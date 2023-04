La ciudad italiana de Florencia recibió y homenajeó hoy a la profesora estadounidense Hope Carrasquilla, despedida por mostrar a sus alumnos imágenes del David de Miguel Ángel, considerado “pornográfico” por algunos padres.

El alcalde de esta ciudad cuna del Renacimiento, Dario Nardella, recibió en el ayuntamiento a esta exprofesora de la Tallahassee Classical School de Florida, entregándola un reconocimiento, y luego han participado en un encuentro sobre arte con la directora de la Academia de las Artes y del Dibujo, Cristina Accidini, entre otros.

“Hace pocas semanas fue atacada por haber mostrado a sus estudiantes el David de Miguel Ángel. Hoy recibe en el Ayuntamiento de Florencia un reconocimiento en nombre del arte y la cultura. El arte, la civilización y quienes lo enseñan merecen respeto”, tuiteó el regidor.

Nardella y la profesora se dejaron ver en el balcón del consistorio, el Palacio Vecchio, justo encima de la réplica de la mítica escultura (la original se custodia en la Academia), ante la que más tarde se fotografiaron.

“Lamento lo que sucedió, que yo no había previsto, pero ha causado muchas cosas a la escuela y no todas han sido positivas (...) Espero que la enseñanza del arte renacentista no vuelva a ser un problema para nadie”, dijo hoy la profesora a los medios.

El “reconocimiento” consistió en un diploma en el que se encomia su “compromiso” con la transmisión de valores “sin miedo”.

“Por su compromiso en la educación de las jóvenes generaciones en la belleza y la armonía a través del Arte, al reconocer la importancia de transmitir esa misma armonía a la armonía social de una comunidad, por su empeño en defender el aprendizaje y, al hacerlo, en defender la mismos valores de apertura mental, comprensión y diálogo que encarnan el espíritu mismo del Humanismo y el Renacimiento, sin miedo al cambio”, se lee en el documento.

El pasado mes la prensa estadounidense dio a conocer la historia de Carrasquilla, una directora de colegio de Tallahassee, la capital de Florida, que fue empujada a dejar su cargo tras haber mostrado la obra del rey bíblico desnudo en clase.

La docente, tras 20 años en la enseñanza, explicó que el motivo fue que en el programa de artes de sexto grado se incluían esculturas clásicas de personajes desnudos como el David, algo que no gustó a los padres y al resto de directivos.

El presidente de la escuela, Barney Bishop, confirmó a los medios que le dio un ultimátum a Carrasquilla y explicó que apoya la creación de una ley que de a los padres más control sobre la enseñanza que reciben sus hijos durante la educación primaria.