdiputado ruso Ilya Ponomarev. (Reuters/Alamy).

Miembros la Legión Libertad para Rusia. (REUTERS).

De acuerdo con Reuters, la Legión Libertad para Rusia coopera con las Fuerzas Armadas de Ucrania y opera bajo el mando ucraniano. Se ha atribuido la responsabilidad del ataque en Belgorod y dice que ha estado luchando en el este de Ucrania.

“¡Habitantes de las regiones fronterizas! Quédense en casa, no se resistan y no tengan miedo: no somos sus enemigos. A diferencia de los zombis de Putin, no tocamos a los civiles y no los usamos para nuestros propios fines. ¡La libertad está cerca!”, escribió la Legión Libertad para Rusia en su perfil de Telegram.

También difundió un video donde llama a los rusos a luchar por una Rusia libre de Putin. “Somos rusos como tú. Nos distinguimos únicamente por el hecho de que ya no quisimos justificar las acciones de los criminales en el poder y tomamos las armas para defender nuestra y vuestra libertad. La legión regresa a casa”, dijo.

La Legión Libertad para Rusia también sostuvo que el país gobernado por Putin es vulnerable a los ataques, ya que “Rusia no tiene reservas para responder a las crisis militares. Todo el personal militar está muerto, herido o en Ucrania”.

Sam Kiley, de CNN, entrevistó en diciembre a un combatiente que se hace llamar César, mientras el grupo luchaba por Ucrania contra los ataques rusos en la ciudad de Bakhmut, en la primera línea de la guerra.

“Desde el primer día de la guerra, mi corazón, el corazón de un verdadero ruso, un verdadero cristiano, me dijo que tenía que estar aquí para defender al pueblo de Ucrania”, dijo César.

“Me llevó varios meses unirme finalmente a las filas de los defensores de Ucrania”, agregó.

Miembros la Legión Libertad para Rusia.

De acuerdo con CNN, César está con su familia en Ucrania y es uno de los cerca de 200 ciudadanos rusos que actualmente luchan junto a las tropas ucranianas contra las fuerzas militares de su propio país.

La Legión Libertad para Rusia se define como un grupo de “partisanos” cuyo objetivo es construir “una nueva Rusia libre”.

Su portal web indica que el grupo ha orquestado ataques contra la infraestructura militar y ferroviaria rusa.

En cuanto a su entrenamiento y equipo militar, el exdiputado Ponomariov dijo esta semana a la radio británica LBC que los ucranianos “nos ayudan a adiestrar nuestras fuerzas y nos facilitan el equipamiento necesario”.

En su cuenta de Twitter, la Legión Libertad para Rusia dijo que dispone de morteros franceses RT61, entre otras armas.

En el ataque a la región de Belgorod, las autoridades rusas dijeron haber tenido que hacer frente a disparos de morteros, de artillería y ataques de drones, precisó la agencia AFP.