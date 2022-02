Conforme a los criterios de Saber más

Los titánicos esfuerzos por rebajar las tensiones entre Rusia y Occidente en torno a Ucrania parecen tener el efecto contrario. Pese a que esta semana se multiplicaron las advertencias y visitas diplomáticas para llamar a la calma, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó su amenaza más contundente contra el nuevo gasoducto Nord Stream 2, que une a Rusia con Alemania y que ha ganado peso como moneda de cambio ante una crisis que avanza.

“Si Rusia invade [Ucrania], eso significa tanques o tropas cruzando la frontera de Ucrania nuevamente, entonces ya no habrá más un Nord Stream 2. Le pondremos fin”, aseguró Biden, cuyo gobierno afirma que la agresión rusa a Ucrania es inminente.

La tubería submarina se construyó para enviar gas natural ruso directamente a Europa a través de Alemania por debajo del Mar Báltico. En la práctica, el funcionamiento del gasoducto —que aún no entra en operaciones— significará ganancias millonarias para Moscú y garantizará el preciado combustible a Berlín, pero también privará a Ucrania de su rol de conector entre Rusia y la Unión Europea (UE) y de los importantes ingresos que venían con ello.

La importancia de Nord Stream 2 para las partes involucradas es evidente: Rusia es el principal proveedor de gas natural de la UE y de algunos países del bloque como Alemania. Sin embargo, su mera existencia provoca temor en Estados Unidos y otros aliados de la OTAN.

“Este gasoducto y también los más antiguos, muchos de los cuales pasan por Ucrania, son un arma económica que Rusia puede usar contra la OTAN. Ahora es invierno en Europa y ese continente depende bastante del gas ruso. Si estalla un conflicto y Rusia decide cortar el gas, Europa tendría muchas dificultades para reemplazarlo”, dice a El Comercio el analista internacional Roberto Heimovits.

La internacionalista Adriana Boersner, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Sur Aiken, también destaca el poder que el gasoducto le daría a Rusia.

“La construcción del oleoducto tiene implicaciones relevantes para Rusia ya que puede controlar (y manipular de ser el caso) el suministro de gas que va a países que dependen de este recurso. En el pasado, países en Europa Central y Este se han visto afectados cuando Rusia cerró el suministro en los meses de invierno y dejó a varios hogares sin calefacción”, dice a este Diario.

Además, enfatiza que para Rusia, la demanda de Alemania y otros países de la Unión Europea de gas ruso y la activación de Nord Stream 2 traería billones de dólares en ganancias para empresas estatales como Gazprom, especialmente en un momento en donde los precios del gas están viendo precios récord y esa tendencia podría mantenerse.

Aliado silencioso

El Nord Stream 2 es un tema delicado incluso dentro de la OTAN. El canciller alemán Olaf Scholz se ha resistido a amenazar a Moscú con una cancelación definitiva de los permisos. Tampoco quiso hacerlo el lunes en la Casa Blanca, pese a las críticas que ha recibido por su falta de claridad sobre el futuro del gasoducto si Rusia invade Ucrania.

No obstante, Scholz, que tiene previsto visitar Moscú la semana que viene, afirmó que mantendrá una posición de unidad con Biden.

Rusia rechaza que tenga intención de invadir pero ha concentrado más de 100.000 efectivos cerca de la frontera con Ucrania y enviado soldados para que participen en maniobras en el vecino Bielorrusia, rodeando territorio ucraniano por tres flancos. (Foto: AP)

Si bien Alemania importa de Rusia entre el 45% y el 65% del gas que consume, los expertos coinciden en que esta dependencia no es definitiva.

Boersner recuerda que el Nord Stream 2 es una alternativa para Europa occidental al sistema de suministro de gas un tanto obsoleto que pasa por Ucrania, pero que aún está activo.

“Si Nord Stream 2 se mantiene inoperativo y Alemania decide mantener un frente común con Estados Unidos y otros países contra Rusia, Europa occidental deberá buscar fuentes alternativas para poder cubrir la demanda actual de gas y petróleo”, dice a este Diario.

¿Amenaza real?

En cuanto a la amenaza lanzada por Biden surgen muchas dudas sobre cómo podría evitar que el gasoducto entre en operaciones.

Boersner destaca que la suspensión del oleoducto no sería un golpe a la situación actual de los países europeos ya que estos aún no han recibido los beneficios del proyecto, que en este caso es gas natural ruso. Otro punto importante es que no todos los países europeos dependen de la misma manera del gas natural ruso.

“Por ejemplo, España, Gran Bretaña, Portugal y Bélgica son algunos de los países en donde el 10% o menos del gas que consumen proviene de Rusia. Pero hay otros países como República Checa, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, y Alemania en donde más del 50% del gas que consumen es importado de Rusia. El impacto del oleoducto (bien sea mantenerlo cerrado o incluso permitir su operación) no será igual para todos en Europa”, señala.

Para la experta existen dos escenarios posibles –y no excluyentes– para impedir la activación de Nord Stream 2. El primero es si Rusia decide no suministrar el gas natural a través del gasoducto como represalia a posibles avances alemanes contra Rusia, y el segundo, si Alemania decide no certificarlo y sancionar a Rusia.

Heimovits agrega que, en cualquier caso, el gasoducto es un arma de doble filo. “Si Putin decide invadir Ucrania y la invasión se estanca y hay muchos muertos civiles y destrucción, la indignación en Europa y en particular en Alemania podrían hacer que se ponga fin al gasoducto. En ese caso, Rusia perdería miles de millones de dólares al año en exportaciones. Por este y otros temas en esta crisis hay mucha desconfianza entre las partes”, afirma.

Los ejércitos ruso y bielorruso comenzaron el jueves un ejercicio de 10 días en Bielorrusia, en medio de las tensiones entre Rusia y los países occidentales sobre Ucrania y los esfuerzos diplomáticos que se llevan a cabo para desactivar la crisis.

