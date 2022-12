Aunque se trata, por ahora, de la entrega de una batería, su costo asciende a un aproximado de 1.000 millones de dólares, que está incluido en el más reciente paquete de ayuda que Estados Unidos le ha entregado a Ucrania por US$1.850 millones.

“Nos gustarían más Patriots. Estamos en guerra”, dijo el propio Zelensky tras reunirse con Joe Biden el miércoles en Washington DC. “Pero estamos muy agradecidos con los estadounidenses”, agregó.

“La entrega del sistema es un paso muy importante, aunque no es suficiente”, comenta a este Diario el analista internacional Roberto Heimovits. “Si bien es una sola batería, estas contienen hasta 20 misiles y tienen un alcance de 160 kilómetros. Para ‘The Economist’ es clave en la estrategia militar porque va a elevar mucho la capacidad de Ucrania para derribar misiles crucero, que son los que está utilizando Rusia para atacar la infraestructura eléctrica de Ucrania. Es un armamento antiaéreo de lo más sofisticado que existe”, agrega.

Un lanzador de misiles Patriot asignado al 52 Regimiento de Artillería de Defensa Aérea destacado en Alaska. REUTERS / US AIR FORCE

En lo que va del conflicto, la administración Biden ha proporcionado unos 20.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, incluida munición de artillería, municiones para los sistemas de defensa antiaérea NASAMS y para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS).

“Pero quizá la mayor importancia que tiene es política porque con la decisión de dar los Patriot, Washington está mandando un mensaje a Rusia que seguirán apoyando a Ucrania, y que están dispuestos a darles armamento más sofisticado”, explica el experto.

Ucrania también ha solicitado un sistema de misiles tácticos, los MGM-140 ATACMS, que tienen un alcance de más de 300 kilómetros. “Si EE.UU. se los da podría ser devastador para los rusos”, comenta Heimovits.

Un sistema ultrasofisticado

Como recuerda la Deutsche Welle, el sistema Patriot se desarrolló a principios de los años sesenta, pero recibió su nombre y diseño actuales una década más tarde. Las fuerzas armadas estadounidenses empezaron a utilizar el sistema, que consta de varios radares, unidades de mando y control y diversos interceptores de misiles, en la década de 1980.

No obstante, se utilizó por primera vez en 1991 durante la Operación “Tormenta del Desierto” para liberar Kuwait de la ocupación iraquí. Luego, EE.UU. lo utilizó durante la invasión a Iraq en el 2003.

La empresa Raytheon Technologies ha fabricado más de 240 sistemas Patriot que son utilizados actualmente por 18 países en el mundo, especialmente en Medio Oriente.

Su radar puede detectar hasta 50 objetivos -que pueden ir desde misiles tácticos, de cruceros, drones o aviones- y atacar cinco de ellos simultáneamente. Los misiles interceptores pueden llegar a una altura de más de dos kilómetros y alcanzar objetivos a una distancia de hasta 160 kilómetros.

Según el think tank Center for Strategic and International Studies, se necesitan unos 90 soldados para operar cada unidad.

Patriot: así funciona este poderoso sistema de defensa aérea estadounidense. INFOGRAFÍA: TOÑO TARAZONA.

Cambio de rumbo

¿Pero podrán los añorados Patriot cambiar el curso de la guerra?

“No sé si esto sea un punto de inflexión, pero lo principal es el mensaje que EE.UU. está dando en su apoyo a Ucrania con armamento contra el cual Rusia no tiene respuesta”, señala Heimovits.

Sin embargo, el Kremlin ha dicho que este sistema de defensa sería un objetivo legítimo para los ataques rusos.

“Rusia es una gran potencia, pero ha demostrado que su ejército está en una situación peor de lo que uno se hubiese imaginado, y está en una situación rara en la que ahora tienen que depender de un país como Irán para abastecerse de armamento”, añade.

Aún no se sabe cuándo podría llegar a funcionar el sistema en el campo de batalla. Según han informado funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters, los Patriot llegarán primero a Alemania, donde las tropas ucranianas aprenderán a usarlos y el entrenamiento puede llevar algunos meses. Es probable, no obstante, que el entrenamiento ya empezó hace varias semanas.