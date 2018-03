Conocía el horror del Holocausto porque logró escapar de él. A los 85 años, casi ocho décadas después de huir de una redada

nazi, Mireille Knoll fue hallada muerta la semana pasada con signos de un brutal asesinato y carbonizada en su propio departamento en París.

El cuerpo de la anciana presentaba al menos una decena de puñaladas y su departamento fue incendiado luego de que fuera herida, de acuerdo con la autopsia e información de las autoridades en París.



Dos hombres fueron arrestados por el asesinato de la sobreviviente judía y las autoridades investigadoras han admitido el carácter antisemita cometido en el delito, de acuerdo a fuentes judiciales consultadas este lunes por la agencia AFP.

El departamento en el que fue asesinada Mireille Knoll está ubicado en el mismo distrito parisino en el que residía la judía Sarah Halimi, también sobreviviente del Holocausto. (Foto: AFP/Thomas Samson) AFP

Mireille Knoll escapó en 1942 de una redada de Vél d'Hiv, en la cual más de 4.000 menores -incluida ella- fueron detenidos por policías franceses para ser trasladados al campo de exterminio de Auschwitz. Más de 13.000 judíos de todas las edades fueron deportados finalmente por esa redada.



Con un pasaporte brasileño bajo el brazo, su madre la salvó de morir y ambas escaparon a Portugal, donde vivieron hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945).



Mireille Knoll retornó a París luego de acabado el conflicto y se casó con otro sobreviviente del Holocausto, quien falleció hace unos años.



En una emotiva carta publicada en Facebook, su nieta, Noa Goldfarb, asegura que Knoll "fue apuñalada hasta la muerte en 11 ocasiones por un vecino musulmán que conocía bien".



"También se aseguró de entrar al departamento con fuego y no nos dejó ningún recuerdo. No hay álbum de fotos, ni ella, ni abuelo, ni letras ... nada", señaló Goldfarb.



Desde Jerusalén, donde realiza una visita oficial, el canciller francés Jean-Yves Le Drian no descartó que el móvil del asesinato haya sido la religión de Mireille Knoll y dijo que su muerte refleja la necesidad de llevar a cabo una "lucha fundamental y permanente" contra el antisemitismo.



La muerte de Knoll recuerda a la comunidad judía en París el asesinato de Sarah Halimi en 2017. La mujer de 65 años fue golpeada y lanzada por la ventana de su casa por un vecino musulmán con problemas psicológicos en el mismo distrito parisino.



