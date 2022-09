En respuesta, Moscú ya utiliza todas sus cartas para evitar el éxodo. Primero se reportó que las aerolíneas rusas fueron prohibidas de vender pasajes a rusos entre 18 y 65 años, a menos que tuvieran una exención del Ministerio de Defensa. Y según el portal “ABC”, desde mañana miércoles 28 a “los hombres en edad de movilización” se les negará la salida del país. Fiel a su estilo, también castigará a los que protesten en contra de sus órdenes: el Gobierno advirtió que los que participen de estos eventos se enfrentan a 15 años de prisión. Las cifras más conservadoras -teniendo en cuenta que las fuentes de información no propagandísticas son escasas- advierten que ya van más de 1.400 detenidos.

A pesar del ofrecimiento del ministro del Interior de Kazajistán, país que desde la semana pasada ha recibido a 98 mil rusos, el Kremlin sostiene que no pedirá la extradición de los que ya se encuentran fuera de su territorio.

Putin cuestionado

Las protestas no han sido las únicas manifestaciones públicas en contra de la movilización, que ya demuestra su ineficiencia al llamar al frente a ancianos o muertos. Euronews da cuenta de que la ciudadanía se ha mostrado violenta: en Irkutsk, un jefe de reclutamiento fue herido por un disparo, mientras que, en otras latitudes, “una decena de oficinas de alistamiento han sido atacadas en los últimos días, muchas de ellas con cócteles molotov”.

¿Esto comprueba que la guerra contra Ucrania es altamente impopular entre los rusos? Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, advierte que hay que tener en cuenta, primero, que no hay cifras de opinión pública ni evidencia empírica concreta sobre lo que sucede en Rusia, país que controla casi todo lo que sucede en su sociedad. Negri también pide cautela: en un país de 145 millones de habitantes, 260 mil no parece ser significativo, sobre todo si existe información que da cuenta de que el despliegue de tropas no ha cesado. “Sin embargo, lo que estas manifestaciones sí demuestran es que hay rusos que no están dispuestos a ser parte de la invasión. Al ser una guerra con tantos problemas, la actitud racional es huir”.

De allí, propone el especialista, se puede entender que Vladimir Putin ha perdido credibilidad, que no ha sido capaz de convencer a la gran parte de la ciudadanía del éxito de su empresa que antes vendió como patriótica. “Él utilizó la noción de nación dividida, que habla de la responsabilidad del Estado de proteger a las comunidades rusa en el exterior, y hubo nacionalistas que lo apoyaron. Pero parece que hay un gran grupo que entiende que la guerra tiene consecuencias negativas sobe el país y su propio futuro, por eso prefieren escapar antes de convertirse en asesinos”.

El resultado: una paradoja. “En general, lo que se ve en las guerras es que las personas huyen de los países invadidos, pero ahora presenciamos también cómo huyen del país agresor. Y ojo que lo hacen legalmente”.

Para explicar que a Putin se le esté yendo de las manos la invasión, Negri recuerda la niebla de la guerra, concepto asociado a Carl von Clausewitz que explica la pérdida de capacidad de ver más allá del conflicto. De allí que subestimara la capacidad logística de su ejército, la resistencia ucraniana y la respuesta de los mismos rusos. ¿Responderá con mano de hierro a los insubordinados? “Es una salida muy probable. Este éxodo no le viene bien y es probable que necesite ponerle algún tipo de cepo a la movilidad. Pero no es tan sencillo: así como las marchas y la huida son señales de debilidad, el cepo también lo será y podría dar cuenta que su único sostén es la fuerza”.

¿A dónde huyen los rusos?

Finlandia

Según la guardia fronteriza, el tráfico se ha vuelto “más intenso de lo habitual”, al punto que en Vaalimaa, Nuijamaa e Imatra se forman colas largas para dejar Rusia. Tan solo el viernes 23 de este mes, entraron al país 6.998 rusos, que según Infobae, representa un 88% más “con respecto al mismo día de la semana anterior, cuando lo hicieron 3.714 personas”.

Las cifras empezarán a disminuir a partir de que Finlandia aplique restricciones a los rusos -que son parte de las sanciones por la guerra- para evitar “un grave perjuicio para la posición internacional” del país. Al respecto, el canciller Pekka Haavisto sostuvo: “Se bloqueará el cruce de todos los turistas a través de la frontera. Esto se aplica tanto a los que viajan con visados Schengen previamente expedidos por Finlandia como a los que viajan con visados Schengen expedidos por otros países”.

Estonia, Letonia, Lituania y Polonia

La Deutsche Welle anota que, por el momento, estos países “niegan la entrada a los rusos”. La medida, que se aplica desde el lunes 19, rechaza a turistas, pero no pone trabas a refugiados, a los que visitan familiares, camioneros y residentes permanentes de la Unión Europea.

¿Cuántas personas se ven afectadas por esta medida? Por lo menos en Estonia, “menos de una décima parte” de los 4 mil “rusos que ingresan diariamente a Estonia”.

Bielorrusia

Al ser uno de los aliados más fieles de Moscú, se trata de uno de los países menos seguros para los desertores rusos. Según el periódico Nasha Niva, “los servicios de seguridad bielorrusos recibieron la orden de rastrear a los rusos que huyen de la conscripción a hoteles y departamentos rentados y denunciarlos a las autoridades rusas”.

Georgia

El enviado especial de RTVE consigna que, desde que Putin ordenó la movilización militar, el número de rusos que cruzan a Georgia -algunos dicen que lo hacen por turismo, otros confiesan que huyen- se triplicó. Hay colas de carros que superarían los 15 kilómetros. Otros medios apuntan que, el último domingo y con dirección a Stepantsminda, estas superaron los 30 km. Según estimaciones, cruzar la frontera puede tomar cerca de 48 horas.

El portal “El Periódico” apunta que, desde que empezara la guerra en febrero, la capital Tiflis recibió más de 40 mil rusos. Además, la agencia EFE recoge las declaraciones de Vajtang Gomelauri, ministro de Interior, quien sostuvo que al país entran 10 mil rusos al día, “lo que supone entre un 40 o 45%” más desde que se anunció la movilización.

Según Infobae, desde que empezó la guerra, 50 mil rusos entraron al país.

Mongolia

El domingo 25, tal como informó AFP, entraron más de tres mil rusos. La información fue confirmada por el mayor G. Byambasuren, quien trabaja como jefe del puesto de control de Altanbulag. Según él, de esa cifra, “2.500 eran hombres y el resto mujeres y niños”.

Kazajistán

El presidente Kassym Jomart Tokayev declaró: “Estos últimos días, mucha gente viene de Rusia a nuestro país. La mayoría están obligados a partir a raíz de una situación sin salida [...] Debemos ocuparnos de ellos, garantizarles su seguridad”. Con eso en mente, las cifras del Ministerio del Interior tienen sentido: desde el último miércoles, cruzaron la frontera cerca de 98 mil rusos (y, extrañamente, 65 mil abandonaron el país). El Servicio Fronterizo confirma el aumento en el flujo vehicular en más del 20%

Las primeras consecuencias de esta decisión ya se ven en el mercado inmobiliario. La agencia EFE cuenta que, antes, el alquiler de un departamento de un dormitorio ascendía a US$200, mientras que ahora varía entre 400 y 1.650 dólares. Además, los arrendadores exigen una fianza de US$ 1.600 si es un ruso el que quiere acceder a uno.

Armenia

A pesar de no tener frontera con Rusia, las instituciones migratorias informan que, desde febrero, cerca de 40 mil rusos viajaron a Armenia.