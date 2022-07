Los ministros de Energía de la Unión Europea pactaron reducir este martes 26 el consumo de gas. Los pocos meses que faltan para el invierno y los sucesivos cortes del gas que llega desde Rusia los ha hecho tomar tal decisión.

El plan para disminuir la dependencia de Moscú cobró mayor relevancia una vez que se inició la guerra en Ucrania. En marzo ya se hablaba del REPowerEU, estrategia para disminuir la importación del gas ruso. Y con razón: hacia mayo, el Kremlin proveía el 40% de gas natural a la Unión Europea.

Luego, este mes, Moscú decidió cortar el suministro por completo aludiendo problemas técnicos. Y, una vez reanudado el servicio, fue evidente que el gaseoducto Nord Stream operaba muy por debajo de su capacidad real (30%).

Desde este miércoles 27 la máquina trabajará al 20%.

¿Cuáles fueron las medidas que tomó la UE para cuidarse las espaldas? Una de ellas fue importar gas licuado desde Estados Unidos y comprarle a Qatar, Israel, Argelia y Nigeria. Sin embargo, el verdadero logró acaba de ocurrir.

El ministro de Industria de República Checa, Jozef Sikela, sostuvo: “Se acerca el invierno y no sabemos cuánto frío hará [...], pero lo que sabemos con certeza es que Putin seguirá con sus juegos sucios al abusar y chantajear con los suministros de gas”.

Un dolor de cabeza, Al medio, el ministro para la Transición Energética de Italia, Roberto Cingolani, conversa con los ministros de carteras similares de otras naciones europeas. AP / Virginia Mayo

¿A qué acuerdos se llegaron?

Los 27 países que integran el bloque aprobaron un plan de emergencia para reducir su demanda de gas natural en un 15%, cifra que deberían alcanzar entre agosto de este año y marzo del 2023.

Ellos tendrán que tomar medidas desde este miércoles 27, pues el objetivo sería llenar en un 80% las reservas del gas para el 1 de noviembre. Actualmente, el reservorio está en un 65%.

Hay excepciones a la propuesta, como Irlanda o Malta, cuyas redes de gas no están conectadas con sus pares de la Unión Europea.

France 24 escribe:

“Aquellos con una capacidad limitada para exportar gas a otros países de la UE pueden solicitar un margen menor de ahorro, siempre y cuando exporten lo que puedan. Eso podría incluir a España, que no depende del gas ruso, ya que la mayor parte la adquiere de Estados Unidos y África”.

Claro que hubo naciones que no estuvieron contentas. La misma España, a través de su ministra Teresa Ribera, “descartó asumir” el recorte por completo y anunció que llegaría a una cifra “significativamente por debajo”.

Hungría también se quejó al votar en contra del acuerdo (fue el único de los 27 en hacerlo). Su ministro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto, sostuvo: “Se trata de una propuesta injustificable, inútil, inaplicable y perjudicial”.

Además, el canciller agregó: “¿Alguien en Bruselas les va a explicar a los húngaros que hay gas en Hungría que los particulares y las empresas no pueden usar? ¡Es un sinsentido!”.

La postura húngara no sorprendió, puesto que la semana pasada el mismo Szijjarto viajó a Moscú para asegurarse “700 millones de metros cúbicos adicionales de gas, que se sumarían a los 4.500 millones suministrados cada año a Budapest antes del conflicto en Ucrania”.

¿Funcionará el plan?

“La parte clave del acuerdo es que habla de una reducción voluntaria del consumo de gas; o sea que cada país verá si la aplica o no”, dice Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura.

“Si bien lo acordado se puede leer como una señal de unión, no debemos perder de vista que no se pudo llegar a un acuerdo vinculante. Eso sí, hay una cláusula que dice que, si se declara la emergencia energética, las medidas se volverán obligatorias”, agrega el especialista.

Luego de un debate, se decidió que no sea la Comisión Europea sino el Consejo Europeo el que marque si se trata de una emergencia o no. O, en buen cristiano, serán los mismos países los que deberán reunirse y decidir sobre su futuro.

“Eso significará que dependerá de ellos lograr, en los próximos meses, sustituir el gas ruso por otras fuentes. Habrá que ver qué hace Alemania, que está en una situación bastante difícil por la ingenuidad de apostar prácticamente solo por Rusia. O Bulgaria, cuya dependencia es tan alta que un corte los afectaría mucho”.

De ambos países, Alemania se verá más afectado. El lunes último, Gazprom anunció que les reducirá el envío de gas en un 80% desde este miércoles. En consecuencia, el precio del gas aumentó su costo en un 12%.

Pero Banús destaca un detalle importante: el ahorro no es para que las naciones se ufanen de gastar menos, sino para que cedan gas a los que están en peor situación. Es, finalmente, “un acto de solidaridad”.

Miriam Dalli, ministra para el Medio Ambiente de Malta, conversa con Claude Turmes, ministro de Energía de Luxemburgo, y el griego Konstantinos Skrekas, ministro del Ambiente. Fotografía tomada el martes 26 del 2022, durante una reunión de emergencia en Bruselas. AP / Virginia Mayo

¿Europa se morirá de frío en el invierno? Banús cree que Rusia seguirá cerrando el caño. Dejar de venderle a Europa es viable porque hay otros compradores, como China o la India, así que el Kremlin no estaría “tan preocupado”.

Y la negativa de algunos países, ¿pondrá en jaque al acuerdo o a una posible emergencia energética?

“Así como España, otros países han dicho que no pueden llegar a ese 15% porque su consumo de gas ya es relativamente bajo. Para ellos, ahorrar no es viable porque no tienen tanto”.

“Lo que ellos consiguieron fueron excepciones. Hay los que dicen que llegarán a la mitad de la meta, pero por lo menos no lo sostienen como una oposición de principios -como sí es el caso de Hungría-, sino como una forma de pedir que tengan en cuenta su situación. Algo así como la solidaridad con matices”.

¿Funcionará el plan europeo? La respuesta más certera llega desde el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), institución que ya advirtió que el plan REPowerEU tiene “incoherencias” en “su diseño y en el reparto de fondos para ayudar a los Estados miembros a conseguir ese objetivo”.

EFE lo explica:

“Mientras que España recibiría casi una cuarta parte de los fondos pese a representar solo el 2,3% de las importaciones de energía de la UE desde Rusia, Alemania, siendo el país que más depende de las importaciones rusas -junto con otros países como Países Bajos, Hungría o Chequia-, obtendría menos de un 10% de los fondos”.

Los auditores han sentenciado: “Consideramos que, posiblemente, REPowerEU, con su forma actual, no podría aplicar proyectos que tuvieran un impacto inmediato en la seguridad y dependencia energética”.

Para ellos, “el éxito del plan dependerá de la adopción de decisiones complementarias a todos los niveles”.