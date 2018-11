Londres. El ex ministro de Reino Unido para el Brexit Dominic Raab, quien dimitió esta semana por su desacuerdo con el pacto alcanzado con la Unión Europea (UE), afirmó hoy que Bruselas está tratando de "chantajear" a Londres.

El político "tory" acusó a la primera ministra, Theresa May, de no haber logrado convencer a la UE de que el Reino Unido estaba dispuesto a levantarse de la mesa de negociaciones sin acuerdo en caso de que los 27 socios comunitarios restantes no aceptasen sus términos.

"Esto se trata de dejar claro con tus acciones que estás dispuesto a decir: Si no llegamos a un pacto razonable, nos iremos. Creo que ese mensaje nunca aterrizó (en Bruselas)", dijo Raab en una entrevista con el diario "The Sunday Times".

"Si no podemos cerrar este acuerdo con unos términos razonables, debemos ser muy honestos con el país y decir que no nos dejaremos chantajear ni acosar, y nos marcharemos", insistió el exministro.

En un artículo publicado hoy en el tabloide "The Sun", May aseguró por su parte que el acuerdo al que ha llegado con Bruselas es el único posible.

"No hay planes alternativos sobre la mesa. No existe ningún enfoque distinto con el que pudiéramos llegar a un acuerdo con la Unión Europea", dijo la primera ministra, embarcada en una campaña mediática para tratar de convencer a los británicos sobre las ventajas de su pacto.

La jefa de Gobierno subrayó que su pacto permitirá "retomar el control completo de las fronteras"

"Eso significa que por primera vez en una generación, o más, nosotros seremos los que decidiremos quién puede venir a este país y, lo que es igual de importante, quién no puede venir", dijo May.

La amenaza de que los diputados del Partido Conservador fuercen una moción de confianza contra la primera ministra continúa presente, si bien por el momento tan solo 25 parlamentarios han elevado esa petición, de los 48 necesarios para activar el mecanismo, según el diario "The Telegraph".

El antiguo candidato "tory" a la alcaldía de Londres Zac Goldsmith se sumó este domingo a las peticiones para que May dé un paso al lado.

Raab, uno de los nombres que aparecen en las listas como posible candidato a suceder a May, consideró que hablar sobre su futuro político es ahora una "distracción".

Cuestionado sobre lo que haría si él fuera el jefe de Gobierno, insistió en que presionaría para lograr un acuerdo que permita al Reino Unido abandonar de forma unilateral la cláusula de seguridad diseñada para evitar una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

"Creo que no debemos ofrecer la imagen de que estamos asustados de nuestra propia sombra, tenemos que salir ahí afuera y aprovechar las oportunidades", afirmó el exministro.

Fuente: EFE