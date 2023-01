La tirada lleva por nombre “7 de enero”, fecha en la que hace ochos años fueron víctimas de un ataque terrorista. La masacre se sucedió luego de que se publicaran caricaturas del profeta Mahoma y dos islamistas -Said y Cherif Kouachi- entraran a la redacción y asesinaran a todos los que pudieron.

No era la primera vez que los extremistas los atacaban por utilizar la imagen de su profeta. En el 2011, lanzaron una bomba de gasolina a sus oficinas.

En el 2020, “Charlie Hebdo” volvió a mostrar esas caricaturas, dentro de una edición que se tituló “Todo por esto”.

Ahora, la revista satírica vuelve a situarse en centro de la polémica. La última edición muestra los resultados de un concurso que, tal como anota Radio France Internacional, tuvo como regla darle “‘una paliza a los mulas’ [clérigos en el islam] en momentos en que continúan las manifestaciones desatadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que falleció en septiembre tras ser detenida por la policía de moralidad por infringir el estricto código de vestimenta del país”.

Según Riss, su jefe de redacción, no deberían haber represalias porque “no es la primera vez que se dibujan caricaturas sobre los ayatolás”. También agregó: “Tampoco es blasfemia, seguimos teniendo derecho a dibujar lo que queramos. Quizá no les guste, pero no importa. En los días siguientes sufrimos ataques informáticos para intentar bloquear el sitio. Se suele atacar a ‘Charlie Hebdo’ cuando hay cosas así, no es nuevo”.

Indignación y represalias

“El acto insultante e indecente de una publicación francesa de difundir caricaturas contra la autoridad religiosa y política no quedará sin una respuesta efectiva y firme [...] No permitiremos que el gobierno francés se pase de la raya. Definitivamente ha tomado el camino equivocado”, tuiteó Hosein Amir-Abdollahian canciller de Irán.

No fue la única forma en la que el régimen respondió.

Además de convocar al embajador francés Nicolas Roche para dar explicaciones, también se anunció la suspensión de actividades del Instituto Francés de Investigación en Irán. Y, claro, se acusó al Gobierno francés de “continua inacción ante las expresiones de anti-islamismo y la propagación del odio racista en las publicaciones francesas”.

Sin embargo, la cancillera francesa, Catherine Colonna, defendió a la revista. “En Francia hay libertad de prensa, al contrario de lo que ocurre en Irán”. Así mismo, anota Infobae, ella “recordó que en Francia no existe el delito de blasfemia, lo que quiere decir que se pueden criticar y ridiculizar los principios y los símbolos religiosos”.

Y ese es justamente el objetivo de “Charlie Hebdo”. Lo consignó en su misma página web: “Nuestra intención era apoyar la lucha de los iraníes por la libertad ridiculizando a su líder religioso de otra época, consignándolo así al olvido histórico”.

Fotografía tomada el 26 de noviembre del 2022, que muestra al ayatolá Ali Jamenei. AP

¿Qué reacción se puede esperar de Irán?

El analista Francisco Belaúnde considera que es posible que “escalen” represalias similares a la que se tuvo con el Instituto Francés de Investigación en Irán. “También hay que recordar que Irán se especializó en arrestar a extranjeros como una suerte de chantaje, así que eso también podría suceder”.

“Pero no hay nada que puedan hacer. Este es un asunto de libertad de prensa, nadie puede prohibirle a ‘Charlie Hebdo’ publicar las imágenes que ellos decidan. No lo puede hacer el Gobierno francés, menos el iraní”, agrega.

¿Y otro atentado?

“El Gobierno de Irán ha organizado atentados, pero no necesariamente por este tipo de temas. Aunque, claro, no se puede descartar nada. En todo caso, habrá que ver cómo responden los chiitas y sunitas -los del atentado del 2015 fueron de Al Qaeda, grupo radical de este grupo-. Quizás hayan manifestaciones”.

Recuerdos del 2015

RTVE recuerda lo que sucedió el 7 de enero del 2015. Entonces, “dos encapuchados” (los hermanos Said y Cherif Kouachi) entraron a la redacción de “Charlie Hebdo” y asesinaron a 12 personas, “entre ellas el director y algunos de los caricaturistas más famosos de Francia”. También mataron a un policía que se encontraba afuera del edificio.

Según “El Diario.es”, en consecuencia, varios colaboradores de la revista empezaron a renunciar, lo que afectó la calidad de la publicación .

El mundo apoyó a las víctimas del atentado terrorista con el slogan “Je suis Charlie”.

“Pero con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. La extrema derecha francesa intentó, desde entonces, instrumentalizar ese y otros atentados para agitar la islamofobia, mientras que muchos sectores de la izquierda puntualizaban que el apoyo se basaba en la defensa de la libertad de expresión, no de la línea editorial de ‘Charlie Hebdo’”, escribe el medio.