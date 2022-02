El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablará este fin de semana con sus homólogos de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente, en una nueva apuesta por la vía del diálogo para evitar que la situación degenere.

El jefe del Estado francés mantendrá una conversación telefónica con Zelenski el sábado y con Putin el domingo, indicaron este viernes fuentes del Elíseo tras la conversación conjunta mantenida esta noche entre Macron y algunos de los principales aliados occidentales.

Participaron en esa charla el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y los mandatarios de Alemania, Olaf Scholz; Italia, Mario Draghi, y el Reino Unido, Boris Johnson.

Asimismo, los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, y de Rumanía, Klaus Iohannis, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Tal y como había avanzado a su término la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, constataron su preocupación porque “la situación en y alrededor de Ucrania sigue siendo amenazante”.

“Todos tienen claro que los acuerdos de Minsk son la única vía posible para solucionar el conflicto”, dijeron fuentes del Elíseo sobre ese pacto firmado en febrero de 2015 por Putin y el entonces presidente ucraniano, Petró Poroshenko.

Desde Francia instaron a tomar con mucha precaución y a verificar toda la información sobre la situación en el terreno. “En este periodo de gran volatilidad (hay) gran riesgo de manipulación”, dijeron las fuentes.

Según las mismas fuentes, “hay que hacer todo para evitar una confrontación” que cambiaría la realidad geoestratégica en Europa y mantener para ello “abiertos todos los canales de diálogo con Rusia”.

Los socios europeos recalcaron de nuevo que una invasión rusa de territorio ucraniano bajo control gubernamental ucraniano desencadenaría “sanciones masivas”.

Desde París se cree que corresponde a Putin actuar, “ya sea para negociar o para provocar”, pero no se pronunciaron con firmeza sobre la posibilidad de que vaya a haber una invasión.

“Cada uno tiene su información. Creer o no creer no es un método diplomático. Podemos apostar que habrá una invasión o no, pero ninguno de nosotros, ninguno de los líderes que han hablado esta noche, están en la cabeza de Putin”, sostienen las fuentes del Elíseo.

“Debemos actuar para evitar el momento en el que todo cambie. Todavía es posible la diplomacia”, añadieron alabando también la “sangre fría” de las autoridades ucranianas y dejando claro que la respuesta a una eventual invasión de ese país será “dura”.

